Compatibilità tra Ariete e Bilancia in amore

e, nonostante le affinità tra loro sembrino indicare il contrario, stanno molto bene insieme. L'Ariete è governato da Marte, il dio della guerra, che lo rende determinato, coraggioso e gli piace il rischio. La Bilancia, invece, ha come riferimento Venere, la dea della bellezza e dell'amore, per cui è dolce, premurosa e assai raffinata.i segni hanno un carattere disinteressato e una certa innocenza che li fa stare bene l'uno accanto all'altra. La Bilancia resterà sedotta dall'intensità e la spontaneità dell'Ariete il quale ammirerà l'intelligenza e l'eleganza della controparte. Tra loro c'è una chimica speciale che rende i piccoli conflitti più facili da sopportare. Insieme sanno di potersi fidare della reciproca lealtà., non mancano le differenze che a volte possono portare alla delusione. Il nativo della Bilancia è metodico, logico, e ci pensa un po' prima di prendere qualsiasi decisione cercando di valutare bene i pro e i contro, a differenza dell'Ariete che prende le sue decisioni in modo rapido e senza preoccuparsi tanto dei formalismi. Le esitazioni e i dubbi della Bilancia esasperano l'Ariete che alla fine deciderà per tutti e due.sono due anime che mettono tutta la loro passione in ciò che fanno. Ecco perché ci sono tutte le premesse per una relazione intensa e duratura nel tempo, purché ognuno sia disposto a rispettare le differenze di carattere dell'altro senza cercare di cambiarle, risolvendo, nel contempo, quei piccoli ostacoli che inevitabilmente sorgeranno.