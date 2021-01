Compatibilità tra Ariete e Acquario in amore

poiché entrambi hanno parecchie cose in comune. Sono segni coraggiosi, ottimisti, entusiasti e pieni di umanità. Per loro il mondo è un posto meraviglioso da esplorare e cambiare. L'Ariete è disposto a provare nuove esperienze e l'Acquario ha la capacità di inventare nuovi giochi. Anche quando la relazione dovesse finire, rimarranno comunque buoni amici., quindi sia l'Acquario che l'Ariete avranno molto da offrirsi l'un l'altro. Grazie ai loro pianeti governatori, Marte e Urano, entrambi i segni sono attivi e pieni di energia e vitalità, possiedono una buona di forza fisica e un'ottima resistenza, sono dotati di creatività e originalità con cui affrontano e risolvono i loro problemi. Tutte queste caratteristiche li rendono ottimi partner.sanno come amarsi e divertirsi, vincere e perdere, ridere e piangere e persino perdonarsi. Sia l'Ariete che l'Acquario sono persone con un'immaginazione molto attiva, perciò, se si mettono a lavorare su un progetto comune, il risultato sarà a dir poco straordinario. Amano così tanto l'azione che non sembrano in due, ma dieci, venti o cento persone contemporaneamente., Ariete e Acquario formano una coppia fantastica. Il loro sentimento è generalmente pieno di magnetismo e magia, e l'ambiente che creano intorno a loro è molto speciale e particolare. Al loro primo incontro, in poche ore possono provare emozioni così intense che altre persone non riuscirebbero a vivere nemmeno dopo mesi.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store