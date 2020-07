Compatibilità tra Acquario e Pesci in amore

. Questi due segni sono come due calamite che si attraggono fortemente poiché sono uniti dalla stessa sensibilità e una visione della vita condivisa da tutti e due. Nel momento in cui si incontrano, subito sentono d'aver trovato a loro anima gemella. Se riescono a sincronizzare i loro pensieri in amore e gli obiettivi nella vita, hanno tutto per raggiungere il successo.questi due segni formano una bella coppia con un grado di compatibilità medio elevato sostanzialmente perché sono due caratteri molto diversi. Qui abbiamo un segno fisso d'aria che unisce le sue forze alle crespe acque mutevoli dei Pesci. Questi ultimi hanno bisogno di donarsi completamente all'altro, mentre l'Acquario ha un'ottica completamente diversa. Per lui ogni segnale di resa significa dipendenza.sono due segni che hanno molto in comune, ma hanno anche grandi differenze. I Pesci vedono l'amore come qualcosa di appassionato che deve riempire tutti i loro sensi. Tendono ad avere la testa tra le nuvole e hanno un forte legame con il loro lato spirituale. Questo non succede con l'Acquario, che preferisce un amore un po' più discreto, intimo e speciale., il risultato non può essere che meraviglioso. I primi, sotto la tutela di Nettuno sono alquanto utopisti e confusi, mentre i secondi, istruiti da Urano sono piuttosto audaci e disinvolti. Anche se a prima vista può sembrare che ci siano troppe differenze affinché la loro unione possa durare, in realtà entrambi i segni hanno molto da offrirsi l'un l'altro, per cui stanno molto bene insieme.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store