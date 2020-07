Compatibilità tra Acquario e Acquario in amore

dal momento che non c'è nello zodiaco un altro segno che abbia una maggiore capacità di comprendere il proprio simile. Due Acquario con la stessa qualità fissa ed elemento aria, stanno molto bene insieme giacché hanno livelli energetici simili e questo è molto positivo per l'armonia e la convivenza in una relazione che si prospetta stabile e duratura.forma con un altro Acquario una coppia che provoca invidia intorno a sé. Il rapporto tra questi due figli di Urano è così spensierato che ricorda l'amore degli adolescenti, poiché libero da ogni limitazione. Se decidono di formare una famiglia e vivere insieme, è perché hanno deciso che il destino facesse il suo corso. Entrambi tendono a lasciarsi trasportare dagli eventi permettendo alla relazione di evolvere in maniera naturale.ritengono che l'Acquario sia uno dei segni zodiacali più difficili da comprendere, questo significa che se entrambi sono a conoscenza della loro unicità, questa barriera viene abolita. Insieme troveranno la formula per trasformare gli ideali di libertà ed emancipazione, come motore trainante del loro rapporto. L'acquario ama vivere in gruppo, ma ha anche un lato indipendente, per cui a volte sente il bisogno di stare da solo. Questa contraddizione diventa un problema per molti segni, ma non per un altro Acquario che comprenderà quel desiderio di libertà del proprio partner.imparano a controllare i tratti negativi che contraddistinguono il poro carattere, gioiranno di una delle combinazioni più affini dello zodiaco, altrimenti la somma di due segni d'aria può creare un vento di burrasca che finirebbe per rendere la loro relazione tempestosa, piena di gelosie e litigi. Tuttavia, qualunque cosa accada tra loro, rimarranno per sempre buoni amici.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store