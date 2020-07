Come riconquistare il tuo ex Pesci

un uomo o una donna Pesci ha preso la decisione di lasciarti, è perché probabilmente hai abusato della sua generosità e la sensibilità. Non ti preoccupare, perché questo succede molto più spesso di quanto immagini. Il più delle volte alla base di una separazione ci sono piccole questioni insignificanti che lui o lei ha ingigantito fino a farne un dramma.Se la tua relazione con un uomo o una donna di segno dei Pesci è finita, non farti prendere dal panico, anche se il motivo della separazione è molto serio, ci sono ancora parecchie cose che puoi fare per riaverla indietro. Devi sapere che il segno zodiacale dei Pesci è governato da Nettuno, che rende i suoi protetti sognatori, nostalgici e profondi, questo significa che molto probabilmente stanno pensando ai bei momenti passati insieme. Se siete stati bene a un certo punto della vostra relazione, è possibile che ciò accada di nuovo, ma solo se giocherai bene le tue carte.Se sei ancora innamorata del tuo ex di segno Pesci e vuoi tentare di recuperarlo, questo è ciò che devi fare: Per prima cosa va detto che l'uomo Pesci ti giudicherà in base al concetto che ha di se stesso. Questo significa che se sta attraversando un brutto momento, è meglio che tu stia lontana per un po', perché per lui sei parte di quella negatività che lo travolge. Se è stato lui ad aver scritto la parola "fine" alla relazione, probabilmente sei tu quella che ha fallito, perlomeno per quanto riguarda la parte romantica del rapporto. Questo significa che devi fare tutto il possibile per riportare la passione allo stesso livello dei primi giorni in cui vi siete conosciuti. Se vuoi riavere il tuo uomo Pesci, non devi criticarlo, perché si sentirebbe ferito. Piuttosto, trova delle parole per lodarlo e parlagli delle cose buone che ha fatto. Quest'uomo apprezza molto la donna che sostiene i suoi sogni e lo incoraggia ad avere successo. Ora che sai come riconquistarlo, è tempo di ricondurre da te il tuo uomo Pesci.Se sei ancora innamorato della tua ex di segno Pesci e vuoi tentare di recuperarla, questo è ciò che devi fare: Sii romantico, perché la donna Pesci ama molto il romanticismo. Per lei è come se vivesse il suo rapporto d'amore come una specie di avventura romantica e originale. Corteggiala alla "vecchia maniera". Inviale dei fiori accompagnati da parole che le ricordino i bei momenti passati insieme. E, poiché in genere la donna Pesci è molto empatica per cui non resiste alle storie tristi, falle capire che stai soffrendo per questa rottura e che hai bisogno del suo aiuto. Ovviamente, senza esagerare, ma soprattutto se è tutto vero, con ogni probabilità, di fronte a questa sofferenza, non potrà dire di no. Ora che sai come riconquistarla, è tempo di ricondurre da te la tua donna Pesci.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store