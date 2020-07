Come riconquistare il tuo ex Capricorno

hai appena terminato la relazione con un/una Capricorno che pensi di amare ancora, probabilmente in questo momento ti ha preso un sentimento di angoscia. I dubbi e le domande senza risposta sono infiniti, e forse un senso di colpa lentamente ti sta divorando, ma non devi abbandonarti alla disperazione, perché ti darò una serie di dritte in modo da capire quali sono i motivi per cui tuo marito, o tua moglie ha deciso di andarsene e ciò che devi fare per riavere il suo amore.L'astrologia definisce il comportamento del Capricorno come una persona piuttosto fredda e indifferente, quindi, quando ti dice che non vuole più stare con te, lo fa con calma e senza battere ciglio. Non è certo tra coloro che mettono tutto a ferro e fuoco scatenando scene di rabbia, lanciando piatti, stoviglie o altri oggetti, oppure alzando la voce. Niente di tutto questo, almeno finché non rimane da solo, poiché non ti dimentichérà molto facilmente, specialmente la notte.Se sei ancora innamorata del tuo ex di segno Capricorno e vuoi tentare di recuperarlo, questo è ciò che devi fare: Se il Capricorno ti ha abbandonata, sicuramente la sua decisione non è stata presa alla leggera. Poiché è una persona molto logica e assennata, probabilmente non vorrà perdere altro tempo con qualcuno a cui ha già chiuso la porta. Ecco perché dovrai apportare dei cambiamenti al tuo modo di essere. Se davvero vuoi recuperare il tuo matrimonio con il Capricorno, dovrai diventare ciò di cui ha bisogno. Se sei una donna premurosa e amorevole, allora mostragli quel lato di te. Lavora per far emergere il meglio dalla tua personalità affettuosa. Dimostragli con i fatti che sei davvero la donna che dici di essere. Forse nulla di ciò che fai funzionerà, ma c'è anche la possibilità che vada bene e che tu possa riavere quell'uomo che ami così tanto. Dunque, non arrenderti se è questo che vuoi veramente. Ora che sai come riconquistarlo, è tempo di ricondurre da te il tuo uomo Capricorno.Se sei ancora innamorato della tua ex di segno Capricorno e vuoi tentare di recuperarla, questo è ciò che devi fare: Prima di tutto, se vuoi tornare ad avere buoni rapporti con lei, è meglio che tu sia pronto a rimboccarti le maniche, perché qualsiasi sia stata la causa della vostra rottura, quando è arrabbiata, la donna Capricorno non perdona tanto facilmente. Manterrà la sua posizione per molto tempo, probabilmente per anni o per sempre. Il suo motto è "ti perdono ma non dimentico". La donna Capricorno è indipendente, perciò devi lasciarle il suo spazio senza soffocarla, ma nemmeno trascurarla. A lei piacciono gli uomini intelligenti, sicuri di sé, che non si lasciano oscurare dagli altri. Inoltre, a lei piace stabilire una conversazione con il suo uomo su qualsiasi argomento. Quindi, se non sei ferrato in questa materia, sarà meglio cercare aiuto. Ora che sai come riconquistarla, è tempo di ricondurre da te la tua donna Capricorno.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store