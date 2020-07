Come riconquistare il tuo ex Acquario

il fatto che il tuo partner Acquario si sia allontanato nel momento in cui il rapporto tra di voi due è diventato troppo statico. Infatti, quando la relazione ristagna, questi figli di Urano tendono a opprimersi e a scappare. Se non riesci a rendere più stuzzicante la tua relazione attraverso delle variazioni, l'Acquario farà presto a sostituirti.Quello che succede quando l'Acquario va via non è qualcosa che molte persone sanno. Se hai rotto la relazione con il tuo partner appartenente al segno zodiacale dell'Acquario e speri che sia lui o lei a venire da te, puoi anche scordartelo. Sebbene stia morendo dalla voglia di rivederti e parlarti, il suo orgoglio lo fermerà. Poiché l'Acquario è un segno d'aria, si adatterà velocemente al cambiamento. Percio, se vuoi riconquistarlo, devi sbrigarti, prima che si abitui troppo alla riconquistata libertà.Se sei ancora innamorata del tuo ex Acquario e vuoi tentare di recuperarlo, questo è ciò che devi fare: Rispetta la sua indipendenza, altrimenti invece di ottenere un avvicinamento lo farai allontanare ancora di più. Non diffidare di lui, in caso contrario si sentirà scoraggiato e depresso. Quello che otterrai è che non vorrà più avere niente a che fare con te. Mantieni la tua dignità, non far vedere che sei disperata. Gonfieresti troppo il suo ego e penserebbe di averti a sua disposizione ogni volta che vuole. Sii onesta, un uomo acquario cercherà sempre la sincerità, se segui questo consiglio, sarà più facile recuperare la relazione, ma se gli nascondi delle cose o gli menti, si chiuderà e diventerà più riservato. Reinventati completamente. L'uomo Acquario ama la varietà. Per esempio, puoi cambiare il tuo aspetto fisico o adottare un atteggiamento più attraente di quello che avevi prima della rottura. Ora che sai come riconquistarlo, è tempo di ricondurre da te il tuo uomo Acquario.Se sei ancora innamorato della tua ex di segno Acquario e vuoi tentare di recuperarla, questo è ciò che devi fare: Chiamarla incessantemente, andare ad aspettarla dopo cha ha finito il suo turno di lavoro, inviarle dozzine di messaggi ogni santo giorno, sono i consigli che non darei nemmeno al mio peggior nemico per recuperare il rapporto con la sua ex ragazza nata tra il 21 gennaio e il 19 febbraio. Se non vuoi essere guardato con disprezzo dalla tua ex Acquario, allora non intrometterti nelle sue cose. La donna dell'Acquario ama la sua libertà e l'indipendenza. Il modo migliore per riprendere con successo il rapporto sentimentale con lei, è darle tempo e spazio e non essere troppo invadente o chiedendo sempre le stesse cose. Cerca di essere onesto e diretto e, nel caso, spiega perché dovrebbe accettarti di nuovo. Ti rispetterà per la tua sincerità, soprattutto per aver comunicato apertamente con lei. Ora che sai come riconquistarla, è tempo di ricondurre da te la tua donna Acquario.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store