I segni zodiacali più gelosi

Allo Scorpione va dato il primo posto di questa classifica dei segni più gelosi. Infatti, la sua gelosia è proverbiale. Lui o lei, i tradimenti li percepisce a pelle. Il suo intuito lo porta a capire quando sta succedendo "qualcosa di strano", ed ecco che dall'amore passa direttamente all'odio. L'uomo o la donna Pesci è geloso/a ma in una forma giustificabile, nel senso che riesce a distinguere se il tradimento c'è stato davvero oppure no. L'innamorato Pesci intuisce perfettamente quando qualcosa non va, quindi è meglio che il suo partner si prepari per la scenata. Il Cancro, a causa del suo carattere riservato e introverso, nonostante non lo manifesti apertamente e sebbene lui stesso affermi di non essere affatto geloso, le sue insicurezze lo fanno vivere intensamente questo male. Pertanto ha bisogno che il partner gli dia stabilità e sicurezza emotiva.

I nativi della Vergine sono i più gelosi tra i segni di terra, ma essi non lo ammetteranno mai. Pur di non darlo a vedere, preferiscono accumulare gelosia su gelosia fino a quando non ne possono più, e alla fine scoppiano. Il Toro è possessivo e geloso. Quando nota qualcosa che lo disturba lo dice apertamente e immediatamente. E nel momento in cui ha solo il sentore del tradimento, molto probabilmente smetterà di fidarsi di quella persona per parecchio tempo. Il Capricorno soffre di gelosia a livello materiale più che sentimentale. In genere è una persona calma, persino indifferente a molte situazioni. Ma nel momento in cui nota un'attività insolita, può diventare sospettoso e inizia a indagare.

La Bilancia è un segno abbastanza geloso del suo partner. I bilancini hanno un sesto senso in queste cose e quando sentono il suono del campanellino, significa che sta suonando davvero. A quel punto decidono di ricominciare, ma da soli. L'Acquario può anche provare un pizzico di gelosia, ma di sicuro non perderà tempo a mostrarlo. Probabilmente è uno dei segni zodiacali meno possessivi in amore. Per lui o lei, è più facile allontanarsi da ciò che lo fa stare male. I gemelli sono generalmente indifferenti alla gelosia. Probabilmente hanno troppe cose che gli passano per la testa e un sentimento precario come la gelosia può causare loro una certa instabilità interiore, ma ciò non significa che non la sentano.

Il Leone si colloca in alto tra i segni di fuoco più gelosi, poiché se nota strani movimenti intorno a lui si riempie subito di rabbia. È un segno molto intuitivo, perciò noterà se c'è stato un tradimento, quindi esploderà, anche se dopo un po' l'ira si placherà. L'Ariete non è certamente tra i segni zodiacali più gelosi. Egli/Ella apprezza l'onestà e la sincerità in una relazione e, nonostante ripudia qualsiasi sentimento di gelosia, in ogni caso, diventerà geloso se sente che qualcuno sta invadendo il suo campo. Il Sagittario è il meno geloso di tutti. Tra i valori di questo segno c'è l'indipendenza nella coppia e il rispetto per lo spazio dell'altro, sebbene in una situazione di infedeltà sia solitamente molto deciso. In caso di tradimento accertato, trova difficile perdonare.

non si è sentito almeno per un momento geloso del proprio partner? Nessuno può dirsi pienamente libero da questo sentimento, perché la gelosia è nella natura stessa dell'essere umano. Tuttavia, alcuni innamorati possono essere più o meno gelosi del partner, secondo l'elemento () a cui appartiene il proprio segno zodiacale. Continua a leggere e scoprirai conquali sono i segni zodiacali più gelosi e perché.), sono i più gelosi dello zodiaco, poiché quando si trovano coinvolti in una relazione d'amore, sono inclini a improvvisi attacchi di gelosia.di questa graduatoria ci sono i segni di Terra (), anche se più che gelosia si potrebbe parlare di possesso, visto che la loro patologia si manifesta per lo più sulle cose materiali.ci sono i segni d'Aria (). Generalmente i segni d'aria non danno molta importanza alla gelosia. Addirittura possono sentirsi traditi intellettualmente anziché nel senso pratico del termine.troviamo i segni di Fuoco (). Nonostante il loro elemento li rende appassionati, essi tengono così alta la loro autostima da non provare fastidio se qualcuno si mostra gentile con il loro partner.