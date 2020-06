I segni zodiacali più forti

definisce i tratti che indicano il carattere delle persone. Tra questi c'è la forza che si conferma con un'intensità maggiore o minore in alcuni segni rispetto ad altri. Quando si parla di forza, non è riferito al potere fisico ma al temperamento spirituale. Molti astrologi concordano che la forza dei segni zodiacali viene ripartita in base all'elemento a cui appartengono.L'Ariete è uno dei segni più forti dello zodiaco poiché questi nativi sono persone piene di energia e vitalità, con una personalità intensa e avventurosa ed hanno una grande fiducia in sé stessi. Non temono nulla e sono sempre pronti ad affrontare nuove sfide.Il Sagittario è al secondo posto negli elementi di fuoco perché in genere le persone nate in questo segno non perdono mai la testa. Sanno controllarsi di fronte agli elementi negativi intorno a loro, non cadono nelle provocazioni e difendono le proprie opinioni.Il Leone ha una grande forza di spirito e la capacità di trovare una soluzione a ogni imprevisto, per cui non è certamente secondo agli alti due segni di fuoco. Il fatto è che la loro forte personalità a volte li porta ad essere troppo orgogliosi, arroganti e testardi.L'Acquario è in grado di superare molteplici difficoltà e non mollare mai nemmeno per un momento. Non ha paura di dire addio al vecchio, quindi si adatta bene a qualsiasi cambiamento. Le persone di questo segno affrontano le sfide con una grande forza d'animo.La Bilancia è abbastanza forte, ma i nativi di questo segno hanno una cattiva abitudine che spesso impedisce loro di raggiungere le vette della vita. Lasciano tutto all'ultimo momento e spesso finiscono per sprecare le loro energie senza completare ciò che hanno iniziato.I Gemelli si trovano facilmente in difficoltà. Non riescono a concentrarsi quando hanno più di un problema e iniziano ad andare in crisi. Devono assolutamente trovare delle risposte per sentirsi al sicuro, spesso cercando supporto negli altri.Lo Scorpione è un altro dei segni zodiacali più forti, che ha l'acqua come elemento naturale. La potenza della sua personalità è molto elevata ed è particolarmente evidente sul piano viscerale, dal momento che è inarrestabile fino a quando non trova ciò che desidera ottenere.I Pesci potrebbero anche essere al primo posto assieme agli altri segni più forti, poiché non cadono mai nella disperazione. Un'altra cosa che li rende potenti è la loro capacità di perdonare, vedere il lato buono delle persone e arrivare al loro cuore.Il Cancro è uno dei segni più vulnerabili dello zodiaco poiché è estremamente sensibile e quindi ha bisogno di supporto morale da parte della sua famiglia e gli amici. Non è in grado di gestire le sue paure e per questo molto spesso cade nel pessimismo.Dietro l'aspetto impenetrabile del Capricorno si nascondono tesori di lealtà e generosità. Non ama mostrare le sue qualità, ma suoi sentimenti profondi e i principi tenaci testimoniano che abbiamo a che fare con una persona su cui contare in qualsiasi circostanza.Il Toro è sicuramente un segno forte, paziente e sensibile, ma i loro rappresentanti sono anche testardi, orgogliosi, ostinati e materialisti. Sono persone così abituate all'ordinario, alla stabilità e la coerenza che non riescono a sopportare alcun cambiamento.Al primo incontro i nativi della Vergine danno l'impressione di avere un carattere molto forte e deciso, ma la verità è che non hanno fiducia in se stessi. Costantemente ansiosi tendono a drammatizzare anche sui più piccoli problemi.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store