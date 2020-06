I segni zodiacali più cattivi

ci sono segni che si caratterizzano per avere il cuore più duro di altri. Alcuni sono dei veri esperti del male e colpiscono i loro nemici nel punto dove sanno di causare molto dolore. Di seguito viene riportata la classifica con i cinque segni zodiacali ritenuti più cattivi.Lo Scorpione è considerato per antonomasia il segno più cattivo dello zodiaco. In effetti, le persone di questo segno si arrabbiano molto facilmente e vogliono sempre avere ragione in ogni discussione. Non si fanno scrupoli se devono fare del male a qualcuno pur di raggiungere un loro obiettivo. Chiunque farà qualcosa di sbagliato contro di essi, se ne pentirà amaramente per tutta la vita.Il motivo per cui i Pesci sono al secondo posto di questa classifica dei segni più cattivi, è perché se loro vogliono possono trasformare la vita di una persona un vero inferno. In genere è gente abbastanza calma e tranquilla, ma se li fanno arrabbiare diventano molto dispettosi. Basta un piccolo screzio e da angeli quali sono si trasformano in demoni passando dall'amore all'odio in pochi secondi.Il Capricorno non è nato per essere cattivo ma se proprio deve esserlo, non avrà pietà per nessuno. Bisogna stare molto attenti, perché è uno che non avvisa ma agisce, ed è proprio per questo che può fare veramente male. Se qualcuno cerca di ferire il suo orgoglio, il suo cuore diventa freddo. Agirà spietatamente, non dimenticherà mai quello che gli è stato fatto e non si fermerà finché non vedrà a terra il suo nemico.Le persone che appartengono al segno zodiacale dei Gemelli sono di solito molto dolci e teneri, ma non bisogna mai fidarsi delle apparenze, poiché è noto che abbiano una seconda personalità ed è alquanto più pericolosa della prima. Quando tutto sembra procedere normale, improvvisamente si sentono minacciati. In quel momento cambiano completamente e si manifesta tutta la loro cattiveria.Il Cancro forse non dovrebbe essere in questa lista, poiché, in realtà, è una brava persona, sempre attenta a fare del bene. Il problema è quando qualcuno cerca di fare del male alla sua famiglia, in questo caso costui o costei scoprirà a sue spese il lato oscuro di questo segno, poiché agirà in modo spietato nel suo fervore di prendersi cura di ciò che gli appartiene.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store