I segni zodiacali più belli

tutto è legato ai pianeti. Non solo il segno zodiacale a cui apparteniamo definisce la personalità di ognuno di noi, ma delinea anche il nostro aspetto esteriore.non è l'unico artefice nell'analisi della bellezza, poiché ci sono altri elementi ugualmente importanti, come l'Ascendente (), la posizione della Luna () e tutti gli altri pianeti che incidono proporzionatamente alla distanza da ciascun segno.sono molte persone con un bel fisico che hanno ricostruito in palestra oppure ricorrendo a operazioni che ne hanno abbelliti i tratti somatici rendendoli più piacevoli alla vista. Poi ci sono volti e fisici che non hanno bisogno di aiuti esterni perché il loro segno zodiacale attribuisce a ognuno di essi una bellezza particolare che lo rende speciale.: bellezza brutaL'Ariete presenta una fisionomia quadrata del viso e gli angoli arrotondati che rendono il suo aspetto molto vivace e aggressivo. Con il suo fisico bestiale, non si fa intimidire da niente e nessuno e tende a superare qualsiasi ostacolo pur avendo tutte le probabilità contro.: bellezza da intenditoriIl viso compatto del Toro, lucido e ben curato, esprime tutto il suo desiderio e la comprensione. La sua fronte bassa, gli occhi piccoli e profondi, le narici dilatate e le guance arrotondate, rendono il suo volto una bellezza tutta da scoprire.: bellezza effervescenteCon il loro viso ovale, i lineamenti fini e delicati, i Gemelli espandono una certa fatuità. I capelli sono leggermente ondulati o ricci, la fronte liscia e sottile così come il naso. Ma sono soprattutto i loro occhi che riflettono un bellissimo aspetto brillante e intelligente.: bellezza da assaggiareIl volto del Cancro raffigura un ovale un po' più arrotondato. Il naso corto e snello che si allarga leggermente nel mezzo, le sue narici tonde e le guance assenti, evidenziano la rotondità del suo viso. Le labbra sono quelle che spiccano di più, capaci di baciare molto bene.: bellezza ruggenteIl Leone è dotato di un viso ovale e schietto. Capelli lucenti e forti come una criniera, il naso è spesso aquilino e gli occhi penetranti e luminosi. La bocca abbastanza sottile, viene messa in evidenza da fossette che abbelliscono il suo volto. Impossibile guardare da un'altra parte.: bellezza polareI nativi della Vergine hanno labbra sottili e severe e lo sguardo da inquisitore. Ansiosi e attenti, esprimono una personalità molto forte. Una bella struttura del viso rende l'impressione di morbidezza, ma i piccoli occhi fuggevoli e i capelli fini, denotano un carattere freddo e distante.: bellezza armonicaIl viso ovale della Bilancia e la fronte leggermente arrotondata, nell'insieme forma una bella armonia dal fascino puro e delicato. Con i suoi capelli di pura seta e gli occhi dolci evidenziati da sottili sopracciglia, fa sicuramente parte di uno dei segni più belli dello zodiaco.: bellezza aggressivaLo Scorpione ha viso solido, forme arrotondate, capelli folti, naso affilato e zigomi marcati. Gli occhi sono magnetici e intensi, ma a guardarli bene riflettono una certa fragilità, contrariamente alle sopracciglia arcuate, che evidenziano l'istintiva aggressività del suo segno.: bellezza singolareLa fronte ampia del Sagittario, gli occhi bene aperti, le palpebre spesse e le arcate sopraccigliari a forma di accento circonflesso, indicano la tua tendenza a enfatizzare. I capelli fanno parte del contorno originale del suo volto. Una vera bellezza atipica.: bellezza profondaIl viso del Capricorno ha la forma più o meno rettangolare. Il suo sguardo severo, gli occhi stretti e accigliati, lo sguardo serio e profondo, dà l'impressione che stia costantemente sulla difensiva. Le sue mani sono il bene più prezioso.: bellezza appariscenteA guardarlo da vicino l'Acquario ha il viso quadrato e qualche ruga. Sguardo luminoso e sopracciglia folte esprimono dinamismo e spirito indipendente. La pancia è il loro punto forte, poiché è molto appariscente, soprattutto quando la mostrano.: bellezza da baciareI Pesci hanno viso ovale, sopracciglia ben definite, capelli mossi, occhi chiari e ben aperti. C'è poco da dire, sono molto belli. Per quanto riguarda il fisico, non c'è nulla che attiri più attenzione del collo, un'area molto sensibile che tutti vorrebbero baciare.