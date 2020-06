MENÙ MENÙ 2.3 CERCA Header$type=menu Home

Concorsi Rendere il mondo un posto migliore Se vuoi rendere il mondo un posto migliore devi fare la tua parte. Alcuni giorni fa ho conosciuto un vecchio contadino che ama coltivare soprattutto i pomodori. Mi ha detto che la gente del quartiere pensa che sia un vecchio matto poiché l'hanno visto parlare con le sue piante di pomodoro. "Non m'importa se mi prendono in giro", mi ha detto: "Che ridano pure, tanto, io ho sempre i migliori pomodori di tutta la zona."



Il vecchio ha continuato a raccontarmi delle sue piante e di come si prende cura di loro: "Se le persone usassero tra loro la stessa gentilezza con cui tratto i miei pomodori, il mondo sarebbe un posto migliore. Ecco, vedi? Mi assicuro che abbiano l'acqua di cui hanno bisogno, tolgo le foglie in più per farle crescere più forti e rigogliose, e intanto parlo con loro per incoraggiarle. Certo, perché non dovrei farlo?"



"Ogni creatura sulla Terra ha bisogno di aiuto per superare gli ostacoli che si frappongono alla loro crescita. Dopo aver trascorso del tempo nel mio giardino, tra i miei pomodori, torno a casa sapendo esattamente cosa devo fare per la mia famiglia e le persone a cui tengo. Loro sono come i miei magnifici pomodori, hanno bisogno di un po' d'incoraggiamento per crescere. Cerco di fare la mia parte per i pomodori e così anche per le persone che mi sono state affidate. "



"Noi tutti abbiamo un ruolo speciale su questo meraviglioso pianeta. Se ognuno curasse il proprio giardino, il mondo si rivelerebbe un posto sempre più bello da vivere."



Se sei arrivato a leggere fin qui, suppongo che in questo momento stai sentendo dentro di te una vocina che ti invita a contribuire a rendere il mondo un posto migliore. E allora, cosa aspetti?

