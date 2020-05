Le trenta monete d'oro

Anonimo

un tizio molto avaro ed egoista. Voleva che tutto fosse suo e non condivideva le sue cose con nessuno. Un giorno costui perse trenta monete d'oro. Andò a casa di un amico, che era una persona gentile e perbene, e gli raccontò che aveva perduto le sue monete d'oro., la figlia del galantuomo tornò a casa da una commissione e disse a suo padre d'aver trovato sulla strada trenta monete d'oro. Il padre le rispose che quel denaro apparteneva al suo amico. Prese le trenta monete e andò da lui. Quando arrivò a casa dell'amico avaro, gli raccontò come la figlia avesse trovato le monete e gliele consegnò.aver contato le monete d'oro, l'uomo disse che ne aveva perse quaranta, perciò ne mancavano dieci, che sicuramente erano state prese dalla ragazza. Quindi, chiese all'amico la restituzione di dieci monete d'oro. Ovviamente il padre della ragazza si rifiuto di dargliele.rese le trenta monete d'oro all'amico e la mattina dopo si recò in tribunale denunciando al giudice ciò che era accaduto tra lui e il padre della ragazza.mandò a chiamare la ragazza e suo padre e quando arrivarono in aula, chiese alla ragazza: "" Lei rispose: "". Allora il giudice si girò verso l'uomo avaro e gli chiese: "" E quello rispose "".il magistrato sentenziò che quelle monete d'oro non appartenessero all'uomo, poiché ne erano state trovate trenta e non quaranta come invece egli aveva sostenuto.il giudice disse all'uomo che se qualcuno avesse riferito di aver trovato quaranta monete d'oro, gliele avrebbe inviate. Alla ragazza disse di prendere le trenta monete d'oro e di non spenderle per trenta giorni. Dopodiché, se nessun altro ne avesse richiesto la proprietà, le monete sarebbero state sue.