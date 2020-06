Il pittore di barche

un tizio decise di dipingere la sua barca e per questo lavoro chiamò un giovane pittore. L'operaio acquistò la vernice e i pennelli e iniziò a dipingere la barca con un colore rosso vivo come gli aveva chiesto il proprietario., si rese conto che c'era un piccolo foro nello scafo e decise di ripararlo. Dopo aver finito il lavoro, il pittore ricevette il compenso pattuito dal proprietario e se ne andò., il proprietario della barca andò dal pittore e gli diede un assegno pari a un importo molto più alto di quanto gli aveva dato per la pitturazione.giovanotto fu sorpreso e disse: "Mi avete già pagato per dipingere la vostra barca".proprietario rispose: "Questa somma non è per la verniciatura, ma per aver riparato il buco nello scafo"., il pittore ribatté: "Ma è stata solo una bazzecola, un servizio di poco conto che sicuramente non vale la pena di essere pagato con una somma così alta".proprietario così spiegò: "".