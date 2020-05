Il kit fai da te perfetto per gli amanti del bricolage

Il bricolage è uno di quegli hobby che gli italiani hanno riscoperto a causa del lockdown: costretti a rimanere a casa, si sono dedicati a lavoretti e attività fai da te utili per passare il tempo ma anche per sistemare persiane, mobili antichi e complementi di arredo. Ma per cimentarsi con successo in questa passione è indispensabile disporre di un kit adeguato, con una serie di pezzi che non possono mancare: a cominciare, per esempio, dal coltellino multifunzione. In commercio se ne possono trovare di vari tipi, molti dei quali personalizzabili; con apribottiglie e moschettone, servono a intagliare il legno e non solo, a seconda delle misure.

La torcia

Una torcia potrebbe sembrare un accessorio poco utile, visto che in teoria nessuno ha in programma di mettersi a lavorare al buio. In realtà quando si lavora può succedere di avere a che fare con angoli nascosti o con particolari che, per un qualsiasi motivo, non sono illuminati in modo adeguato. Ecco, quindi, che in circostanze del genere non si può fare a meno di una torcia. In alternativa, comunque, esistono anche utensili che sono già dotati di luce incorporata.

Il set con cacciavite

Nel kit fai da te di ogni appassionato di bricolage che si rispetti non può mancare un set con cacciavite e le relative punte necessarie per aprire e per chiudere i bulloni. Un accessorio prezioso sia perché occupa poco spazio e può essere riposto dappertutto, sia perché permette di evitare il ricorso ad attrezzi professionali più costosi. Sul mercato è facile imbattersi anche in set dotati di torcia incorporata.

Dove comprare gli utensili per il bricolage

Che cosa serve per il bricolage

Proseguendo nella disamina degli oggetti utili per le attività di bricolage, ecco il taglierino e il metro: il primo serve per lavorare sui pezzi di stoffa e di carta e garantisce un livello di precisione molto più elevato rispetto a quello assicurato dalle forbici; il secondo, invece, occorre per prendere le misure. Nella cassetta degli attrezzi dovrebbero essere presenti, inoltre, delle guarnizioni per i rubinetti, un morsetto, delle raspe, delle lime e delle chiavi inglesi di varie dimensioni (tra l’8 e il 13, almeno). Un trapano elettrico si può dimostrare a sua volta importante, a condizione che sia accompagnato dalle relative punte intercambiabili, mentre i fogli di carta abrasiva devono essere presenti sia in versione a grana sottile che in versione a grana doppia.

Come scegliere gli attrezzi

Sapere che cosa serve è importante, ma occorre anche essere in grado di riconoscere le caratteristiche ideali degli attrezzi. Per esempio i cacciaviti non sono tutti uguali: ci sono quelli con la punta elicoidale, quelli a brugola, quelli a taglio, quelli a stella, quelli a lama stretta, quelli a lama larga, e così via. In qualsiasi caso, è essenziale che essi siano dotati di un manico isolante, fondamentale per lavorare in condizioni di massima sicurezza. Infine, può essere utile sapere che ci sono anche dei cacciaviti che possiedono una punta magnetica, a cui ricorrere per le viti più inaccessibili.