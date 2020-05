Chiudere un occhio

scegliamo di non vedere qualcosa che non vogliamo vedere, non facciamo altro che "". Questa espressione si dice provenga da una delle imprese diche parlano di Lord Horatio Nelson, il leggendario ammiraglio inglese, considerato dagli storici come uno dei più grandi esperti miliari della storia navale inglese. Dopo aver vinto molte battaglie apparentemente impossibili, perì nella guerra di Trafalgar combattendo eroicamente contro la flotta navale franco-spagnola., tra le tante, che racconta della lezione strategica che la flotta inglese al comando dell'Ammiraglio Sir John Jervis, diede a quella spagnola guidata dall'ammiraglio José de Córdova che, nonostante avesse il doppio delle navi, non seppe trasportare i suoi uomini alla vittoria.avvenne il 14 febbraio 1797 a Capo San Vincenzo, al largo del Portogallo. Allora Nelson era in secondo comando sotto l'Ammiraglio Jervis il quale, vista la schiacciante superiorità numerica del nemico, inviò al suo secondo, attraverso le bandierine di segnalazione, l'ordine di ritirarsi. Si dice che Nelson si voltò verso le bandierine, prese il suo cannocchiale e lo avvicinò al suo occhio cieco (), quindi, disse che non aveva visto tale ordine, per cui attaccò la flotta nemica e la distrusse.che stai leggendo, hai mai guardato qualcosa attraverso il tuo ""?