Breve storia del ponte di Brooklyn

, l'ingegnere tedesco-americanoebbe l'idea di costruire un ponte che superasse l'East River, in modo da collegare Manhattan con Long Island. La sua lunghezza di 1.800 metri, è qualcosa che non era mai stato fatto prima. Gli esperti dell'epoca di costruzione di ponti pensavano che fosse un'impresa impossibile.dai commenti negativi dei suoi colleghi ingegneri, Roebling credeva fermamente nella visione che aveva nella sua mente. Ci pensava sempre e sapeva nel profondo del suo cuore che si poteva fare. Doveva solo riuscire a convincere suo figlio Washington, un altro astro nascente dell'ingegneria, che il ponte poteva essere costruito.lavorarono insieme per la prima volta. Padre e figlio svilupparono il progetto con grande entusiasmo e ispirazione. La realizzazione de ponte iniziò bene, ma dopo pochi mesi, John Roeblingun perì in un tragico incidente, mentre suo figlio Washington rimase gravemente ferito subendo danni cerebrali che lo portarono a non essere più in grado di muoversi e di parlare.si scatenarono contro quel progetto ritenuto troppo sciocco e ambizioso. Molti ritenevano che il lavoro iniziato andasse demolito, poiché i Roebling erano gli unici a sapere come doveva essere costruito il ponte. Nonostante la sua invalidità, Washington non fu mai scoraggiato. Egli aveva ancora vivo il desiderio di completare i lavori., mentre giaceva su un letto d'ospedale, una brezza leggera spostò le tende bianche e un raggio di sole filtrò dalla finestra. Per un attimo, Washington riuscì a vedere le cime degli alberi all'esterno. Sembrava fosse un messaggio che lo incitava a non arrendersi. Improvvisamente ebbe un'idea, poiché tutto quello che poteva fare era muovere un dito, decise di sfruttarlo al meglio.come se fosse un tasto, sviluppò un codice di comunicazione con il quale indicò a sua moglie,, di fare da tramite con gli altri ingegneri coinvolti nella costruzione e dire loro cosa fare. Il progetto del ponte era di nuovo in corso., dopo 13 anni in cui la signora Emily aveva comunicato ai tecnici le istruzioni che di volta in volta riceveva dal marito, il ponte fu completato. Oggi il Ponte di Brooklyn si erge in tutta la sua gloria come tributo al trionfo dello spirito indomito di un uomo e alla sua determinazione a non farsi sconfiggere dalle circostanze.