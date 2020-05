Aprire la Bibbia a caso e trovare risposta

un mio amico che quando cerca le risposte di cui ha bisogno per superare le prove che la vita gli pone davanti, compie uno strano rituale che lui dice sia "". Per prima cosa recita una breve preghiera, poi prende la sua Bibbia, quindi chiude gli occhi e apre il libro a caso spingendo la punta dell'indice sulla pagina appena aperta. Qualunque sia il versetto toccato, egli lo considera come risposta dal cielo alle sue preghiere.giura che il Signore gli parla in quel modo. Ricordo che alcune settimane fa andai a casa sua ed egli si lamentò che le cose per lui non andavano molto bene. In effetti, stava vivendo un momento davvero difficile in cui sembrava che tutto gli girasse contro. Allora pensò che fosse il caso di consultare le Sacre Scritture con quel suo modo bizzarro di puntare alla "".aver eseguito la sua solita procedura, il suo indice era finito per caso sul versetto 36 del capitolo 42 della Genesi, in cui il patriarca Giacobbe disse al suo popolo: "" Disse il mio amico con un sorriso: ".", ma mi fermò e continuò: "" Dopo aver letto tra sé per qualche minuto, sempre sorridente, disse ancora: "."?" Gli chiesi. Mi rispose: "" Dopo aver chiuso la Bibbia, sospirando, il mio amico disse: ", non che sia molto d'accordo a usare la Bibbia come una roulette, ma quel giorno ho imparato che avendo fede possiamo avere risposte e/o conforto dal cielo nel modo in cui crediamo sia il migliore possibile.Non è meraviglioso tutto questo?