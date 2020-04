MENÙ MENÙ 2.3 CERCA Header$type=menu Home

Concorsi Migliori 6 smartphone economici sotto i 200€ di aprile 2020 Un cellulare economico sotto i 200€ può avere ottime caratteristiche, ecco i migliori sei Volete acquistare un nuovo smartphone ma non sapete quali caratteristiche minime debba avere? Conoscendo il budget potete trovare il miglior cellulare qualità/prezzo.



Per fare tutto quello che serve (chiamare e ricevere messaggi, navigare su internet, guardare video e foto, ascoltare musica, scaricare e usare applicazioni, giocare con videogiochi) sono consigliati almeno 3GB di memoria RAM. Per avere abbastanza spazio di archiviazione è importante sceglierne uno con 64GB di ROM.

Ecco la lista dei migliori sei dispositivi con queste caratteristiche sotto i 200 euro:



1 - Xiaomi Redmi note 8 Smartphone 4GB 64GB Black

- Xiaomi Redmi note 8 Smartphone 4GB 64GB Black 2 - Motorola E6 Plus (display max vision 6.1", dual camera 13 MP, 4/64 GB, Android 9.0, Dual SIM ) - Caribbean Blue

- Motorola E6 Plus (display max vision 6.1", dual camera 13 MP, 4/64 GB, Android 9.0, Dual SIM ) - Caribbean Blue 3 - Honor 10 Lite Smartphone, 3 GB RAM, Memoria Espandibile da 64 GB, Display 6.21" FHD, Doppia Fotocamera Posteriore da 13+2 MP, Fotocamera Anteriore 24 MP, Blu [Italia]

- Honor 10 Lite Smartphone, 3 GB RAM, Memoria Espandibile da 64 GB, Display 6.21" FHD, Doppia Fotocamera Posteriore da 13+2 MP, Fotocamera Anteriore 24 MP, Blu [Italia] 4 - Huawei 51093GND P Smart 2019 Nero 6.21" 3Gb/64Gb Dual Sim

- Huawei 51093GND P Smart 2019 Nero 6.21" 3Gb/64Gb Dual Sim 5 - OPPO A9 4 GB / 128 GB Verde (Verde Marino) Doppia SIM H1941

- OPPO A9 4 GB / 128 GB Verde (Verde Marino) Doppia SIM H1941 6 - Samsung Galaxy A40 Smartphone, Display 5.9" Super AMOLED, 64 GB Espandibili, RAM 4 GB, Batteria 3100 mAh, 4G, Dual Sim, Android 9 Pie, [Versione Italiana], Blue Volete acquistare un nuovoma non sapete qualidebba avere? Conoscendo ilpotete trovare il miglior cellularePer fare tutto quello che serve () sono consigliati. Per avere abbastanza spazio di archiviazione è importante sceglierne uno conEcco la lista deidispositivi con queste caratteristiche

