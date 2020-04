Il libro dei proverbi e detti napoletani

è il frutto di mesi di accurata ricerca e racchiude antichi detti, citazioni e proverbi che sono ancor oggi di evidente attualità.Una buona campana si sente da lontanoLa camicia dell'uomo di bassa statura, non si adatta agli altriLa campana fa: dammi che ti doIl carciofo va pulito foglia per fogliaLa carne sotto e i maccheroni sopraLa carne è bella anche addosso al gattoLa carne dà carne, il vino fa sangue e il lavoro ammazzaLa carne viene buttata via e i cani si inferocisconoIn casa dei musicisti non si portano serenateIn casa del fabbro, c'è lo spiedo di legnoAl cavallo magro il Padreterno gli manda le moscheCon ripetuti colpetti alla testa, Pulcinella ammazzò la mogliePerdendo una ciocca di capelli per volta si diventa calviNon si fanno promesse a bambini né voti a santiNel cartoccio stretto entra poco pepeIl cero si consuma e la processione non avanza!Il cervello è come la sfoglia di cipollaA cosa serve parlare se nessuno ti da ascolto?Dove non sei benvoluto non andarci, ne saresti scacciatoA chi mi dà da mangiare, io lo rispetto come fosse mio padre.A chi non ha figli non chiedere né soldi né consigliA chi parla alle spalle gli risponde il sedereA chi gioca con l'asino non mancheranno calciA chi diventa cantone - rimanendo inerme, senza reagire - il cane gli orina addossoA chi ti racconta i fatti degli altri, non confidare i tuoi segreti - se non vuoi che siano di dominio pubblico.Sul pitale che usi tu, non farci sedere altre personeGli escrementi dell' asina di Antonello sono simili a "mele limoncelle"L'ira è come il cartoccio, chi si adira esplode come un palloncinoLa collera è come una pietra, entra in corpo e perfora l'intestinoÈ dal cuoio che si ricava la cinturaSulla scottatura, acqua bollenteDa sopra Sant'Elmo vuole prendere il polipo a mareTroppa confidenza porta alla maleducazioneLa disgrazia dell'ombrello è la pioggia sottileLa fame fa uscire il lupo dal boscoLa fame mi fa soffrire: ora mi prendo questa tovaglia; tu mi guardi con gli occhi fissi: ora mi prendo questo CrocefissoLa farina del diavolo finisce in cruscaUna bella donna ha una grande ricchezzaLa donna chiacchierona è una cattiva moglieLa donna è coma la campana, se non la scuoti non suonaLa donna è come il gatto, graffia e scappa viaLa donna è instabile come il mese di marzo, mentre ti accarezza, ti lasciaLa donna è come il braciere che si adopera soltanto di seraLa donna una volta è in cinta, un' altra volta allatta, e non si deve mai toccareLa donna non prende per marito l'asino, perché le strappa le lenzuolaUna donna ti può portare in alto oppure ti può sotterrareLa figlia di don Camillo, tutti la vogliono ma nessuno la sposaLa figlia di Francesco conserva l'anguria al frescoLa fortuna è come l'anguilla, quando crediamo di averla presa, ci sfugge dalle maniLa gallina inganna la donna e il maiale prende in giro l'uomoLa gallina fa l'uovo e il gallo sente dolore al sedereLa gallina va spennata quando è morta e non da vivaIl gatto dei tetti fa l'amore e piangeIl gatto del salumiere, lecca la vetrina dall'esternoIl gatto dello studente, mangia un chilo e pesa sette etti e mezzoIl gatto di dispensa, come fa lei, così pensa degli altriIl gatto della signora Maria, un po' piange e un po' rideIl gatto, al sentire l'odore del pesce, rifiuta i maccheroniLa gatta frettolosa fece i figli ciechiIl gatto, non riuscendo ad afferrare il pezzo di lardo, dice che puzzaIl gatto graffia anche quando l'accarezziIl gatto sogna i pesciolini frittiÈ di giorno che si notano le macchie!L'ernia e la gobba sono due cose che non si possono nascondere.La bravata di Giuseppe Nasella: Uccise il gatto soffocandolo tra la porta e il battente.A lavare la testa all'asino si perde tempo, acqua e saponeSul letto stretto mettiti al posto di centro.Con il fritto senti l'odore, al momento di pagare sentirai dolore.La lampada senza l'olio si spegneLa mano è buona, è la bilancia che vuol essere uccisa!Al marito mollaccione, dagli molto pepe e soffia.La parola migliore è quella che non si pronunciaIl merlo cieco costruiva il nido di notte.La cacca sott'acqua non si notaLa monaca di Pianura, duro non lo voleva e morbido non le piacevaLa moglie del ladro non sempre gode e ride (i facili guadagni possono nascondere dei guai).La moglie è sangue preso in prestito.A Natale tutti gusci, a Pasqua tutte bricioleLa nave va e nel frattempo la fava si cuoceLa nave di Franceschiello, a prora si combatteva e a poppa non si sapevaLa necessita fa infrangere la legge.In nome di Dio! E addentò una frittellaSchiaccia la melarancia già spremuta con una pedataAd un palmo dal mio sedere fate ciò che vi pare.La pazienza arriva fino alla cima dei capelli, poi ti lascia.La pazienza vale più della scienza.La pancia è fatta di pelle, più roba si introduce e più si distendeA Pietro la pipa fa acqua - Perde colpiLa paga da soldato e le mansioni da generaleAppena entrate, fate attenzione alle tascheLa pratica rende pratici e la scuola insegnaSolo nella tasca non e buona la puliziaPulcinella viene notato solo quando va in carrozzaQuando arriva la Quaresima il vento di scirocco entra nei broccoli.Da quando è morta la bimba non siamo più parentiGli stupidi pretendono di avere per forza ragione.Le stoviglie di rame le puliamo e le appendiamo, così sembrerà tutto più bello.La salute si riceve in dono, non può essere comprata.La malasorte del capretto: nasce cornuto e muore sgozzatoLa sfortuna del signor Cazzetta, mentre orinava gli caddeLa scopa nuova spazza bene solo per tre giorni. [next]Quando cadranno le foglie dagli alberi ne riparliamoA santa Lucia la giornata fa un passo da gallina; a sant'Aniello ne fa uno da agnelloSulla terra vi sono tre categorie di uomini: Uomini, ominidi e "comunisti"A questo mondo è necessario solamente il pitale.La mucca per non muovere la coda si lasciò mangiare le natiche dalle moscheL'otto maggio la vecchia mise un ciocco sul fuocoLa verità è figlia del tempo.La verità è come l'olio, viene sempre a galla.La vita è un'affacciata di finestraPer la bocca non c'e tassa e il sedere non ha chiusura.L'abbondanza è una cosa buona!Uccide più la lingua che la spada.Uccide piu il malocchio che una fucilata.Cosi va il mondo, chi rimane a galla e chi sprofondaAcquaiolo, l'acqua è fresca? Più fredda del ghiaccio!Da amici e da parenti non comprare e non vendere niente.Dovra pur finire! Disse il tizio mentre ruzzolava per le scale - Inviato da Gino di Portici.Dove hai fatto Pasqua lì fai pure NataleDove mangiano due persone possono mangiare anche in tre.Dove entra il sole non entra il dottore.Abbi pazienza e fregati è la stessa cosa.Abbi fortuna e buttati a mareHai voglia ad aggiungere rum, lo sterco non può diventare mai babàQuando c'è vero amore, prima si litiga e poi si fa pace.La confusione va bene per la guerraPreoccupati dell'acqua ferma, perché dopo un po' emana cattivo odoreMettersi in posizione supinaAlberi e figli si correggono quando sono piccoli.L'aria pulita non teme i tuoniArrangiamoci per ora, poi ci penserà DioAspettare chi non viene è una pena da morireAspetta, asino mio, che sta per giungere la paglia nuova.Conservalo nel cuore, al momento opportuno tiralo fuori.Conserva il pezzo bianco per quando arrivano i tempi neriAuguri per cento anni, con la gobba e il gozzo alla golaL'augurio senza dono, è come se non l'avessi avuto.Riducimi il don e aumentami lo stipendioGirato l'angolo, butta la pastaBaccalà dei quartieri: si fa notte e nessuno mi stuzzica.La festa fu bella, ma carente di petrolioLa vita sarebbe bella, se durasseLa buona Maria va sola per stradaBuongiorno alle frasche, così salutò la capra al bosco - frasche = legna, rami, alberi.Vai, vai piedino, che pancino godeTra cani non ci si mordeLe carte da gioco e le donne fanno quel che voglionoCadute, influenza e intestino sono i malanni a cui si va incontro con la vecchiaia.Qui nessuno è stupido!Cerca di mettere la testa a posto e di rigare diritto.La camicia che non vuole stare con te, prendila e strappalaQuello che la vecchia desiderava lo ebbe in sognoSolo quello che non si fa non si saprà mai.Quello che non vuoi per te non augurarlo agli altri.Cosa credi, che Pasqua viene sempre di Domenica?Chi ha avuto, ha avuto, e chi ha dato ha dato.Una cattiva azione viene dimenticata da chi l'ha fatta ma non da chi l'ha ricevuta.Chi crede alle donne farà una vita d'inferno.Chi ti riferisce fatti che ti riguardano lo fa con l'intenzione di ingiuriarti.Che possiede una comodità e non se ne serve, non trova confessore che lo assolve.Chi la vuole cotta e chi la vuole cruda.Chi ruba poco per volta ruba di più.Chi altro non ha, va a letto con la propria moglie.Chi bello vuol sembrare, guai e pene deve soffrire.Chi bene vuol cominciare deve fare una figlia femmina.Chi cambia la strada vecchia per la nuova sa ciò che lascia ma non quello che trova.Chi vive di stipendio, vive di stenti.Chi campa rettamente, vive di stenti; chi campa di espedienti, vive benino.Chi più grida, più ha ragione.Chi più spende meno spendeChi piange frega chi ride.Chi cammina piano ha una buona giornataChi con la febbre e chi con gli stracci bagnati sulla fronte.Chi comanda non si affatica.Chi dorme da solo sta più comodo.Il malvagio parla male di tuttiIl parente del berretto gira per casa e inciampa; il parente del fazzoletto gira per casa con sicurezza.Chi è puntuale nel pagare alle scadenze è padrone della tasca altrui.Chi è povero è sempre buono.Chi dorme troppo rimane senza mangiare.Chi fa la legge deve per primo rispettarla.A chi lavora nel giorno festivo non rimane nulla.Chi lavora mangia: chi non lavora mangia e beve.Chi non ha forza si arma d'ingegno.Chi fa e disfa non perde mai tempoChi amministra i beni altrui non va a letto senza cena.Chi urla sicuramente sta soffrendo.Chi mangia a Natale e paga a Pasqua farà un buon Natale ed una cattiva Pasqua (facendo debiti si risolvono le cose solo temporaneamente).Chi mette la "pezza a colori" è il vero dottoreChi impasta a lungo fa il pane saporitoChi nasce pessimista vivrà male.Chi nasce asino non potrà divenire cavalloChi nasce per la forca non morirà a mareChi nasce tondo non potrà morire quadrato.Chi nasconde non è chiaro.Chi non ascolta i consigli dei propri genitori non sa dove andrà a morire.Chi non compra e non vende non guadagna e non perde.Non accettare un dono significa non meritarlo.Chi non maneggia il denaro, non si sporca le mani.Chi non muore si rivede.Chi non può permettersi la carne si deve accontentare del brodo.Chi non ci rimette non perde.Chi non può prendersela con la chiesa, se la prende col sagrestanoChi non sa piangere è insensibile anche alla gioia.Chi non semina non raccoglie. [next]Chi non intende ragioni è un pazzo.Chi non usa la farina non se ne sporcherà le maniChi non ha nulla da perdere, rischiaIl povero che non ha soldi ha sempre torto.Chi non ha soldi va in giro a fare debiti.Chi non ha debiti è un uomo ricco.Chi non vuole perdere, non deve giocare.Chi parla troppo di solito ragiona poco.Chi passa correndo non se ne accorgePagare un debito è come costituire un capitaleChi va per questo mare, questi pesci prenderà.Chi si fa pecora il lupo se lo mangiaChi pensa troppo, morirà presto.Chi poco possiede se lo tiene da conto.Chi punta sulla civetta guadagnaChi agisce senza riflettere dopo se ne pentirà.Chi ringrazia si libera dall'obbligo.Chi rompe paga e chi danneggia ripara.Chi si leva di buon mattino, guadagna soldi; chi si alza a giorno fatto, avrà un bel niente.Chi si innamora dei bei capelli e dei denti, non è innamorato di nienteChi sale e scende le scale degli avvocati, presto finirà male.Chi si dice esperto, finisce in trappola.Chi ben custodisce i propri beni non rende ladro nessuno.Chi ha paura non andrà a letto con le belle donneChi si mette con i bambini, si ritrova sporco di caccaChi va per mare deve saper nuotareChi cerca di imbrogliare rimane imbrogliato.C' è chi si perde perché crede di sapere tutto, e chi, invece, per non chiedere ad altri.A volte si sceglie il partner a cui si assomiglia.Chi si contraddice, è per metà sconfitto.Chi per primo si sveglia beve il latte.Chi vende il proprio sedere, poi, non potrà sedersi.Chi semina grano non raccoglie ortiche.Chi semina spine non deve camminare scalzo.Chi fa le divisioni riceve la parte peggiore.Chi sta vicino alla fonte di calore non sente freddoChi ti conosce non cercherà di comprarti.Chi ti conosce ti apre e ti deruba.Chi ha la lingua arriva in Sardegna.Chi ha molti nemici vive a lungo.Chi ha bei denari sempre conta; chi ha bella moglie sempre canta.Chi ha più polvere spara.Chi ha più santi va in paradisoChi possiede le capre deve tenersi anche le cornaChi ha le mani in pasta non mette il dito nel sedere alla gallinaChi ha la mamma non piange - poiché trova sempre conforto.Chi lamenta di un male, mettilo in cima a un palo.Chi ha soltanto un maiale lo alleva perché ingrassi; chi ha un figlio solo, ne fa uno stupido.Chi ha del pepe ne metta nella minestraChi ha tempo ha vitaChi possiede bestiame e soldi, in cuor suo si ritiene un nobile.Chi troppo la tira, la spezzaChi troppo lavorò, fu seppellito dentro un sacco; se non avesse lavorato, non si sarebbe ritrovato neanche il sacco.Chi troppo rimugina morirà prestoChi troppo s'inchina, mette in mostra il sedere.Chi troppo si vanta non vale nienteChi vuole salire in fretta in alto cadrà subitoChi troppo vuole risparmiare, arriva il gatto e se lo mangiaChi cammina con lo zoppo impara a zoppicare.Chi va per questo mare, questi sono i pesci che prende.Chi vuol poggiare il piede su tutte le pietre non arriva mai a destinazioneChi vuole il male di questa casa, deve morire prima d'entrare.Chi vuole tenere lontano la Polizia, non porta armi addosso.Chiede protezione a San Paolo ancor prima di vedere il serpente.Chiama madre e padre coloro che ti nutrono.Piano piano se lo preseLentamente lo cuoce e senza fretta lo vende.Piove nella terra tuaPiove ed è maltempo, non è bene stare in casa altrui.Questi sono i veri tormenti, quando tutti mangiano e uno soltanto guarda.Cielo a pecorelle acqua a boccette.Cento anni di sofferenza non ripagano un piccolo debito.Meglio avere molti grattacapi che un solo debito.Alcune volte bisogna baciare il sedere che espelle le feci su di teCinque e cinque fanno dieci, con il parroco siamo a quindici.Ciruzzo Caramella, quando piove porta l'ombrello, quando pioviggina, porta pure il bastoneNicola lavora e la "butterata" mangia.Come sarà il tempo a Santa Caterina, così sarà Santa Barbara e così pure a Natale.Come disse la signora Anna: è finita la pacchia.Conta, conta, che il diavolo si prenderà il di piùCon chi ha la casa con due ingressi, metti la sbarra dietro la porta.Con la prova si vede l' anguria!Con la bocca chiusa non entrano moscheCon le chiacchiere non si combina nulla.Con un no ti liberi, con un si t'impegoli.Col chiodo nel sedere, e portami alla festa.Col vicino si cucinaComandare e meglio che fare l'amore.Coprimi il petto, che ho il sedere scopertoCompagno: tu lavori e io mangio!Consiglio di volpe, danno di gallinaFra corvi non ci si acceca.Coscienza e denaro devono passare per una mano solaDel morto e della sposa se ne parla per otto giorniDai e dai finchè la zucchina diventa fogliaDatti da fare: la giornata passa in un balenoDio ci liberi da cattivi vicini e da principianti di violinoDio lo sa e la madonna lo vedeDue soldi, barba, capelli e la mollica in boccaDì di si, che non è peccatoDisse la vecchia:"Ho vissuto novantanove anni, e vorrei viverne un'altro, per apprendere ancoraDisse il serpente al bue: Mi puoi anche schiacciare ma sempre cornuto rimaniDisse don Leone: "Il vecchio deve essere ucciso quando è ancora ragazzo"Disse Nunziata: "Fa sempre bene una grattata" [next]Disse il cacciatore alla quaglia: Più in alto voli e più ti fai male quando cadiDisse il cafone: Mi puoi imbrogliare una volta soltantoDisse il medico di Pianura: Questa è la ricetta, e che il Signore te la mandi buona!Disse il tarlo alla noce: dammi un pò di tempo che ti bucoDisse il prete: "Fa quel che dico, ma non ciò che faccio"Disse Paglialone: Qua la pezza "merce" e qua il sapone "denaro"Disse Pulcinella: Una persona intelligente vale più di cento inettiDisse Pulcinella: "Di qua mi è entrato e per il sedere mi è uscito"Disse Raimondo: "Così deve andare il mondo"Disse l' erede al becchino: "Quando sarà il tempo dei piselli, pagherò!Don Giovanni, ce l' ha davanti e non lo vedeDopo il furto Pulcinella mise le porte in ferroDopo i confetti emergono i difettiDopo Natale, fame e freddoDopo Pasqua, vieni a pescarmiDopo tanti anni che è morto Pietro, ora se ne avverte il cattivo odoreDopo aver bevuto: "alla vostra salute!"E' acqua che non disseta - una cosa che non da' soddisfazioneA chi si atteggia a raffinatoIl padrone è impazzitoLe bigotte pregano Dio e sparlano del prossimoI caldi dentro e i freddi fuoriLe chiacchiere se le porta il vento; i maccheroni riempiono la panciaE' più facile indovinare i numeri, che trovare una buona moglieI primi a protestare sono sempre i meno qualificatiQuando non si porta celermente a termine una cosa poi diventa più difficile ultimarlaLe cose vietate sono le più eccitantiCon questo legno, si fanno le trottoleGli asini litigano e i barili si romponoGli asini vecchi devono morire dentro le stalle nuoveIl guadagno facile se ne va altrettanto facilmenteIl denaro è la voce dell'uomoI soldi sono come le piattole si attaccano ai coglioni...A volte i furbi soccombono agli stupidiI detti antichi non falliscono maiI fatti della pentola li conosce il mestoloE' finita la pacchiaNon c'è più erba, o agnello!I fessi sone sempre i primi a parlareLe donne ne sanno una più del diavoloLe donne sono come le angurie, solo una su cento è buonaCon buoni attrezzi si fanno buoni lavoriLe effusioni ai figli vanno fatte solo quando dormonoI figli sono una parte del nostro cuoreE' finito lo spartito in mano ai ciechiE' finita la mosca nel vescovadoE' finito il giocattolo in mano ai bambiniHa avuto un dissesto finanziarioGli è andata bene per una conbinazioneE' finito il formaggio sotto e i maccheroni sopraCon l'erba tenera ognuno ci si pulisce il sedereI peti delle monache profumano d'incensoGli affari vanno conclusi rapidamenteHai messo il lupo a guardia delle pecoreLe malattie arrivano velocemente ma tardano ad andare viaEd ora ti prude il sedere - Adesso sei nervoso!Adesso trovati una buona scusaE' un avaraccio!E' un pallone gonfiatoE' uno scoglio piatto - è un avaroI peccati qui si fanno e qui si scontanoI peccati dei genitori li sconto io che sono l'eredeI peccati sono quelli che escono, non quelli che entranoLasciate i pensieri miei e prendete i vostriHai perso sia Filippo che il paniereHai perso questo, quello e MariastellaE' un pesciolino da piccola canna - uno di poco contoI peti del vescovo sono cone piccoli limoni freschi - riferito a chi decanta troppo ciò che haConsidera i pernacchi come fossero suoni di campanellineLe sciabole rimangono appese e i foderi combattonoConsidera i fischi come fossero applausiil denaro fa tornare la vista ai ciechiLe sorbe di Natale: si aggrinziscono ma non si mangianoE' stata una pioggia di maggio - un caso fortunato, imprevistoE' stretto di petto (cuore) - è un avaroGli idioti, prima o poi, vengono scopertiGli stupidi: Dio li crea e poi li mette insiemeE' successo il finimondoE' entrato di fianco e poi si è messo di fronte - chi entra defilato in una situazione e poi ne vuole diventare il protagonistaPersona onesta, che percorre la retta viaE' uno che fa solo chiacchiereE uno; disse colui che accecò l'occhio alla moglieE' caduta dall' albero di ulivo - E' diventata signorinaE' caduto il maccherone nel formaggio - cosa che capita opportunaE' una pasta d' uomo - persona docile e buonaEra bello il prezzemolo: vi andò il gatto e ci urinò sopra.Lei toglie il quadro e lui estrae il chiodo - una coppia di sposi spendaccionaEssere un osso duroEssere una mezza cartuccia - un inettoEssere nato con la camicia - essere fortunatoFa i maccheroni con l' acqua - tenta di fare l’impossibileFai il mestiere che conosci, anche se non diventerai ricco, almeno avrai di che vivereDue Punto Tre dice: Fai presto!Far del bene ai maiali ci si rimetteFai del bene ai maiali, ti grugniranno alle spalleFai del bene e dimenticalo, fai del male e ricordateneFare il finto tontoFar cadere le bracciaFa da solo, come un fagioloUscisse il sole, quando faccio il bucatoMuoviamoci che sta facendo giorno!Fai come il sig. Giuseppe: si lamenta e accumula ricchezzeLaciami lavorareCreati la fama e poi rompi la carrozza [next]Fatti benedire da un prete gay!Pensa ai fatti tuoi e accertati chi ti ci fa pensarePratica chi è migliore di te e sostieni la speseFebbraio, breve ma con la neveDonna bassina, diavolo, prenditelaFemmine corte e minestre crude, portano l'uomo alla tombaDonne e carboni, spenti tingono e accesi scottanoDonne asini e capre hanno la stessa testaTutto è bene quel che finisce beneFinita la festa è finito anche il santoUna latrina puzza più di quanto profumano cento fasci di roseFidati del signore impoverito ma non fidarti del povero arricchitoFiglio di voto, figlio perdutoPersona capace - scaltraFrigge il pesce e sta attento al gattoGaetano: soffiami in bocca che la patata scottaGennarino non dice bugie ma un'infinità di stupidagginiGente di nessun valoreGiovanni .. stai attento!Gioacchino dettò la legge ed egli stesso fu impiccatoGesù, al mattino, provvede innanzitutto per le vedoveGesù fa splendere il sole dove vede la neveGiorgio vuole andarsene e il vescovo vuole licenziarloGira la testa all' asino!Giovanotto, s'è imbrogliata la matassa: o ti sposi o paghi la tassaI guai devono essere affrontati al momentoAlcune malattie sono ereditarieHa sentito odore di bruciatoHa fatto due uova in un piatto - Si è sistemato beneHa fatto il peto più grande del proprio sedereHa i sensi di colpa come il magnacciaHa ingrossato il capo, la cipolla!Ha perso i buoi e pretende le cornaHa perduto tutto.. l'amico e il paniereChe cantonataHa preso un granchioHa confuso lo sputo per la moneta d'argentoHa confuso il pene per il distributore dell'acquaChe svista!Ha preso una cantonataE' stato fortunatoI fatti del tegame li conosce il mestoloI parenti sono come le scarpe, più sono stretti, più fanno maleIo dissi non "parlazzo" e to vuoi "parlazzo" a tutti i costiIo faccio il buco e tu il gavitelloIo mi chiamo canovaccio penso soltanto ai fatti mieiIo mi chiamo Vincenzo e non dò ascolto agli stupidiIo non sono fesso, ma devo fare il fesso, perché così facendo, potrò farvi fessiIo torno dall’aver visto il morto e voi dite che è vivo!Impara a mangiare cibi meno costosi ma che sono ottimi lo stessoAndiamo di quà, andiamo di là; siamo forse diventati matti?Andiamo a Sessa che non c'è leggeCerchiamo aiuto e troviamo difficoltàBestemmia ingiustificata si si ritorce controEsce l'arrosto, ha detto mamma di assaggiarloGetta la pietruzza e nasconde la maninaTisi e pazzia sono ereditarieL' ho mandato a quel paeseE' un piccolo altare ma pieno di devotiLa passione per una donna fa dimenticare perfino il bene per una madreSolo l'amore della mamma è veramente sinceroTimidezza e ardimento sono due maliL'avaro non mangia per non andare di corpoL'abbiamo fatto di nascostoLo ha avuto sui denti - Si è offesoL'uomo sposato si è legato con una cordaAffondi pure, la nave, basta che muoiano i topiLascia stare il mondo così com' èLasciami perdere che sono nervoso!Togliamo la taverna davanti a CarnevaleTogliamo questo tema dalla discussioneTogliamo le pietre davanti ai ciechiTogliti dai piedi e lasciami "lavorare"Lascia perdere - FiniscilaTogliti il pelo dalla bocca - Parla con onestàE' rimasto scottatoL'acqua è bassa e l' oca non sta a gallaL' acqua fa marcire le navi a mare - Lo dice chi beve solo vinoL'acqua vuole la pendenza, l'amore la speranzaL'arte dei pazzi a volte è arteIl tetto è bucato e la finestra è rotta.. - Quando non si trovano scuse adatteGli uccelli si accoppiano in cielo e gli esseri spregevoli sulla terraL' uccellino col becco appuntito, voleva imbrogliare e fu fregatoL'erba di Cazzella; io dico "cresci" e quella rimpiccolisceL'uomo è cacciatore dove vede la quaglia, là sparaL' uomo lavoratore è la rovina della casaLe ordinanza della Marina, si applicano la sera e si revocano al mattinoL’ uccellino in gabbia canta per rabbia e non per amoreL 'cchio del padrone ingrassa il cavalloCon la luna piena i pesci non abboccanoDevo fare uno spuntinoMi sono vendicato di un torto subitoMi hai gonfiato l'ernia - Mi hai rotto la scatole!M' è venuto in modo spontaneoMi hai fatto saltare l'affareSei proprio un ingenuoMa tu guarda un po’ quanto è bella Parigi!Maccheroni e matrimoni .. caldi caldi - I contratti si concludono a caldola salute trae giovamento dal cibo buono ed abbondanteMangia secondo i tuoi gusti e vesti secondo quello degli altriMangia .., tanto è roba tuaL'appetito vien mangiandoMai più buio di mezzanotte può farsi [next]Meschino chi deve avere e beato chi deve dareNeanche dipinto si può fare un buon matrimonioTrovare una scusa per allontanare momentaneamente qualcunoMandare tutto all' ariaMannaggia al topolino e alla pezza bagnata!Mantenere un carro in discesa - Tenere duroMaria bastiancontrario, quando piove annaffia le roseMariantonia, il terremoto! "Un momento!"Marito geloso viene traditoMadonna mia, non far morire Nerone! - Potrebbe essere sostituito da uno peggioreMasaniello fa le cose a manico d'ombrelloChi lavora in modo approssimativo e superficaleBastone e pagnotta rendono i figli belli; pagnotta senza bastone rende i figli pazziMi feci prendere per pazzoMi sembra .., fu condannato a trent'anniNon stai mai fermoSei come il prezzemolo nella minestra - Stai dappertuttoSembri un pozzo senza fondoSembri Pasquale sempre nei guaiA due pesone una peggio dell'altraSono così nervoso, così "arrabbiato" che se litigo con qualcuno me lo mangio a morsiMi sono innervositoMi stai portando per vie e vicoliMeglio che la pancia esplodi piuttosto che avanzi il ciboMeglio testa d'alice che coda di cefaloMeglio senza soldi ma in saluteMeglio una cattiva giornata che una cattiva vicinaMeglio un cattivo accordo che una causa vintaMaglio un maiale di città che un sindaco di paeseMeglio un quintale in testa che un' oncia nel sedereMeglio solo che male accompagnatoButtarsi a capo fitto in una situazione criticaMentre la bella si dà delle arie, la brutta trova maritoMercante fallito, mezzo arricchitoMettere il pepe nel sedere del topo - IstigareMettere il sale sulla coda - cercare di ottenere con astuziaParlare a favoreConsigliare male - Sobillare una personaAver paura di tuttoDonna di umili orginiStai mettendo il lupo a protezione delle pecoreFiccatelo bene in testaMettiti nei miei panniUn invito che non si può rifiutareD' ora in poi dovremo arrangiarciOra si mangiano i fichi, ora ch'è piovutoAdesso sei in difficoltà!La cosa non ti va più a genioFatti gli affari tuoiMia moglie una volta è in cinta, un' altra volta allatta, non la posso mai picchiareMontagna e montagna non si affrontanoMorto un papa se ne elegge un altroHa fatto piangere terrazzi e lavatoi, e ora piange insieme con la tinozza del bucatoUn colpo al cerchio e uno alla dogaUna donna e un'oca sconvolsero NapoliUna mela coi vermi fa marcire tutte le altreLa moglie assillante è peggiore di un debitoUna volta ciascuno, non fa male a nessunoHa fatto in modo che tutto andasse storto - Ci ha portato jellaOccorre pazienza per mangiare carciofiSulla tomba c'è il coperchio: avanti il giovane e appresso il vecchioNon bisogna credere nè a donne né a tessuti alla luce artificialeInfilaci un rametto in questo bocoSulla mia fronte non c'è scritto Giocondo - Non sono scemoNessuno dice: Lavati la faccia così sei più bello di meNessuno è mai sazio di quello che haQuando c'è tempesta ogni "buco" è portoNon lamentarti del male che ti verrà peggioNon prendere in giro il bastone di San GiuseppeUna giornata di piacere, cento anni di guaiUn boccone fuori orario dà forza e coloritoUn padre riesce a sfamare cento figli, è difficile che accada l'inversoUna pulce accecò un occhio all' elefanteNon sputare in cielo, che ti ricadrà sul voltoDa un corbezzolo non si può avere un fico troianoNon credere all' uomo che giura, alla donna che piange, alla cavalla che sudaNon è carne, che rende maleodorante la macelleriaNon è pane per i tuoi denti!Non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a teNon far del bene al popolo che lo perderaiNon se ne ricava nè grasso nè sugna e nemmeno ossa per i caniNon fanno uscire il lardo fuori dalla pentola - Dividono tra loro i guadagniNon scappate, Torresi, che il castigo è per meNon mi dare fastidioNon scherziamo a far male, gridò il topo tra alle grinfie del gattoNon svegliare i cani che dormonoNon si fa nulla gratuitamenteNon sa tenersi tre ceci in bocca - non è capace di tenere un segretoNon sempre il giglio fiorisce e la cicala cantaNon sputare nel piatto in cui mangiNon scontrarti con chi è più forte di teChi ha avuto ripetuti dispiaceri e non ha più lacrimeNon avete sangue, eppure infastidite i salassatori.Il barbiere ti rende bello, il vino coraggioso e la donna ti rende stupidoIl buongiorno si vede dal mattinoIl cane del cacciatore, quando il padrone deve sparare gli viene voglia di orinareIl cane morde sempre l'indifesoLe cose si aggiustano strada facendoIl buon cavallo si nota in salitaIl cavallo colpito da inprecazioni ha il pelo sempre lucidoSono uno peggiore dell' altroIl gamberetto sta nel guardarobaL'asino di "Scialone", 99 piaghe e la coda marciaL'asino porta il basto e l'asino ne mangia il contenuto [next]L' asino, dove è già caduto non cadrà piùL'autista di piazza: Ti accoglie facendoti complimenti e ti lascia bestemmiandotiChi ha il sedere sporco, cerca di darsi un contegno nel camminareAl confessore si può dire qualche bugia, non al medicoLa mamma comprende il figlio mutoIl gallo fa l' amore e se lo dimenticaIl gallo sull'immondizia - chi se la prende coi più deboliIl letto si chiama "Rosa" se non si dorme si riposaVecchia filastrocca che insegna a non confessare i propri segretiRingraziamento a Dio per il buon ciboLa qualità della mia pasta è ottima, mantiene la cottura!Il mare, più ha e più vuole - In riferimento all'avaroIl medico pietoso fece formare i vermi nella piagaE' sempre la stessa storiaO tanto o nienteIl palazzo è alto e la signora non ascolta le voci che vengono dal bassoLe ragazze stanno ore e ore a pettinarsiIl Padreterno dà il pane a chi non ha i dentiIl padrone sono io ma chi comanda è mia moglieIl pazzo organizza la festa e il saggio se la godeIl peggior passo è quello della portaL' uomo perdona, la bestia dimenticaIl pesce puzza dalla testaIl pesce grande mangia quello piccoloL'agnello si deve tosare, non scorticareIl coraggio vince la sfortunaTra amici si deve parlare con chiarezzaIl ricco vive sempre alle spalle del poveroAl ricco si dà sempre il "don" anche se si tratta di un maialeAnche indossando un abito elegante, il maiale rimane taleIl maiale s'ingrassa per farne salsicceCe l' hai appeso alla gola - E' il tuo preferitoIl polipo deve cuocere nel suo brodoL'arancio, la mattina è oro, il pomeriggio è argento e la sera è piomboIl granchio degli scogli: due bocche e la cassa degli escrementiIl rospo si lamenta quando fa bel tempoIl ricco fa quello che vuole, il povero fa quello che puòIl sacco vuoto, in piedi non ci rimaneIl saluto è degli AngeliIl sazio non ascolta chi ha fameIl ciabattino calza le scarpe rotteIl Signore prende tempo, ma non dimenticaIl Signore manda i biscotti a chi non riesce a sgranocchiarliIl Signore non è mercante, che paga il sabatoIl risparmio non è mai guadagnoIl divertimento del cardellino è la cinciallegraIl soverchio rompe il coperchioL'avaro è come il maiale: è buono solo da mortoAll'avaro sembra che il suo sedere gli ruba la camiciaIl turco convertito al cristianesimo vuole impalare tutti quelli che bestemmianoIl vero povero non cerca la caritàAl vecchio prude il coperchioIl vino sta bene nei tiniIl bue dà del cornuto all'asinoOgni cosa ha una fineOgnuno ha i suoi problemiOgni bella scarpa diventa ciabattaOgno collo di bottiglia ha il sughero che lo turaOgni giorno è monotoniaIl lasciato è ormai persoQuando non si vuol portare a termine qualcosa e si cerca il pretesto per abbandonareOgnuno vuole emettere sentenzeOgni scarafaggio è bello per la propria mammaOgnuno conosce le cose proprieOgnuno pensa per seL'ordinanza del Questore dura ventiquattro orePer avere pietà degli altri, le mie carni le mangiarono i caniCose iniziate e mai portate a termineSembro la borsa del venditore di teralli - vado avanti e indietroSembra che stia camminando sulle uovaE' un uomo senza personalitàChi ha un gran vocioneParlando del diavolo comparvero le cornaNon ti capisco quando parliPer la Pentecoste, si vestono a nuovo i signori; per Pasqua, i poverettiPasquale spacca la scala, la scala non può spaccare PasqualePasquale, sale con la fune e scende per le scaleMagari passasse un Angelo per una benedizionePassato il santo, passata la festaPasseri , fringuelli e jettatori non mancano da nessuna partePatti chiari e amicizia lungaNon confidarsi mai con una donnaPer tirare avanti, devo fare i salti mortaliPer avere il lardo, bacia il sedere del maialePer mancanza di uomini si nominano gli asini capi di casaPer mare e in cielo non ci sono ripariPer un granello di sale hai perso la minestraPer pagare e per morire c'è tempoPozzuoli maleodorante, anche l'erba ha cattivo odorePrenditi la buona occasione quando ti capita, che la cattiva non manca maiPrenditi l'uomo di stoppa quando la sorte ti va in poppaLa sua orina è acqua santa ed esce dall' ombellico - riferito a persona bigottaPizzicotti e baci non perforano e i palpeggiamenti non generano bambiniAnche se piovesse inchiostro, non potrei mai diventare più neroChi entra con le mani piene è bene accettoPrima di entrare, pane e formaggio; dopo, pane raffermoPulcinella, quando non ha nulla da dire, apre e chiude la boccaChe tu possa avere la fortuna delle prostitute!Possa essere fulminato colui che afferma di non piacergli il buonoChe tu possa bollire e cuocere maleAnche gli asini hanno i parentiAnche i muri hanno orecchieAnche le pulci si fanno sentireAnche la regina ebbe bisogno della vicina [next]La gabbia, anche se dorata, è pur sempre un carcere per l'uccelloAnche l'asino è maschioDopo l'estrazione dei numeri, ogni stupido è professoreSe il cavallo non vuole bere è inutile che fischiQuando l'asino parla latino, è segno di cattiva annataQuando si hanno flatulenze è segno che il corpo sta beneQuando il cocomero è rosso, ognuno ne vuole una fettaQuando il pidocchio sale in gloria, perde la scienza e la memoriaQuando la pera è matura, cade senza necessità del bastoneQuando il diavolo ti accarezza è perchè vuole l'animaSe qualcuno deve ubriacarsi è meglio che lo faccia col vino buonoO tanto o nienteQuando l' acqua nella pentola bolle, cala subito i maccheroniQuando il comignolo non funziona per me, lascia pure che quello altrui crollaQuando una bella donna è tentata e resta onesta, significa che non è stata tentata beneQuando alla formica spuntano le ali, è il momento che deve morireQuando la gallina fa coccodè vuol dire che ha fatto l'uovoQuando manca il gatto, i topi ballanoDopo che la giovane ha preso marito, tutti la vogliono in sposaQuando nun hai nulla da giocare, gioca coppeQuando l' asino fa il duro, bisogna trattarlo con durezzaCol mare mosso, la pesca è abbondanteQuando c'è un buon affare, ognuno vuol partecipareQuando soffia il vento di terra, il pesce non salta nel tegameQuando si mangia si ha a che fare con la mortequando si mangia si ha a che fare con la morteQuando sei incudine resta fermo, quando sei martello, approfitta!Proprio quando credi di essere al traguardo esso ti sfuggeIl guadagno è proporzionato alla somma che si investeQuando ci sono molti galli che cantano non spunta mai il giornoQuando ti siedi su due selle, prima o poi ti troverai col sedere per terraQuando le cose si mettono male è meglio filarselaQuando vedi bruciare il fienile degli altri, vuol dire che il tuo è già bruciatoPiù siamo e più ci divertiamoRavanello.. fatti acquistare da chi non ti conosce!Ridiamo e scherziamo, ma non tocchiamo la tabacchieraRotta per rotta, metti una toppaSi deve rispettare il cane per il suo padroneDeve parlare un fesso per voltaSi accende come un fiammifero - è un tipo irascibileE' affogato in un bicchiere d' acqua - Si è fatto prendere dal panicoSi sono riunite la lima e la raspa - Inteso a due persone note per la loro lingua taglienteSisono uniti: La trottola che gira fuori centro e lo spago cortoRadersi facendo diventare la pelle liscia come il seno d' una contadinaSi sono ingarbugliate le coseNon ha abboccato alla trappolaSi è perso lo stampo. Non ce ne sarà mai più uno simile - Persona eccezionale e insostituibileSi è raggelato il sangue nelle vene - dallo spaventoSe lo sta mangiando con gli occhi - Lo desidera ardentementeSan Giuseppe le ha passato la pialla - la donna priva di curveSant' Oliviero, Sant' Oliviero, oggi non è come ieriSarchiapone non sta mai fermoScarta flush e prendi primiera - "flush è il termine inglese della scala reale"A chi ha la testa fra le nuvoleSciacqua Rosa e bevi Agnese, che c'è chi sostiene le speseFortuna e calci nel sedere, beato chi ne riceveLa sfortuna e la morte stanno in agguato dietro la portaSdendato senza denti bacia il sedere di zio Vincenzo, sdendato senza molari bacia il sedere di zio NicolaTimidezza morì e sfrontatezza visseVergogna morì e faccia tosta visseBuio comme la gola d' un lupoSi chiude una porta e si apre un portoneSi racconta il fatto senza dire chi è l'autoreSi vanta Pintauro, delle sfogiatelle andate a maleNon si paga? Allora ungimi dalla testa ai piediSi prendono più mosche con una goccia di miele che con una botte d'acetoSi è guastato il tempo, bagninoMeglio avere l' invidia della gente che la loro pietàSenza soldi non si celebrano messeSenza stupidi, i furbi non vivonoSe il carro non viene unto, non camminaSe l'invidia avesse l'ernia, ognuno la eliminerebbeSe carta prende, giocatore si vantaSe marzo incalza, ti fa saltare il dito compresa l'unghiaSe marzo non ti paralizza, aprile non ti mancaSe ne esco da questo guaio non andrò più in giro la notteSe non è un delinquente ci manca pocoGentilmente inviato dall' amico Ciro da Vico Equense, e come dice Lui: .. è sempre la stessa cosaSe lo dicesse la moda, le donne andrebbero pure col sedere scopertoSe il prestito fosse buono, ognuno presterebbe la moglieSe il Signore mi aiuta, mi farò un cappotto lungo fin sui piediSe Salerno avesse il porto, Napoli sarebbe mortaSe sei nato fortunato, buttati a mare, tanto il mare ti ricaccia fuoriVita lunga per chi beve vino e mangia maccheroniSe ti metti a saltare sui pali, uno di essi ti si può conficcare nel sedereSono arrivato fino a Portici per comprare un ravanelloSono andato in paradiso per combinazionePer farmi il segno della Croce, mi sono accecato un occhioSpargi queste piume e poi và a raccoglierleDividendo, la ricchezza diventa povertàSpione di Polizia porta la lettera a casa miaFattela liquefare, questa sugnaE' succube della moglieStai sempre dappertuttoStai succhiando da due seni - La vita ti va beneStamattina mi sono svegliato col sedere stortoStamane mia moglie era gonfia d' iraSto vedendo la morte con gli occhiHo le mani legateSto facendo una vita da eremitaSto con le natiche nell' acqua - Sono al verdeSto col sedere nei pomodori - Sono rovinatoStorta va diritta vieneSolco copre solco [next]Alzati sederino e serviti, padroneTe la farò pagare amaramenteTe la farò pagare molto amaramenteTi devo insegnare e poi devo perdertiTi ho ripagato per quello che mi hai fattoTi sei tolto da un guaio e ti sei cacciato in un altro peggioreTi hanno fatto la siringa - ti hanno fregatoHai fatto i conti senza l' osteBotta e rispostaTi devo istruire e poi ti devo perdere!Voglio morire quando tre orologi segneranno la stessa oraTante volte si deve riempire il sacco, finchè scoppiaTanti pesi modesti, uccisero l'asinoTanto ha fatto, ha girato le carteTi do una lezione che non dimenticheraiTi puzza ancora l' alito di latte - Sei ancora piccoloTi sei dato la zappa sui piedi - Ti sei traditoTi sei messo con due piedi in una scarpa - Ti sei messo in un bel guaioTi stai arrampicando sugli specchiPer me sei l'ultima persona sulla faccia della terra!Ti conosco come le mie tascheEssere belli solo perchè si è giovaniNon ha problemi - è spensieratoHa una furbizia esagerataHa una faccia da schiaffiHa la moglie in campagna - ha l'amanteHa la neve in tascaHa la polvere sulle orecchie - E' ricchioneNasconde certamente qualcosa - non la dice tuttaHa un difetto di pronunciaEssere fortunato senza sapere il perchèHa le rendite stese al sole - E' ricchissimoHa buon gusto nello scegliere però non vuole pagare moltoHa la frusta senza avere la carrozza e come avere la patente e non l' autoHa una serpe nella manicaHa tante corna quante quelle in un cesto di lumacheHo le matite che mi ballano in testa - Sono nervosoHo un pensiero fisso in testaTempo e foglie vuole la capraIl tempo perso non si riacquistaHai il cuore nello zuccheroMettiti al riparo, sistematiLa donna deve rifiutare soldi, vino e finestraNon prestare mai libri ,soldi e moglieTre sono i cattivi: Mimì, Cocò e Carmine il pazzoTre sono i potenti: il Papa il re ed il nullatenenteAspetta, e viene considerevoleTardi il malanno e male per chi attendeTric-trac, tanto per ciascunoTrova prima la donna il pretesto, che il topo la tanaTrovati chiuso e perditi questo clienteTu dormi tranquillo mentre intorno a te le cose precipitanoSei uno che arreca solo danniTutti i guai nella veste di mia moglieTutto ciò che si lascia è perdutoTutto lo storto lo porta via l'asciaTutto a Gesù e niente a MariaIl poco basta, il superfluo avanzaScuotendo le tasche, si vedrà se è polvere di farinaIl divertimento del vento è l'anforaIl velluto è diventato rasoUna sola madre ha fatto DioUna sola noce nel sacco non fa rumoreUna per bere e un'altra per sciacquareOcchi pieni e mani vuoteOcchi pieni e mani vuoteLo sguardo verso il suolo e la mente a DioFai del bene, muori uccisoVa a scavare e vedi che troveraiVale tanto una pioggia di maggio, quanto il carro e il bue che lo tiraCerca Cristo nei lupini (pignoleria)Va cercando il pelo nell'uovoVai, e che il diavolo ti aiuti.. Ad ogni passo una caduta"Va bene!", disse donna Lena, quando vide la mamma, la figlia e la gatta in cintaVado e vengo nonostante l'erniaServa: Cotoca grassaVai cercando i guai con la lanternaCerchi il pettine con quindici dentiStai spingendo il carro in discesaColpiscono più gli occhi che le fucilateBatti il ferro quando è caldoViene l'inverno per chi non è ben vestitoBeato chi non vede e non sente: io vedo, sento e mi addoloroGuarda che bel sedere!Vedi chi parla d'onore: Franceschino il rigattiereVedi Napoli e poi muoriGuarda che bel mareVesti elegante che sembri nobileCurare le malattie bevendo e mangiandoVizio di natura dura fino alla morteVuole il cocco bello pulitoVuole avere la botte piena e la moglie ubriacaVoce di popolo voce di DioGira gira, il cetriolo va nel sedere dell'ortolanoBroccoli, gnocchi e predicatori, trascorsa Pasqua, non servono piùScusi, lei è falegname?Vuoi fare pipì e andare in carrozzaVuoi impicciarti dei fatti mieiCapricci di vecchia legati coi fiocchettini gialliParroco, ha il cappello storto . . Così deve andare!Montone e agnello allo stesso prezzoTaccia chi conosce il giocoA bassa voce al mercato - Dire un segreto in pubblico raccomandando di non riferirlo ad altriTaccia chi conosce il giocoTopi, cani e figli di ... non chiudono mai la porta con le maniSalti chi può!... Disse il ranocchio