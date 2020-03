La volpe il lupo e la luna nel pozzo

La Fontaine

in cui c'era una bella luna piena, una volpe affamata camminava lungo un campo e ad un tratto si trovò a passare accanto a un pozzo. Presa dalla curiosità si affacciò e vide il riflesso della luna sullo specchio d'acqua in fondo al pozzo. Lo stomaco vuoto le fece un brutto effetto, poiché, ella credette d'aver visto, in quella forma circolare, un saporito formaggio.si sistemò in uno dei due secchi vuoti legati da una corda alla carrucola e con il suo peso, scese a prendere il formaggio. Una volta arrivata giù, si accorse che si trattava soltanto del riflesso luminoso della luna. E quando tentò di risalire, si rese conto d'essere rimasta prigioniera in fondo al pozzo.e la volpe si era ormai rassegnata alla sua prossima fine, quando improvvisamente udì la voce di un lupo assetato che si era avvicinato al pozzo in cerca dell'acqua. La volpe lo chiamò ostentando una voce dolce e tono lusinghiero: "."non se lo fece dire due volte. Salì sul secchio che era rimasto in alto e, scendendo, fece risalire l'altro secchio con dentro la volpe. Troppo tardi si accorse di essere stato raggirato, rimanendo prigioniero in fondo al pozzo.