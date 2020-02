Quanto tempo occorre per raggiungere il successo?

è una delle aspettative, si può dire, di ogni essere umano, ma non tutti hanno pazienza di attendere il tempo necessario per avere un buon risultato, e questo, gli elefanti lo sanno molto bene., niente è ristretto e la loro gravidanza non fa certo eccezione. Prima di dare alla luce un elefantino (), le madri portano in grembo il "" per un periodo di gestazione che dura circa 22 mesi, che è la gravidanza più lunga di qualsiasi altro mammifero.all'elefante va conferito il record dello "" più duraturo del mondo animale con i suoi 640/645 giorni di gestazione, ma anche il periodo più lungo tra la nascita di un elefantino e l'altro. Un intervallo che dura dai 4 ai 5 anni, e un ricambio generazionale superiore ai 20 anni. Ciò contribuisce a inserire questo gigante con la proboscide nella lista degli animali in via di estinzione.appena nati hanno già un avanzato sviluppo del cervello. Il loro grado di intelligenza è paragonabile a quella degli scimpanzé, dei delfini o dei cani. E a questo proposito, c'è un'antica leggenda che racconta così:e una cagnolina rimasero incinta nello stesso momento. Due mesi dopo, il cane partorì sei cuccioli. Dopo altri sei mesi il cane era di nuovo incinta. Ancora una sessantina di giorni e diede alla luce un'altra mezza dozzina di cagnolini, e così via., la cagnolina si avvicinò all'elefantessa e le domandò: ": "".A non farvi perdere la fiducia in voi stessi quando vedrete gli altri raggiungere i loro piccoli successi. Il vostro tempo sta per arrivare e quando succederà, al vostro incedere, le persone si faranno da parte e vi guarderanno con ammirazione.