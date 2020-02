Proverbi - detti e soprannomi salentini

rimangono inalterati nel tempo, quindi, dopo qualche generazione si potrebbe pensare che siano un po' strani. Poi ci sono dei modi di dire che si evolvono negli anni per cui li sentiamo più vicini al nostro modo di vivere. In ogni caso, come tutte le massime, anche i dettidel, generalmente si basano su identità, analogie e metafore.A ccì sparte la parte cchiù fessa (A Ddiu ddumi 'na candila, allu diavulu ddoi (A fimmina sape addhru 'u diaulu tène a cuda (A masciu pare ci la ciuccia ete prena (A santa Marina la mennula ete china (A santu Lorenzu lu noce ete menzu (A Santu Martinu ogne mostu denta vinu (A Santu Pati le fave chiantati (A stu munnu nu ai gnenti se nu llu tiri cu lli denti (A tiempu de guerra ci cchiùi pote cchiùi 'nferra (Abbitu nun fa mmonicu, però dice lu tata: comu vai vistutu cusì si' ccarculatu (Acqua e gelu nu resta mai n'celu (Addhru 'nc'è fumu nc'è focu, ma no sempre carne 'rrustuta (Addhru 'nce muti càddhri nu lucìsce mai (Aggi bona furtuna e futtite a mare (All'aria sputi? A 'nfacce te cate (Allu squagghiare te la nie, parenu li strunzi (Batti lu fierru finché ete cautu (Bìvite lu mieru cautu ca te passa la tosse (Bbonu cervieddhru tene bbone anche (Cchiù àutu se sale, cchiùi cculu se 'mmoscia (Ce hai ca soni le campane, ca ci nun è ddevotu non ci vene (Chiove a su i ricchi e a su i poveri, allu stessu modu, sulamente ca i ricchi tenine lu mbrellu (Ci ave face nave, ci nun ave, perde ccenca ave (Ci cchiù tene, cchiù bbole (Ci lassa la strata ecchia pe lla noa, sape cce lassa ma nu ssape cce troa (Ci lu stommicu bonu ole cu staje cipuddhra e tiaulicchiu aje te manciare (Ci manci pane e pummitoru nu vai allu duttore (Ci mangia sulu se 'nfoca (Ci nasce beddhra, nasce maretata (Ci nasce ciucciu nu pote murire cavaddhru (Ci no risica no rosica (Ci nu ttene furtuna, se ceca facènduse la croce (Ci ole lu male dell'autri, lu sou è vicinu (Ci parla mutu unchia palloni (Ci pècura si fa', lupu ssu mància (Ci rite urtimu, rite meju (Ci se ccuttenta, gode e stenta (Ci se stuscia cu ll'ardica, lu culu li usca (Ci sputa a 'ncelu, a 'nfacce ni hae (Ci ta Caremma nu fila, te Pasca nu minte la tila (Ci te speranza vive, tesperatu more (Ci tieni tortu fanne causa, ci tieni raggione 'ncordate (Ci vole la grazia, tocca sse trova lu santu (Cielu stellatu, disciunu passatu (Cinca nasce dèstinatu vince li terni senza aggia sciocatu (Comu spienni cusì mangi (Cummare, se voi cu te nvitu, tie minti la carne e jeu mintu lu spiedu (De na sciumenta càmbara nu tte pijare fija: se nu nn'è ttutta càmbara, a ccàmbara ssumija (De Santu Pati o chiove o nivicati (È meju niuru pane ca niura fame (È meju puzzare te mieru ca te oiu santu (Entre china cerca riposu (Fanne comu te fannu e nu bbhe peccatu (Fiju de ggiùdice nu ttime tribbunale (Finca alla bara sempre se 'mpara (Finu a Natale, né friddu, né fame, te Natale a 'nnanzi, tremane puru li pariti ca stannu vacanti (Guardalu bbonu, guardalu tuttu, l'ommu senza sordi è sempre bruttu (I diritti su' dde li patruni, i doveri de li cuijuni (I pariti nu n'hannu occhi, ma hannu ricchie (I sordi de l'avaru se li manga lu sciampagnone (La caddhina face l'ou e a lu iaddhu ni uschia lu culu (La mamma de lu fessu ete sempre prena (La morte nu vaje a ci tocca, ma vaje a ci ttoppa (L'acqua piu piu te futte (L'ecchiu te lu patrunu 'ngrassa lu cavaddhru (Lettu e manciare picca, vita longa e ricca (Li uai te la pignata li sape la cucchiara (L'oiu te ulia lu male porta via (L'ommu face le leggi e sse pija li privileggi (Lu bbinchiatu nu crite allu disciunu (Lu centu per centu, mancu lu papa ete cuntentu (Lu ciucciu se canusce de le ricche e lu fessu de le chiacchere (Lu giudizziu è cca te campa, lu pane quantu pare ca te bbinchia (Lu mieru bonu ete lu bastone te li vecchi (Lu pane è sempre tostu a ci fatica (Lu pisce rande se mangia lu piccinnu (Lu primu annu core a core, lu secondu culu a culu, lu terzu caggi 'nculu (Lu punente te scitta lu dente (Lu Sule te scarfa ci te ite (Lu superchiu inchie lu cuperchiu (Male cumune, ddifriscu de fessi (Mancia piseddhri ca te ntostane le carcagne (Mare: viti e fuci, taverna: viti e trasi (Meju cu bbiti nu riccu 'mpuverire ca nu poveru rricchire (Meju curnutu ca ffessa: se si' ffessa te sannu a ddhu vai vai, se si' curnutu, sulu a ddhunca stai (Meju nna fiata a rrussire ca centu a 'ngiallinire (Mmara a cìnca nu se gràtta cu l'ùgne sòi (Morse lu suscettu e nu fomme cchiù cumpari ('Na cipoddha nnanzi-rretu no si carcula ('Na fimmena, 'na papara e 'na picaloia ficera 'na fera (Natale cu lu Sule, Pasca cu llu tizzune, ci hoi cu bene la bona stagiune (Natale ssuttu, Pasca mujusa ('Ncùcchiate cu chi ete meju de tie, e fànnine le spese (No n'essere cuijune comu Adamu, ca pe 'nu pumu perdìu lu sciardinu (Nu bbulare mutu autu mò ca tieni l'ale, ca sempre si suggettu allu catire (Nu ncè pescju cchiù surdu te quiddhru ca nu bbole cu sente (Nu puei tenire la utte china e la mugghera 'mbriaca (Nu ti putìa vitire mancu cu llu binoculu (Nu tràse mai Gesu Cristu allu sibburchiu, si nu n'ete quinta decima te marzu (Occhiu nu bite core nu scanta (Ogne petra azza parite, e se ete grossa cunta pe ddoi (Ou te caddhrina e vinu te cantina su la meju medicina (Pé 'nu caddhri te sale se perde la minescia (Peddrhe mini, peddrhe ccoji (Punente la Tramuntana si sente (Puru all'infernu ete meju cu vai a cavaddhu ca all'am pete (Quandu addhu no teni, cu mammata te curchi (Quandu ccappi alla cargiula ete sulu pe lla 'ngula (Quannu chiù forte chioe, cchiùi prima scampa (Quannu l'ommu suspira, ete percè la fimmena lu tira (Quannu lu ciucciu no bbole cu bbia, magari ca fischi (Quannu lu ciucciu raja, ete cu cchiama la paja (Quannu lu diaulu te 'ncarizza, l'anima 'nde ole (Quannu nc'è oju e sale tutta l'erba ete comu pane (Se le corne spuntavane, lu munnu era na foresta (Se mangiandu te sira te strafuechi, lu sennu te la notte te lu sciuechi (Se oi l'amicizzia cu mantegna, nu panaru cu bbae e unu cu bbenga (Se unu nu more l'addhru nù gode (Se vole lu Patreternu, simini a giugnu e meti de njernu (Senza lu fessa lu furbu nù campa (Sichijati 'ccìdi patucchi, vai 'lla chiesia e nun te 'ngenucchi (Stiendi lu pete pe quantu ete lengu lu passu (Sulu alla morte nu nc'ete rimediu (Sulu la morte ete giusta a stu mundu (Sulu lu culu face n'arte sula (Sutta la nive pane, sutta ll'acqua fame (Te fimmina mustazzuta, Ddiu cu tte juta (Te la capu mpuzzùna lu pesce (Tira cchiù lu pilu di na fimmina ca lu 'nzartu (Tira lu ciucciu a ddù ole lu patrunu (Torci lu vinchiareddhru quannu ete tennereddhru (Tutti li giurni falli cu ci hoi, l'urtimi falli culli toi (Tutti nascimu chiangendu e nisciunu more ridendu (U jientu 'ccoie li fùmuli e lle campane li prèiti (U purpu cu l'acqua soa stessa se coce (U vinu face bonu u sangu (Uecchi chini e mane acanti (Utai, utai, utai, megghiu te la casa mia nu truai (Vale cchiui l'acqua de marzu e de aprile ca lu cavaddu de lu re cu tutte le tire (Ventre chinu riposu cerca (Ventre vacante male conziju porta (vogliono che i vari abitanti delle città del Salento si chiamino così:Acayesi: fimmene culippuntate (Acquaricesi: spurtari e canìscie (Alessanesi: sciudei (Aletini: picciuttari (Allistini: argerini (Andranesi: mangia-brufìchi (Aradeini: taradiauli (Arnesanesi: mozzica-santi (Bagnolesi: zzucàri (Barbaranesi: ciole (Borgagnesi: spustati (Botrugnesi: cucummeràri (Calimeresi: lu porcu de San Brizio (Campioti: babbi te Campie (Cannolesi: cuzzari (Capraresi: pecurai (Carmianesi: fìmmene beddhe (Carpignanesi: cacorsi (Casamassellesi: bella citate (Casaranesi: zocculari (Castrisani: cuccuiu (Castrignanesi: mangia cuzziddhi (Castrignanesi: lardusi (Castrioti: carzi-larghi (Cavallinesi: fiji te muli (Collepassesi: saraceni (Copertinesi: mangia ciucci (Coriglianesi: mangani (Corsanesi: carcagni tisi (Cursini: cola (Cutrofianesi: cutumari (Disini: unagnuli (Fellinesi: argerini (Gaglianesi: capi vacanti (Galatinesi: cuccuasci (Galatonesi: autru dicune, autru facune (Gallipolini: pupiddhuzzi (Giuggianellesi: carniocculari (Giurdignanesi: coji mucci (Guagnanesi: tuttu sensu (Leccesi: sonacampani (Lequilesi: mangiaracali (Leveranesi: ranucchiulari (Lizzanellesi: fimmene bestie (Magliesi: ricottari (Manduriani: 'ccitipiducchie e mangiacàni (Marittimesi: naneddhi (Martanesi: pacciareddhi (Martignanesi: ciucci (Matinesi: bruscia pajare (Melendugnesi: musi moddhi (Melendugnesi: puerci binchiati (Melissanesi: cargnocculari (Melpignanesi: sciusci (Miggianesi: mangia-mìju (Minervinesi: cappieddhuzzi (Monteronesi: passaricchi (Montesanesi: tignusi (Morcianesi: tadduti (Muresi: lu porcu meu (Neretini: nessun soprannome (Nevianesi: najanisi (Nocigliesi: craunari (Novolesi: facce te quatari (Ortellesi: nigghiati (Otrantini: figghi te turchi (Palmariggini: carnocculari (Parabitani: ventri janchi (Patuensi: mùsci (Poggiardesi: sardàri (Cesarini: piscaturi (Presiccesi: mascarani (Racalini: pacci (Ruffanesi: mangia-friseddhe (Salicesi: giaccure stritte (Salvesi: cututi (Sampietrani: stumpa-crìta (Sanarichesi: tira trai (Sancassianesi: cuccuàsci (Sancesaresi: mangia-pasùli (Sandonatesi: cucùmmeri (Sannicolesi: nniculàri (Cesarini: denti nìuri (Scorranesi: pedi nìuri (Seclioti: 'ccìdi patucchi (Serranesi: macennulari (Soglianesi: 'mposimati (Soletani: mangia-cozze (Specchiesi: scurlìsci (Sponganesi: pacci lunatici (Squinzanesi: randi e piccinni, tutti curnuti (Sternatesi: mangia-ciucci (Strudesi: panze 'nchiate (Supersanesi: porci (Suranesi: ciucci (Surbini: cazzamalòte (Taurisanesi: mangia-culùmmi (Tavianesi: ventri 'nchiati (Tiggianesi: gente cu do facci (Trepuzzini: tutti fetusi (Tricasini: cucuzzari (Tugliesi: puricìni (Ugentini: uscèntu, né fede né sacramentu (Uggianesi: babarabbà (Vegliesi: zingari (Vernolesi: lenghi e ressi (Vignacastrisi: mangia lupini (Zollinesi: cufiàri ().