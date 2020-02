Come liberarsi dai blocchi mentali?

Sostanzialmente, il blocco mentale è una sorta di meccanismo di difesa che scatta inconsciamente quando la nostra mente vuole tenere lontani quei timori e/o tensioni che possono disturbarci.una sensazione particolarmente sgradevole che ci mette in imbarazzo, poiché non riusciamo a coordinare le nostre idee e ci sentiamo completamente paralizzati, senza essere in grado di portare avanti i nostri intenti, cosa che crea una grande angoscia.può manifestarsi in diversi modi. In alcune occasioni può succedere di avere una sorta di amnesia e non sappiamo cosa dire o fare, oppure abbiamo dei problemi a pensare con chiarezza. Insomma, ci sentiamo in trappola e non sappiamo perché.capita di provare una sensazione di immobilità, e per quanto ci sforziamo, sentiamo di non essere in grado di muoverci, proprio come è accaduto a uno deidi questa storia.prese tre dei suoi asini per portarli al mercato e venderli. Sulla strada c'era un fiume ed egli decise di farsi un bagno. Dato che aveva solo due corde per legare gli asini a un albero, si guardò intorno per cercare qualcosa per assicurare il terzo somaro.e gli chiese se aveva una corda da dargli per legare il terzo asino. Il saggio non aveva la corda ma gli diede un buon suggerimento. Disse al contadino: "". Il contadino fece come gli era stato indicato e si tuffò nel fiume., tornò e vide che gli asini erano esattamente nello stesso punto in cui li aveva lasciati. Slegò i due asini e diede una pacca sulla groppa al terzo per invogliarlo a muoversi., si girò indietro e vide con sorpresa che il terzo asino era rimasto fermo dov'era. Spintoni e urla non riuscirono a smuovere il quadrupede che si rifiutava di muoversi.si rivolse nuovamente al saggio il quale gli disse: ""." protestò l'uomo: ", di rimando: ".", mimò i movimenti come per sciogliere l'asino e quello si mosse immediatamente come se fosse stato liberato veramente, unendosi agli altri due asini.a volte ci sentiamo legati da troppe corde che non esistono se non nella nostra immaginazione. Non permettere a nessuno di controllarti. Liberati dalle corde. Affronta le tue paure e trasforma i blocchi mentali in momenti costruttivi.