Il riccio e la lepre

fratelli Grimm

, durante il tempo del raccolto, quando il grano è in fiore. Il sole splendeva luminoso nel cielo, una brezza di vento mattutino soffiava tra le stoppie, le allodole cantavano in volo, le api ronzavano nel grano, le persone erano in viaggio verso la chiesa per la Messa domenicale, e tutte le creature erano felici, tra loro c'era un riccio.se ne stava in piedi davanti alla porta della sua tana con le braccia incrociate, canticchiava una canzoncina sottovoce, né meglio né peggio di tanti altri ricci che di solito cantano in una calda domenica d'Estate. La moglie del riccio stava facendo il bagnetto ai bambini. Approfittando del momento di pausa e per sgranchirsi un poco le gambe, il riccio chiuse la porta dietro di sé e si avviò a piedi nei campi per vedere se erano cresciuti i suoi ravanelli. I ravanelli erano stati seminati vicino alla sua tana, lui e la sua famiglia erano abituati a mangiarli, per questo li considerava suoi.arrivato vicino ai suoi ravanelli, il riccio incontrò una lepre. "," disse il riccio con tono amichevole. Ma quella, ostentando un aspetto da distinta signora, non solo non rispose al saluto del riccio, ma con tono arrogante e sarcastico gli chiese: "",. La lepre rise: "."fece arrabbiare terribilmente il riccio, perché lui poteva sorvolare su tutto tranne le osservazioni sulle sue gambe (). "" disse la lepre stringendo la mano del riccio in segno di approvazione. "," disse il riccio. ".", il riccio disse a sua moglie: "." "" chiese la moglie. "." "," la moglie del riccio cominciò a gridare: "," disse il riccio maschio. "."si avviarono nel campo dove attendeva la lepre, ma prima di giungere da lei, il riccio disse alla moglie: ".", e si nascose nel solco. Dal lato opposto del campo, il riccio e la lepre cominciarono il conto alla rovescia: "" La volpe partì veloce come il vento. Non appena il riccio fu distanziato, tornò indietro e si nascose in un solco.arrivò in piena corsa all'altro lato del campo, la moglie del riccio si trovava già lì. "" Disse la moglie del riccio. Disorientata e spaventata, la lepre pensava che fosse lo stesso riccio della partenza ().," disse la lepre che non voleva assolutamente accettare la sconfitta. "," propose. Ricominciò a contare: "" E di corsa, verso l'altro versante, dove prima era partita, mentre la moglie del riccio si nascondeva di nuovo. Arrivata all'altra estremità, la volpe trovò il riccio ad attenderla: "." Pensò la lepre, poi disse: "" "," rispose il riccio, "" La lepre si lanciò con quanto fiato aveva in gola, ma trovò al traguardo ad attenderla la moglie del riccio. Così volle correre di nuovo, e ancora, e poi ancora, per settantatré volte. Alla settantaquattresima corsa, la lepre stramazzò al suolo e morì.chiamò la moglie dall'altro lato del campo e insieme ritornarono a casa dove vissero felici e contenti per il resto dei loro giorni.