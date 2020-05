Raccolta di quasi tutti i verbi napoletani

Dizionario dei verbi napoletaniBallare - Saltellare -Far tremare.Basarsi, fare affidamento su qualcosa o qualcuno -Persona basata, quadra, saggia.Avvitare -Bruciare - Ardere -Si è arso il sugo.Abboccare - Buttare giù, mettere o posare a terra -Vino andato a maleAdesso mi riposo un pò.CalareAbbassato, accovacciato -abbassarsi, chinarsi.Riscaldare l' ambiente -Riscaldato -Capovolgere -Capovolto -finire sottosopra.Mettere su famiglia - Prendere moglie o marito -Sposato -Persona serena, tranquilla.Acquistare, comprare -Mi sono comprato i fiammiferi.Prendere - Afferrare -Ho lavorato senza prendere un soldo.Unire, mettere insieme due o più cose o persone.Cominciare - Incominciare - Iniziare -Sta iniziando il film.Coprire - Mettere il coperchioCoperto, riparato.Accompagnare.Comparire -Comparso.Aggiustare - Accomodare -Acconcio.Nascondere - Celare -Giochiamo a nascondino.Acquietare - Placare - Calmare -Stai calmo.Raddrizzare -Diventare.Appisolarsi -Addormentato.Domandare - Chiedere -Chiedo venia.Accorgersi - Scorgere, prendere visione -Accorto.Odorare -Odore -Odorato.Rendere maleodoranteAggiustare, accomodare - Accontentare -Garbato.Alzare - Sollevare -Lo stare in piedi -mettersi in piedi.Annoiare - Tediare -Scocciato.Digerire -Sopportare un fastidio o una persona noiosa.Limare -Liscio, senza asperità.Gridare - Sgridare -Sgridato.Illuminare, fare luce -Illuminato. [next]Allontanare - Distanziare -Mandato via.Girare e rigirare come si fa con la minestra.Misurare -Misurato -Misurami la pressione.Mescolare- Mischiare -Un pò di roba mista.Imboccare,cadere nel tranello - Credere a tutto ciò che gli si diceSbucciare - Pulire l'esterno di un frutto -Sbucciato.Annoiare - Ammollire - Sgonfiare.Nuotare -Io nuoto.Indovinare -Indovinato - Riuscito.Innaffiare - Aggiungere acqua -Allungato con acqua.Innamorarsi.Fare o mettere dei fiocchiInfiocchettato.Quando qualcosa si ferma alla gola -Interruzione di un evento.Accendere - Incendiare -Acceso.Litigare - Bisticciare -Lite o litigio -litigato.Otturare - tappareturato - ostruito.Appuntare - Mettersi di guardia, stare in campana - Rimetterci -Dritto e fermo, di guardia.Preparare -Preparato.Pulire -Pulisciti le scarpe.Aprire -Aperto.Innaffiare, mettere acqua -Innaffiato.Arrabbiarsi - Adirarsi -Arrabbiato.Ragionare -Ragionamento.Avvolgere -AvvoltoIngannato, raggirato.Rassettare, pulire.Racogliere cose sparpagliate.Prendere in giro - Canzonare.Rattoppare, mettere la toppaAggiustato alla meglio maniera.Riposare -Riposato.Rischiare.Rivoltare, mettere sotto/sopra - Scompigliare - Far 'casino' -Messo sotto/sopra -Colui che mette scompiglio.Ricamare -Ricamato, lavorato di fino.Pulire - Mettere ordine -Non riuscire a sistemare le proprie cose.Ricordare, tornare alla mente -Ricordati di me.Rubare -Rubato -Colui che 'arròbba'.Raccogliere e unireUnito.Fare le cose di fretta - Trattare qualcuno con modi sgarbati -L'essere trattato male.Abbrustolire -bruschetta. [next]Uscire -Uscito, andato via.Asciugare -Asciugato.Emergere salire a galla -Emerso.Sedersi -Stare seduto -Siediti sulla sedia.Conservare, mettere da parte -Conservato, messo da parte.Stringere -Stretto.Ottenere -Ottenuto.Attendere - Aspettare -atteso -Attendi che adesso arrivo.Sotterrare -Sotterrato.Raccogliere uno per volta.Vantare.Abbassare -Abbassato -basso.Girare - Roteare - Voltare - (Votare) -Girato, voltato - Votato -Voto.Incollare - Attaccare - Indovinare -Incollato - Indovinato.Intingere, inzuppare- Causare zoppicamento -Guadagnare.Benedire -Benedetto.Guadagnare - Prendersidel denaro, un regaloAvuto in regalo.Camminare.Vivere.Selezionare - Scegliere.Movimento incontrollato del capo che si abbassa e si rialza per un leggero attacco di sonno.Piangere - Lacrimare.Chiamare.Piegare - Arcuare -piegato.Piovere.Ferire alla testa.Cuocere -cotto.Cucire -cucito.Prendere in giro -preso in giro.Colorare - Dipingere -colorato.Comandare -comandato.Comparire - Apparire -comparso -Far bella figuraCondire -Condannare.Conoscere - Sapere -Conosciuto, noto. [next]Consolare -Consolato.Consumare -Consumato.Dire - Parlare -Detto.Difendere -Difeso.Dipendere.Dormire -Addormentato.Essere bugiardo.Essere di un altro mondo.Essere cugino.Essere perspicace.Non sentire dolore, non avere scrupoli, senza sentimenti.Essere il Capo.Fare - Agire.Fallire, andare a vuoto.Faticare - Lavorare.Parlare.Favorire -FavoriteFinire - Ultimare - Smetterla -Finito, ultimato.L'edificare del muratoreIrrorare con acqua, a spruzzo -Bagnato.Fare il solleticoStuzzicare.Friggere -Fritto -Mi prude il naso.Frenare - Fermarsi.Fuggire correndo - Scappare -Fuggito.Mostrare i segni di un disturbo di fegato.Gioire.Miagolare.Ignorare -Ignorante.Guardare - Vedere.Civettare - Parlar male di qualcuno -inciucio, civetteria.Indirizzare - Inviare.Marcire -Marcio. [next]Sporcare - Macchiare -Persona distratta.Incrociare - Incontrare.Indovinare - Riuscire, fare la cosa giusta.Sporcare - Macchiare -Persona senza valori morali.Insaponare -Fare schiuma, coprire difetti o magagne.Biancheggiare - Pitturare.Bestemmiare.Giocare - Scherzare -stai scherzando col fuoco.Uscire -È uscito.Andare -andato -Andare piano.Buttare - Lanciare -Buttato.Lacrimare.Lambiccare -Lasciare, abbandonare -Il lasciato è perso.Inghiottire, mangiare senza masticare -Inghiottito.Mangiare.Maneggiare, toccare con manoGuardare - Vedere - Atto di guardarsi allo specchio -Ammirato.Invidiare -Invidiato -Meglio essere invidiati che suscitare pietà.Mordere -Morsicato, addentato.ImpicciarsiImpastare - Impiastricciare.Appendere.Sbucciare la frutta -sbucciato.Mormorare - Civettare -Civettuolo, colui che mormora .Brontolare.Indovinare -L' indovino, il mago .Indorare - Rosolare -fritto dorato.Intromettersi, immischiarsi, mettere il naso.Bagnare -Bagnato -InfuocareIngarbugliare.Inguaiare -Che è nei guai.Innamorarsi -Innamorato.Perdere tempo - Tergiversare -Andare a zonzo per strada. [next]Intendere - Capire - SentireInteso - Sentito.Intromettersi - Impicciarsi.Inciampare, mettere un piede in fallo -Non liscio, pieno di asperità.Sobillare - Aizzare.Gonfiare - Ingrandire -Gonfio, pieno.Intossicare, far innervosire -AmareggiatoAmarezza.Chiudere la porta, il cancello ecc. -chiuso -E chiudila questa porta!Sporcare -Unto -persona di bassa levatura morale.Mettere la zeppa -Bloccato con una zeppa.Insistere -intelligente, sveglio.Dondolare.Mettere zizzania - Mettere la pulce nell' orecchioScroccare - Chiedere una sigaretta, ecc.Prendere moglie o marito -Sposarsi -Sposato.SchiaffeggiareDigerire -Digerito.Pascolare -Vado a pascolare le pecore.Seminare -Seminato -Utensile per la semina.Pagare -Pagato.Giocare -Giocato.Pensare -Pensaci bene.Bucare - Forare -Bucato, sbucato.Piagnucolare - Lamentarsi -Piagnucolio.Prendere - Afferrare -Appiglio -Mi sono offeso.Attirare l'attenzioneemettendo: Pss. pss. -Si fruscia.Dare pizzicotti -Preso sul fatto. Oppure: Scegliere una carta da gioco dal mazzo.Pungere -punto -Appuntito.Pregare - Implorare.Prudere -Mi prude.Promettere -Una promessa è debito.Provare - Avere sensazione -Ho fame.Pulire - Ripulire -pulito -Lustrascarpe.Raccomandare -Raccomandato.Raccontare -Il racconto o il conto spese.Addolcire -Addolcito.Radicare, mettere radici -Radicato -Grattare - Levigare -Grattato -Fare la cresta sulla spesa.Recitare. [next]Rifondere -Rifuso.Rinfrescare, dare sollievo.Restituire, rendere.Rivoltare -Rivoltato.Rimanere - Restare -Rimasto.Rispondere -Risposto.Rotolare -Rotolati per terra.Ronfare - Russare.Rosicare -Rosicchiato.Salire -Salito -Mi è aumentato il nervosismo.Esaminare -Esaminato.Inciampare - Cadere malamente -Ho inciampato.Sconfessare -Sconfessato.Scambiare - Scolorire -Scambiato - Scolorito.Schiacciare -Scansare fortuitamente un pericolo.Scheggiare -Scheggiato -Scaldare - Riscaldare -Scaldato.Calpestare -Calpestato.Scartare - Togliere la confezione ad un regalo - Nelle scelte, eliminare le cose difettose -Eliminato - Dribblato nel gioco del calcio.Rompere, distruggere.Ferire l' ala di un uccello per impedirgli di volare -Ferito ad un'ala.Strofinare - Pulire strofinando, rendendo lucidoHo strofinato la pentola.Svegliare, destare -Sto sveglio -Destati da questo sogno Carolina!Essere felici -Lui mostra la sua felicità.Litigare -Lo stare litigato -Stiamo litigati.Dare o regalare con facilità - Spendere senza inibizione comprando per lo più cose inutili, per il solo gusto di farlo -Spreco -Sprecone, colui che spreca.Soffiare -Soffiato -Letteralmente: Che si fa soffiare in bocca. Credulone all'eccesso.Strappare - Graffiare -Furto con destrezza, oppure graffio o ancora scritta illeggibile.Strofinare - Lustrare - Grattare (rattà).Scivolare -l'azione della scivolata.Fiorire -Fiorito -polpetta di fiori di zucca e zucchini.Spianare - Piallare -Pialla -Spianato.Piovigginare.Scucire -Scucito.Scocciare, dare fastidio -Infastidito - Senza capelli.Mangiare in gran quantità -L'atto stesso del rimpinzarsi -Rimpinzato.Percuotere una pianta col bastone per far caderne i frutti - Rovinare il filo tagliente di una lama -Senza denti.Scoprire - Togliere il coperchioScoperto. [next]Dire frasi sconnesse, senza senso.Scoppiare - Esplodere -Scoppiato.Scordare - Dimenticare -Scordato.Scuotere - Scrollare -Scrollarsi i guai da dosso.Rincorrere -Rincorso.Seminare .Causare una crepa -Avere una crepa.Sentire - Ascoltare - Udire -Ascoltami bene.Fare la siringa -Imbrogliare - Truffare.Sfogliare, da cuiSfogliatella.Sbagliare, uscire fuori misura -Mi hai fatto un torto.Abbattere - Demolire -Diroccato.Seccare -Fatto seccare.Mettere al contrario -Indossare un abito al contrario.Guardare - Sbirciare.Mettere ad asciugare la biancheria -Sparso - Appeso.Aprire completamente una finestra o un balcone -Aperto.Risparmiare -Risparmiato -Risparmio.Dividere - Spartire -Diviso -Divorziato.Spargere - Cospargere -Spargi i semi.Bucare -Bucato -Buco.Spegnorare -Spegnorato.Apparire - Sorgere -Spegnorato.Stare - Essere -Sto quà.Abitare, risiedere.Stendere - Distendere -Steso.Distendersi - Fare StretchingDisteso.Stringere -Stringimi la mano.Consumare - Usurare -Il mio cuore si è consumato pensando a te.Turlupinare - Imbrogliare - Prendere in giro.Picchiare duro -Avere le ossa a pezzi.Asciugare -Asciugati la fronte.Spegnere -Spegni questo fuoco che mi brucia. [next]Sognare -Sei chi ho sempre sognato.Abbondare, avanzare -Il coperchio si lamenta di ciò che avanza -Puntellare - Rinforzare -Puntellato.Sopportare -Non ti sopporto più!Sospirare.Suonare il tamburo.Tenere - Avere -Avuto.Distorcere un oggetto rendendolo inservibile -Storto, distorto.Tremare -Tremito.Traballare, vacillare - Scuotere - '' La sedia traballava - non era stabile -Scuoti la campana per vedere se suona.Trovare -Trovato.Toccare -Toccato.Bussare piano piano -Bussato.Tornare -Torna da me.Offendere -offesa.Oleare -Olio d'oliva.Vedere - Guardare -Guarda il mare quanto è bello.Vincere -Vinto.Vendicare -Vendicato.Vendemmiare -Vendemmia.Vendere -Venduto.Vestire -Vestito -Vestiti.Bere -Bevuto.Bollire -Bollito.Spingere -Buttato, spinto.Volare -Volato.Volere -Voluto.Vomitare -Vomitato, rimesso.Spingere -Spinto giù, fatto cadere -Uno spingi spingi generale, quasi una rissa.Elemosinare, chiedere in prestito piccole cose, come: zucchero, caffè, qualche frutto ecc.Saltare -Salta -Saltato.Saltellare.