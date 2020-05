MENÙ MENÙ 2.3 CERCA Header$type=menu Home

Concorsi Orso blu, orso azzurro Nelle vicinanze di orso blu è bene non dormire accanto a del cibo, è un animale molto goloso e sente l'odore del cibo anche a distanza di chilometri. Anche se può sembrare strano, l'orso blu esiste veramente. Si tratta di un grande orso originario del Tibet, nei pressi della regione dell'Himalaya.



L'orso blu non è esattamente di colore blu, ma il suo pelo ha dei riflessi particolarmente scuri sull'argento, anche se la testa rimane sempre un po' più scura rispetto al corpo.



L'orso blu tibetano è anche chiamato orso azzurro ed è un animale rarissimo che è stato avvistato dall'uomo soltanto in saltuarie occasioni. Alla sua figura si associano molte leggende, soprattutto perché anticamente veniva cacciato per la sua splendida pelliccia. Avere una pelliccia di orso azzurro era davvero prestigioso nei secoli passati...



