Il parto del cane: come avviene e quanto dura la gravidanza

Ma è meglio cominciare il tema della gravidanza del cane con delle brevi informazioni di base:

Il parto del cane si può dividere in 3 fasi:

, si devono contare circa 9 settimane (più o meno) di gravidanza prima che la vostra cagnetta dia alla luce i suoi cuccioli. Ovviamente, il periodo di gestazione è direttamente collegato al giorno dell'ovulazione e la sua durata può variare dai 58 ai 68 giorni, a seconda della razza ().Acquistate un termometro orale, o rettale, e misurate tutti i giorni la temperatura corporea della vostra cagnetta incinta, in modo particolare, dalla 7settimana in poi. Non appena vedete che la "febbre" scende sotto i 37,5 gradi Celsius (), significa che in meno di 24 ore partorirà i suoi cucciolotti.Durante la gravidanza è bene che la futura mamma mangi dei pasti di buona qualità. Dopo la quarta settimana di gestazione, il suo appetito inizia ad aumentare per cui è probabile che cominci a mangiare il doppio di quanto era solita. Ciò è un buon segno e in questo caso è probabile che non servano integratori. Lo stesso tipo di cibo le dovrà essere dato fino alla fine dell'allattamento dato che sarà ottimale anche per lo svezzamento dei cuccioli i quali mangeranno le stesse crocchette della loro mamma., cioè: la fase prima del parto, lo si riconosce subito. La cervice dell'animale si dilata ed iniziano le contrazioni della muscolatura dell'utero. È possibile riconoscere questa fase poiché le contratture sono dolorose e la cagnetta comincia a presentare segni di nervosismo, si isola e tenta di scavare una buca nella "".presenta una certa inappetenza associata a sintomi di vomito. Può avere dei tremori ed aumenta la frequenza respiratoria. Tutto ciò, congiuntamente all'abbassamento della temperatura corporea prima accennata, dura al massimo 24 ore, dopodiché, si entra nella seconda fase."Travaglio e pe può durare da poche ore fino all'intera giornata. Durante questa fase, le contrazioni uterine si fanno spasmodiche. I cuccioli vengono espulsi uno ogni mezz'ora circa, preceduti ogni qualvolta dalla perdita delle acque e l'uscita della placenta. Man mano che nascono i piccoli, la madre li lecca per pulirli dal liquido e stacca, mordendolo, il cordone ombelicale. Bisogna lasciare che lo faccia, perché è attraverso questo processo che lei vincola a sé i suoi figlioletti i quali impareranno a riconoscerla., per cui il parto può durare più tempo e presentare una certa difficoltà, in questo caso si dovrebbe cercare di facilitare l'espulsione del cucciolo effettuando delle trazioni manuali durante le contrazioni con movimenti oscillatori laterali inducendo il cucciolo a compiere una traiettoria curvilinea verso il sedere della madre anziché verso la coda., in questo caso non è necessaria la fase 3, ma se i piccoli nascono presentando solo il cordone ombelicale, mentre la placenta è rimasta all'interno dell'utero, allora occorre provvedere alla espulsione di ogni singola placenta, composta da fluidi e sangue, quanto il numero dei nati., la cagna è più tranquilla. Finito il parto si dovrà premere sul suo addome per verificare che non vi siano altri feti. Se non si è sicuri sarà meglio effettuare una radiografia di controllo. Una volta assicurati che non ci sono più cuccioli, il veterinario potrà iniettarle dell'ossitocina al fine di facilitare l'involuzione uterina. Ciò risulterà utile anche per la stimolazione del latte.ci possono essere delle perdite vulvari che pian piano cesseranno nelle settimane successive. Se invece lo scolo non si ferma, sarà opportuno fare un controllo medico per accertarsi che non si tratti di una vera patologia.