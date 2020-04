Distrutta la Porsche 9ff GT9-R supercar. Era l'auto più veloce del mondo

, qualche tempo fa, la Porsche 9ff GT9-R era destinata a dover diventare la vettura di serie più veloce del mondo.che aveva battuto il record di velocità, diventando l'auto più veloce del mondo, e mentre la casa automobilistica tedesca lo presentava su "", il nuovo prototipo della Porsche 9ff GT9-R uscì fuori pista diventando un rottame." a 6 cilindri boxer, da 1135 cavalli, questo bolide blu era stato capace di percorrere 0-100 km/h in 2.9 secondi, raggiungendo 0-300 km/h in 15.8 secondi con un picco massimo pari a 414 km/h.durò solo pochi giorni il suo record di auto più veloce del mondo. La "", durante le prove "", sul circuito di Bruntingthorpe nella contea inglese del Leicestershire, in una manovra di frenata ad alta velocità su pista, finì fuori strada riducendosi ad un "". Fortunatamente il pilota rimase illeso.era già pronta alla costruzione di 20 esemplari del modello che aveva messo in vendita tramite prenotazione, attraverso l'esclusivo mercato online di auto di lusso "". Il prezzo di acquisto era di 823.529 euro., fu ripristinato il precedente record di velocità di 412 km orari ottenuto dalla "", che tornò in possesso dell'ambito primato.SSC Ultimate Aero TT (con portiere apribili verso l'alto. Nella versione Coupé ha un motore V8 di 6.200 cc con una potenza di 787 cv a 6.600 giri/min.Nella versione TT () arriva alla potenza di 1.183 cv a 6950 giri/min. e raggiunge la velocità di 412 km all'ora.Messa sul mercato dalla Volkswagen, Bugatti Veyron prende il nome dal pilota che vinse la 24 ore di Le Mans nel 1939. Con un motore da 8.000 cc., 16 cilindri a W quadri turbo che sviluppa ben 1001 Cv. ed una velocità massima di 407 chilometri orari., il titolo di auto più veloce del mondo appartiene alla Hennessey Venom GT, quest'auto ha raggiunto ben 435,31 km orari, inoltre, si è aggiudicato anche il primato dell'auto più veloce in accelerazione con 0 - 300 km orari in soli 13,63 secondi.