A scampagnata de' tre disperate - Copione della farsa di A. Petito

'a scampagnata de' tre disperate

Copione completo della farsa in atto unico di Antonio Petito (Pulcinella, 1853)

(libero adattamento di Due Punto Tre)





Quadro Unico - Scena Prima

Seconda scena

Terza Scena

Scena Quarta

Scena Quinta

Scena Sesta

Scena Settima

Scena Ottava

Scena nona

Scena Decima

Scena Ultima

Scena conclusiva della Commedia

Sipario

), è stato forse il più grande attore-autore della commedia napoletana.), A. Petito è stato l'attore che ha saputo meglio esprimere nel mondo la maschera di Pulcinella.~ E chest'è n'ata jurnata ch'è schiarata! Mo' vedimmo si è tal'e quale ajere, ca comm'arrapette, accussì chiurette, senza m'abbuscà nemmeno 'nu sordo.. ma oggi me sento accussì 'nfurncuso, accussì arraggiato, ca si me va coccheccosa 'e travierzo cu' coccheruno, m''o magno a morze.Jamme a vedè qualu menù avimma appriparà.Assuntì..i..i..i, miette la cavurara ncopp''o fuoco, jamme belle jà!..Madonna e che famma, io me sento 'e svenì, io mo' vaco 'nterra,e comme faccio? Comme voglio magnà? Mannaggia 'a capa mia e 'stu vizzo maleritto ca tengo 'e jucà, stò perdenno sorde a zeffunno; e zio Attanasio me n'ha cacciato 'a dint'a casa soja, e nun me vo' vedè e sentì cchiù, e io comme 'a combino... io stò riuno a tre sere, tre matine 'e tre notte. Basta, mo' faccio n'anema e curaggio e vaco a tuzzulià 'a porta d'o zio, po' essere ca stammatina 'o trovo 'e bbòna lena, po' essere ca è 'nu poco magnanimo"magnanimo" 'sta parola me fa venì a mente 'o maggnà, mannaggia chillo puorco d'o diavolo. Mo' vaco.San Cazzillo, protettore d'e muorte 'e famme, faciteme a grazia.Chi è?~ Songh'io.~ E chi sarebbe io?~ so' Felice, 'o nepuote vuosto.E che vaje truvanne, piezzo 'e malvivente! nun te miette scuorno e venì ccà, doppe 'e malazione ca m''e fatto?~ 'nu poco 'e pane, 'o Zì, io me moro 'e famma.~ 'nu poco 'e pane!.. Chiùttosto 'o gghiétto mieze a via, ma a te nun te dongo niente! A chesto te si arridotto? A cercà 'a lemmòsena? 'E meglio sorde mie t'e juto a ghiucà, lazzarone, vatténne 'ananza all'uocchie mie, vatténne!!~ 'O Zì, jamme, nun facite accussì, vi prometto che da oggi non gioco più, abbiate compassione di un povero affamato. Dateme qualche cosa, a me m'abbasta pure 'nu palatone cu' ddoje felle 'e ventresca...~ 'O palatone?, 'o palatone, chillo t''o faccio subbeto, ribusciato"e chillo sfotte pure..."Statte zitto Felì, nun te ne incaricà, aggiu mise 'affà 'na bella caccavella chin''e fasule mmiscate pure c''o bicarbonato pe' ffà cocere ambresse, aspetta 'nu poco ca te ne astipo 'nu piatto accupputo.Brava chella Luviselluccia mia, ma sora mia bella, che miette 'o bocarbonato dent'e fasule?... e si ce miette 'nu poco 'e limone faje pure la cassosa dint'a caccavella.Che vuò astipà, quà piatto accupputo, nun te permettere''e ce dà coccòsa ca ve struppèo a tè e a isso.'E fasule ce vo' astipà, chillo fa pure 'o spiritoso!Sentite chillo m' è fratemo cugino, io nun m''o firo 'e sentì 'e dicere ca se more di famma, si vuje nun site d'accordo, afferro e me ne vaco 'nzieme cu' isso!~ Si, bella d'ò cuginetto tuojo, vieneténne cu' mmico, ca io te faccio fà 'a signora, lascia questa casa che non è degna di tequi ci sono soltanto caini!...~ Vatténne pezzente disperato, a chella la farrìa addiventà n'ata morta 'e famma. Guè sa che ti dico? mo' m''e scucciato, io t'avverto: nun te permettere 'e venì cchiù a tuzzulià 'a porta mia ca scengo e te jengo e mazzate! 'stu ribusciato jucatore, vatténne 'annanze a me!!a te, nenné, cammina 'a via 'e coppa si nò t'adderizzo''e cosce pure a te. Jesce ncoppa, jesce!~ Buonanotte! Accussì aggio fernuto 'e tené pure quacche speranza.. e io comme 'a cumbino? Io si stongo nata jurnata riuno addivento 'na mummia ntesecata! Ah mannaggia 'a sciorta mia, me vene proprio 'o desiderio da fernì, me hi a ghittà 'a coppe 'o ponte d'a Sanità. Sì accussì aggia fà. Porrò fine a questa vita odiosa. Mannaggia 'a sciorta malamenta, mannaggia pure llà nunn'è cosa 'a me menà abbasce, hanno miso a pochi juorne 'a ferriata. Ma che sasiccio, voglio murì e nunn' è cosa!!...Aggiu capito, ho deciso, mo me vaco a vennere 'sta sciammeria c'a tubba, e si me danno almeno 'na bella summetella, la vaco a mettere 'ncoppa 'a 'nu bellu ternicciullo ca so' sicuro ca 'sta vota tre 'nummere l'azzecco e me jenco 'e denare. Embè quanno è certa 'a vista 'e lluocchie, aggia passà ccà sotto 'e m'aggi'appiccià 'a pippa cu' 'na carta e mille lire!! Addà schiattà chillu zelluso e tirchio 'e donn'AttanasioSi accussì faccio!... Ah! Zio porco e senza coscienza! Ce la vedremo, c''o verimmo, c''o vedimmo!..~ 'A vi'lloca 'a pusteggia, chiste so' certamente Lurenziello cu' Rusinella, duje sunature ch'e fiocche, songhe'e meglio ca ce stanno 'ncopp'a piazza. mo' ch'arrivano l'aggià fa stà ccà 'nzino a stasera a sunà.'E cliente s'hanna'arricrià, s'hanna'arricrià.~ Porco del Demonio con le corna, so' corruto, m'aggiu fatto tarde. Io ll'ati vote vengo a primma matina, appena se fa juorno, prima ca chillu bellu coso 'e don Attanasio se scete, pe' purtà la serenatella alla mia odorosa Luisuccia, ma stamattina aggiu fatto tarde pecchè aggio juta 'a chiamà 'e sunature, e chilli duje ribusciate avevano vevute e steveno già 'mbriache a primma matina, e che vuò sunà. Ma mo' ce faccio 'nu sischetto, accussì 'o zuccariello mio capisce''e s'affacciarrà e la serenata ce la faccio sul'ioBravo Burzacchié, si 'nu vero artista, aspetta 'nu mumente ca mo scengo.Uh! Che bella nammurata ca m'aggiu truvate! Ma si nun fosse pe chill'urzo do zio suoio, ca nunn'la fà manco risciatà 'a chill'angiulillo mio, c''o pozzano accidere a chillu viecchio rug'nusoA vì lloco 'a vì, Madonna io mo moro 'e quant'è bella...~ Guè Burzacchiè, comme và, stammatina 'e fatto chiù tarde? Me fatto 'sta cu' 'nu penziero!..~ Core mio, è stato ca so' ghjuto a chiammà 'e duje sunature 'e già steveno mbriache.~ Ma dimme 'na cosa, tu quanno vuò parlà cu' ziemo pe te dichiarà e ce nzurà? Quanno po' ghj annanze 'sta storia 'e ce vedè a matina primma ca schiar''o sole, pe nun ce fa vedè d'o zio Attanasio? È 'o vere ca isso tene 'o suonno pesante, ma cocchevvota po' essere ca se sceta e ce ncoccia, e allora succede chella ca nunn'addà succedere. Chill'è 'nu tipo ca subbeto vott''e mane,'e capito?Eh... 'e mane 'e votto pur'io... che te cride?...~ Fa 'o serio nun pazzià!~ sono in corrispondenza con un grande organizzatore di attività lavorative, che dovrà organizzare una vera organizzazione ad alto livello organizzata e poi...~ .. e pò, m''o ddice quanno ha fernisce 'e fa 'o farenella?~ Ma quà farenella, io non scherzo, stò pensando di intraprendere un lavoro di alta qualità di piena attitudine dell'escoriazione e lastricato polpacciamento, una cosa che tu non potrai mai comprendere! Luisè, nunn''o può capì.~ Forse è vero, io nunn''o pozzo capì, però a mé me pare 'e capì ca tu me vulisse sfruculià cu' sti parole accussì difficile,inzomma tu vuò hj a faticà, sì o nò?~ Ma si capisce core mio, però io faticherò quando vene a staggione.~ E pecche la staggione?~ Perchè con quel clima, mi sarà assicurato un vero e duraturo lavoro di alta professionalità che si potrà estrinse.....Qua fatica?..~ Fammi finire, non mi interrompere! Dicevo un lavoro che ha bisogno di grandissimo comprendiscimento con l'applicazione della cervice, tu sai cos'è la cervice? È questa quàChillo 'o zio, chestaccàte la farrà ddoje parte. E ferniscele ca si nò me ne saglio! Dimme 'sta sasiccia 'e fatica qual'è!~ Aggiaì a scartà 'e musce a dinto 'e tuoste..Aggiu capito, tu tiene 'o genio 'e me sfottere.. [next]Ma viene accà, cuore del tuo Burzacchio, dico sul serio: d'estate ci stanno i puparuole?~ Sissignore 'e con ciò?~ Allora, ja'sapè ca 'e puparuole, primma de vennere, se scartano chilli tuoste ca se so' scetate buone 'e primma matina, da chilli arrappate ca se so' scetate stuorte, ca po...~ .. Ma insomma c'accucchie, né Burzacchiè?.. io penzo ca tu te si scetate strevezo stammatina!...~ .. Uh, beneditto Santu Virzo vergine e Martire, ma pecchè nun vuò capì? "scartà 'e musce a dint''e tuoste, è un modo di dire, cioè 'e buone da 'e malamente, haje capito? Stellina odorata?~ Ma, sarrà, però, a ma 'stu fatte nun me convince, tu forse me vuò fessià!..~ .. Ma che fessià, core mio, t''oggiure ncoppe 'a salute d'e figlie mie..~ 'E figlie tuoie?~ E sì, 'e figlie c'hanna venì. Comunque Luisè, io stonghe overe dint''e guaje, sissignore, stò mmieze 'a via. 'O Zio Anselmo me n'ha cacciato da casa, e io me trovo comm'a Cristo 'nCroce, comma 'a San Francisco 'ncoppe 'o ffuoco, comm'e Santu Cazziano Apuostolo... ah... ah...Uh puveriello, 'e pecchè, ch'è succieso?~ È succieso ca io campavo 'ngrazie d'o Pataterno dint'a casa con lo Zio, a mugliera, a figlia, servitori, e cammarere, e cuoche, chino di abbundanza affà 'o signore. 'nu bello juorno, anzi 'nu tristissimo giorno Zio Anselmo s'addunaje che dinto alla casciaforte ce mancavano lire. Zio Ansè accumminciaje alluccà pe tutta 'a casa: "m'hanno fregate 'e sorde, m'hanno arrubbate!" Ciccillo 'o servitore, sapenno ca io songo sempe stato 'nu poco abbunatuello, dette la colpa a me, dicenno m'aveva visto ca io mettevo 'e mmane dint'a casciaforte, mentre 'o disgraziatone era stato isso a se fruculià 'e duiciente lire. Zio Anselmo, nun vulette sentì ragione da parte mia di discopolavalevolezza, gli stragiurai ncoppa 'a ll'anema soja, 'ncoppa all'anima 'e tutt'e muorte 'e stramuorte tuje, mie, suoje, ca nunn'ero stato io, e me cacciaje da dint'a casa, però ija sapè 'o riesto ca è 'na cosa importante tanto, tanto importante...~ Quà cosa, Burzacchiè?..~ ..'o chè?.. a.. già.. la cosa,.. la cosa, sarebbe ca 'o Zio Anselmo, prima e me ne caccià, me facette uno 'e chilli paliatone ca so' state tre semmane dint''o lietto ricoverato dint''o spitalo da Misericordia...~ Povero Burzacchiello mio, ma dimme, comme faciste 'a arrivà 'o spitalo, ch''e piede tuoje?~ Ch''e piede mie? Ma si pazza, chillo me purtaje 'e corza dinto a 'nu carro 'e muorto cu' sette cavalle.~ Dint''o carro 'e muorte?~ 'E sì, dint''o carro 'e muorto, a chillu momento, 'o carro se truvava a passà. Ma 'nu me fa arricordà, che tragedia: stevo tuttoscunquassate ch''e costole rotte, la milza fatt''a pezzettini, 'o fegato ca s'era diviso in un modo a quadrettielle ca certamente se puteva fà....~ ..ndurate 'e fritte.. Burzacchiè.. e.. e..~ ..'E viscere curatella, milza 'e purmone, steveno mieze 'a via mmiscate ncoppa 'a...~ .. A bancarella da trippa 'e pariata ..~ Eh Luisè tu pazzie? Chillo 'o fatto è tragico. Tu 'e penzà che quanno me pigliàjeno, io tenevo 'nu pero che s'era sturzellato 'e renza, n'atu pero ca steve tutto 'o cuntrario, po' n'atu pero c'era miso...~ .. Ma se po' sapè quanta caspete 'e pere tiene, nè Burzacchiè?~ Inzomma chest'è 'a storia, e conclusianno, dint'alla casa d''o Zio Anselmo nun ce pozzo trasì cchiù, ma tu 'e capito? Mannaggia 'nu gallerino preno!!~ nun da rette sciusciriello mio, nun t'abbattere, ca vedimme di accuncià 'e cose. Dimme, chiuttosto sciusciù ma tu me vuò sempe bene?~ Sempe sciascionamia! Je sapé ca primma ca io me mettevo a ffà l'ammore cu' te, un quarto 'e vermicielli nun tenevo genio 'e m'e magnà, mo tre chile 'e maltagliati nun m'abbastano.~ Maliziusiello mio, tu si troppo bello.~ Sciansciuscianella mia, tu si troppo bbòna.~ Nasillo 'e pappavallo mio!~ Vucchella 'e purpetiello mio!~ Garufaniello mio!~ Friariello mio!~ Nin'nuzzo, mo' me n'aggia trasì, ca si s'è scetato 'o Zio e me trova cà bascio, fa succedere 'a guerra. nun te disperà ca vire ca tutto se putarrà accuncià, abbasta ca uno tiene la fiducia, tu la tieni 'a fè?.....C'aggia tenè?~ Abbi speranza, ho detto, "tu 'a tiene''a fè?..~ 'E chest'è 'na cosa da toja, jà vedè tu....'A fede!!..~ ...'A fede?.. 'e fatte capì, tu parle sott''a lengua, figlia mia!..~ Salute a te, frinscallanema toja, finalmente t'aggiu truvato caro amico mio disperato...Ahca... ahca... ahca... Puozzittà 'o sanghe, mo me scassavo 'a vertebra d'o schienale, t'hannà'accidere!!... Vedite chi parla 'e disperazione!...E addò è asciuto sto bellimbusto?...~ Amico mio caro: "oggi 24 dicembre 1853, nel giorno di venerdì, Santa Carolina, onomastico della nostra agosta Regina, parafraseggiando tra me, e con me, mi ho domandato se potressi incontrare l'amico Burzacchiello, al qualo potrevo rincorrere per ottenere un aiuto in vile denaro. Addì, come sopra, letto, approvato, 'e sottoscritto!~ 'E miettece 'e timbre ncoppa, e la carta bollata! Libò, ma tu tiene sempe 'a stessa capa? 'E po' nun venì a spennere 'a la parta mia, ch'è proprio maletiempe! Va, va, vide addò jaih!!~ Orsù Borzacchio, figlio di chi sà quale padre, cosa fai costì?~ "Facimmece a Santa Croce cu' 'stu mamozio 'O che?~ Cosa fai costì? Che stai facenne llòco?Sto parlanno ca nammurata mia!Oh, che vedo, qua ventata di primavera s'annebbia alla mia vista, o purpurea pulzella, bramerei baciar la candida tua man...Libò, t'aggiu ditto ca oggi nunn' è ghjurnata! Fatte capì quanno parle!! Che buò?!~ Ardirei baciar qualcosa della quì presente donzella, se non altro mi accontenterò dalla sua mano.~ Si, mo 'e ditto buono, non c'è altro, anzi nun cè 'sta proprio niente! 'e si po' nun ne può fà ammeno, vase la mano a me 'e aize 'e tacche!!~ cu' tè? 'E che sfizio a vasà 'a te, tu mi abrutisci lo povero stomaco.~ Nò io ti abbruttisco sano sano cu' 'na bella mazziata!Nhe! Luisè addò staje?Ziemo! E come faccio? Lasseme fuì ncoppe, Burzacchié statte buono.Guè, e tu che faje a primma matina abbascio''o palazzo?Vedite 'o Zì, io ero scesa per..~ Jesce a via 'e coppa!!Mannaggia 'e quann'è brutto, ma stà sempe buono 'e salute, ma nun more maje 'stu viecchio rappuso?Sentite giovane, io vulesse sapè vuje chi site 'e che ghjate truvanne da nepotema Luisella?Ma veramente io..~ E allora? chedè, avite perze 'a lengua?~ Vi dirò io, egregio signore, egli, il qui presente caro e mio amico Borzacchiello, dal parentato illustre così nobile, ma così nobile che voi nemmeno potete immaginare deve... [next]Libò, mo' pure a chisto vuò sfottere? Guarda te fa una purpetta, tu 'e . . .Lascia fare . . . . . dovete sapere, o mio illustre signore, che il compiantotestè compagno di ventura, blasonato e di grande elevazione amorale e tutto indegno, nonchè appartenente a un ceto di elastricazionamentopornografico, nel pieno delle facoltà mentali, così come andrà di corpo, intende chiedere in sposa la vostra leggiadra nipote Luisella. Egli, il povero disgraziato, non ha avuto la facoltà di parlare, perchè imbevuto di suggestione, per cui lo quale, le feci le ho fatte io! S'hè~ Sentite giuvinò, io 'e tutte sti stròppole che avita vuttate fora, nunn'aggiu capito quase niente, però forse vuje avite ditto ca 'o giovane amico vuosto se vulesse nzurà 'a nepotema Luvisella, ma 'a po' dà 'a magnà?ma per tutte le trecce di mia nonna Cornelia, ma che vi rendete conto di ciò che affermate? Quì si parla di uomini veri, uomini di grande elevazione morale, forse nun me so' spiegato: caro signore, chist'è nommo 'e mmer . . .Libò, falle pe Dio, ferniscele!!. . . . . uomo di grande merito e risorse economiche, e poi ci sono quà io, secondo vio che ci stono affare io? Allora vuol dire che io non servo a niente? "Chi offende è 'nu piezze e feten... insomma, signore mio caro, egli èqquì sofferente, glaudicante, e assolutamente impotente è vero, però ha un portafogli lungo così, perquindi, logica traduzione, potrà aprire una poteca di strummoli, che oggi vanno tanto di portamento, e nel caso eglio potesse pigliare qualche sciuliamazzofinanziario, io, da vero galantuomo gli fornirò le stanfelle, in questo modo andremo tutti.....~ .....'O Spital'e Pellegrine.... Libò, ma che staje acucchianno, si tu sì cchiù disperato 'e me!~ Burzacchié, m''o buò fa fà?~ Mamma da Salette 'e quanta mpapucchiamiente cu' 'sta vocca vosta, ma'allora si aggiu capito buono, vuje a chist'amico vuosto 'o serugnate a denare p''o fa arrapiì 'na puteca?.. Ma scusate, vuje state 'e chesta manera cumbinato!~ Caro mio buon signore, avete mai sentito parlare del recinto degli uomini illustri? Quello..~ .. Stà 'o Cimitero d'o Pianto, ncoppa 'a Ruanella..~ È un recinto riservato a tutti quelli come me, è una cosa apparte, una casta! Dovete sapere che noi uomini illustri, siamo estrosi, filosofi, per cui viviamo celandoci, nascondendo la nostra vera identità. Ci piace vivere così, nel rincognito. Insomma! Siamo dei travestiti.~ Ah, site tutt'accussì?~ Certo, ma scusate, caro don Anastasio.... Attanasio..~ .. ho capito, don Gervasio..Aggiù ditto ca me chiammo Attanasio, 'e mo' vedimmo!!..~ .. nò, dicevo, forse v'è venuto coccòsa?Ma pecchè nun te vene a te?San Cuosomo nun me fa perdere 'a pacienza!!~ Eh, voi m'interrompete, e fatemi finire, benedetto pover' uomo .. dicevo: vi è venuto qualcosa nel senso che vi è venuta curiosità, siete incuriosito dal mio discorso, è vero?Oh Dio, ma forse, si uno ce penza..~ ..'O vedite ca ve 'sta venenno coccosa?....Nata vota mò?....Embè, si chisto me vo' fessià, giuro ca stammatina m''o magno!!...~ Sentite don Vastasio, non ci inoltriamo molto, gradirei solo una risposta a quanto ho ciò detto, , ho ciò!~ Mo vedimmo, vaco ncoppa 'e parlo cu' nepotema.~ Ma vuje avisseva tricà?~ Ma vuje che dicite? Io scengo subbeto, 'e si nun ve pigliate collera, ve porto pure 'nu bicchiero 'e resolio. Dateme 'o permesso~ Jate, jate, ite vulgaris omnes..C'avite ditto?~ Andate, andate caro pover'uomo..~ Libò, ma che c''e ditto, comm''e parlate?~ Gli ho parlato in latino, l'ho burlato, tanto quello è un rustico, non capisce niente.~ Embè, tu me faje murì a me, stammatina! Chillo si se ne addona ca ll''e sfruculiato, ce manna 'o spitalo a tutt''e duje. Ma che dice, se sarrà cunvinto?~ Ma si capisce che si è convinto, quello ha parlato con un galantuomo e si è fatto capace. Il guaio è che tu rimani sempre uno zoticone ignorante!~ Tu po' fusse 'o struito 'e 'o galantomo?~ Ma certamente! Perchè hai forse qualche dubbio?Vallà, nun me fa ridere, tu te mparaste sti quatte stroppole 'e accussì 'e dice sempe'E, mo' ce facimme ddoje risate Libò. Tu 'e sentuto a don Attanasio c'ha ditto ca ce purtava 'o rusolio?~ Sissignore, perchè, cos'è?~ Nò, nunn'è niente, avotate 'nu mumente, 'o vide a mastu Attanasio che c'ha purtato? 'na bella peroccola ca sicuramente mo c'ha sona ncapa. Siente a me, fujmmencenne!!Uh Mamma do Carmene!!Libò, chedé mo' nun parle chiù 'o latrino?Venite accà, muort'e famme, ve voglio adderezzà 'nu poco l'ossa!.... Chedè ve ne fuite? Galiote?~ 'O Zì, nun mporta, jammuncenne a via 'e coppa!~ Tutto chesto pe meza toja, pecchè si tu nun ghisse facenna 'a cutumbrina cu' 'e giuvene, chesto nun succedesse! Però si 'e bbeco nata vota vicino 'o palazz'a ciunciulià cu' tiche, ve struppeo a tutte'e tre, quann'è vero ca me chiammo Attanasio 'e coppa 'a Nfrascata!!~ Nè, ma che so' stì grille?.. Che so' sti strille?~ Avita sapè, don Anselmo mio, che primma'aggiu truvate a chesta faccia tostaparlanne cu' duje giuvene, duje disperatune, uno vestuto giallo, natu russagne, 'e uno 'e chesto s'è permesso pure 'e me fa la richiesta 'e s'e nzurà 'a 'sta guagliona!~ Cò. . cò. . come! Come! 'nu.. 'nu.. gio.. gio.. giovane era tu.. tu.. tu. .tutto ve.. ve.. s.. s.. s.. vestuto co culo.. co culo. . culore 'e papagno.. russagno?~ Gnossì, 'e 'era pure 'nu bellu giuvinotto~ Teneve a burraccia ca neve?Eh, và buò, era n'Alpino..~ Teneve nfaccia 'nu neo?~ Proprio accussì, ma però io 'o conosco, e sempe c''o trovo 'o voglio spezzà 'e cosce!~ Nò vuje 'nu. . 'nu.. nun puzzate 'e ntoscia. . vuje nunn''o spezzate 'e cosce, pe. . pe. . pecchè chillo m'è nepote, m'è'n!~ Comme, 'o nepote vuosto?Vuje vedite 'nu poco.~ 'O sà.. sà. . pepè.. avita sapè, cacà.. cacà.. cacà.. io chistu nepopò.. nepopò.. ne....'E buonanotte, se ne parla dopp'a cummedia!..~ 'stu nepoto, io 'o tenevo dinto a cacà.. cacà.. cacà.. casa mia pecchè è scurfeno .. è orfano, 'e 'o popò.. poi tenevo pure pure 'nu secatore..~ .. Ca faceva 'o falegname~ 'nu servitore. 'O sapite me ratto?..~ 'E faciteve allà, ca tenite''e pulece!!~ 'O sapite 'o fatto?~ Nò. Dite pure. [next]~ Pepè.. pepè.. però vuje l'avisseva fà ch''e rise?~ Veramente 'e faccio assolute..~ L'avisseva piglià 'a rise?~ Pe' ccarità, nuje simme perzone serie.~ Allora stevemo a dicembre..~ Nò, mo' stammo a Marzo..~ Stevemo dicenno: io tenevo 'na cascia 'e zizze..~ Erano chell'e vuoje, o chell'e vacca?~ Tenevo 'na cacà.. cacà. . cascia 'o pizzo 'e m'ero arrugnate..~ E po' ve site stise?..~ M.. m.. m.. m'ero astipate.. coccò.. coccò.. coccòsa pa rogna..~ 'E mo' c''a vulisseve miscà 'a 'nuje?~ Coccò. . coccò. . coccòsa p'abbisogna, 'na guà. . 'na guà.. 'na guallerella.. 'na vranchetella 'e sorde, ma chillo; Peppe 'e nguenta..~ No.. o.. o.., Nicola 'o scartellato è meglio..~ Chichì chichì.. chillo delinquente do servitore faceva 'nu poco 'o femmenello..~ Ma faceva'apposta, o era n'affeminato?~ Faceva 'nu poco''o mariunciello.. e, a cucù..~ Ze te..~ .. Cicù..~ .. Ze te ..~ Accussì s'arrubbaje 'na grossa mbomma, 'na grossa somma, ma però .. io sei per otto ..~ .. Quarantotto ..~ Sento 'o botto, 'o botto d'ò scassinatore 'e vaco a cacà ..~ E m'ò dicite a me? ..~ .. A caricà 'a scuppetta pe pisc.. pisc.. pisc..Piscatore!! ..~ Pe piscà 'o lardo.. 'o.. ladro. . ma. . ma. . Ischia. . isso già era fu. . fu. . fu. . fujto. . si. . si, fuite..~ Addò avimma fuì, accà, o allà? ..~ Era già fujuto, 'o vermiciello .. 'o mariunciello.Don Ansè, 'e ghiamme belle!~ Ma la cosa nguacchiosa.. cucù.. cucù.. curiosa è ca la casa mia, è tutta'allagata ..~ .. 'E chiammate 'e Pumpiere ..~ .. È tutta legata ..allallà.. allallà ..Lariulì e lariulà ..~ Legata all.. all.. all..~ ..all'anema 'e ziete!! ..A.. a.. a.. a..~ 'O zì, 'nu poco d'acqua, chisto se strafoca ..Allarme .. ah.. ah.. ah ..~ .. ll'è asciuto, finalmente!!~ E pure sul cesso ..Don Ansè.. e.. e.. e.. !!~ E pure'è successo, pepè pepè.. però io metto 'a botta 'a muro..~ No.. o.. o.., è passato Natale..~ Però io metto sotto'o muro 'nu pilo luongo d'ò Tenente.. 'nunù.. 'nunù.. filo luongo da currente..~ E facite buono!!~ A.. a.. a .. accussì la prossima volta le vene 'a mossa 'e piscia nterra..~ 'E.. 'e .. 'e.., ih che zuzzeria!!~ Piglia 'a scossa 'e striscia nterra, chella zampogna.. chella carogna! Ma 'o Sergente s'appilaje..~ ..È sciorta da soja ..~ ..'o fetente s'addunaje cacà.. cacà.. cacà.. ca nun steve 'o cupierto..~ ..steve ncoppa all'asteche?~ Luisé, a vuò fernì, lass'ò stà, ca 'e chistu passo facimme notte!..~ Era stato scupierto. Che vuò, l'accio sciugliuto?~ No.. o.. o.., voglio 'a masenicòla mmiscata..~ .. Io ca l'aggiù saputo, dette 'a limunata..~ .. Ma chell'è stringente..~ .. dette 'a nummenata a ne.. popò.. ne popò.. ne;..~ .. Nata vota c'ò popò? Ma ve site fissato, Don Ansè!~ A nepoteme. Ma io aggiù fatto la pipì..~ .. ccà nterra? ..~ Aggiù fatto la piena luce sulla sua .. nun fa 'e schifezzeDon Ansè, ma ve sentite buono?~ Nepotema è 'na guagliona apposta!! ..~ .. Ih.. ih.. ih.. incolpevolezza .. si, si"Dicitincelle .... Ch'è 'na rosa 'e maggio ..~ Dicitincelle ca io ce dongo'o purmone .. [next]~ ..Ma nò, è meglio 'a curatella.... cecè . .cecè . . ce dongo 'o perdono, 'E ghiamme, Signurì faciteme 'a pulenta ..~ .. No.. o.. o.., oggi faccio 'o gattò 'e patane..~ ... Faciteme cuntente, aiutateme a truvà'a chillu popò.. chillu popò .. povero nepoto mio, pecchè, mo' c'aggio 'a puppù .. 'a puppù ..~ E dalle!!..~ Aggio appurato cacà.. cacà.. isso è di nucera..~ ..Nossignore, è d'Afragola..~ .. È nnucente e 'o vaco cercanno pe pugnalarlo ..~ ..'e vuje jate 'ngalera ..~ Pe perdonarlo. Nè, Signurì, vuje site prene cu' 'sta panza?~ Don Ansè, embè? ..~ Io? ..~ A vuje preme la costanza.. dodò.. dodò.. case rattato?~ Ncoppe'e pacchere ca ricotta..~ Caso così bistrattato.. fifì.. fifì..~ .. A jatta cenerella ..~ ..Finisce cacà.. cacà.. cacà.. ca 'a nucella tene.. 'a palla .., ca l'innocenza vene a galla. Jamme, venniteve 'e purpe ..~ .. No . . o . . o . ., stamattina vengo 'e sarde ..~ .. Venite pure, jammele a truvà, accussì 'na vota che l'aggiù squartate ..~ Madonna, ma fusseve pazze? ..~ .. L'aggiù truvate, m'ò stregno dint''e brache ..~ .. He' .. he'.. he'.., 'e che schifezza! ..~ .. Stregno dint''e braccia. Jamme venite, vaco ca paranza .. vaco annanze.~ Mamma mia nun me fido cchiù 'e cammenà, s''o ghiuto a du don Emanuele 'o sarto, ca s'accatte pure''e vestite 'e ce vuleve vennere 'sta ricca sciammeria, ma chillo appena 'ha vista, m'ha fatto 'na resata nfaccia e m'ha ditto: sentite, avite sbagliate, avitaj a nati doje puteche appriesse. Allora io aggiu pensato ca don Emanuele nun ce la faceva, nun teneve abbastanza denare a me rimborsà, e s''o ghiuto a chell'ata puteca. Neh, comme s''o trasuto, m'aggio accorto ca chella era 'na puteca 'e 'nu sapunaro, naturalmente io, 'nu poco scucciato, me ne steve jenno, ma m'aggio sentuto 'e chiamà: "né cumpariè, cheste so' pezze a una tinta, oppure s''o miscate?. . . Aggiu risposto: "sentite amico, cheste nun s''o pezze, chest'è 'na sciammeria fatta 'e casturino cusuta'a mano! Chillo ha ntiso chesto, m'ha chieduto 'e me la luvà pecchè la vuleva vedè, accussì io ce l'aggiu data. Chillu bellu mobbele, dope ca la girata e avutata m'ha ditto: "me dispiace giuvinò, ma nun ce ne stanno cchiù., scusate, ma che cosa'nun ce ne stanno cchiù, aggio ditto io, e isso: "'e cicere'e semmente, comme, aggiu ditt'io "e cicere'e semmente? Ma vuie fusseve pazze? Questa è una zimarra d'o setteciento, dell'apoca della Regina Giovanna d'Angiò! Nhe, vuje sapite chillo c'ha fatto? Ha pigliate 'a sciammeria'e me l'ha menata mieze 'a via comme 'na pezza vecchia, 'e ha ditto: "allora purtatancella alla Regina Giovanna. Ma vuje vedite 'nu poco che se passa, vedite che figura che aggia fà io con la gente, vedite che brutta sciorta ca me vo' persequità; tutto pe mezzo 'e chillu tiranno d''o zio Attanasio, Mannaggia 'o sorece prene, mannaggia!! 'E mo c'omma'arrisolvo 'sta faccenda d''o magnà? Io me moro 'e famma, io veco tutte palomme vestute ca cammisa 'e notte annanze all'uocchieMo sa che faccio? M'assetto 'nu poco vicino a 'sta Taverna, chi sà, po' essere ca coccheruno jettasse quacche uosso accussì m''o roseco, e poi, si pure 'nu magno, almeno sento addoreca vene a dint''e cucine'nu vermiciello c''o zuffritto al tavolo 'numero tre.~ Mh, Mamma bella, 'e vermicielle c''o zuffritto, io ce vaco pazzo.'na porzione'e fegatielle'e maiale al tavolo 'numero sei.~ Arrusto? 'E io mo' moro ccà nterra!!~ Mannaggia'a capa 'e chiuove ca tiane, si nun ce ne fujeveme, sa che paliata avevamo a don Attanasio, tu te crire proprio ca chillo s'ammuccave tutte le scemità ca dicive tù?~ Quello è un povero idiota che capisce solo il villico, comunque io per correre mi si è scompisciato tutto l'apparato che dà il via all'evaquazione, porco di un gambero vedovo!~ Libò, ma si proprio 'na carogna sa, ma comme, tu saje ca io me moro 'e famma, cioè 'nuje ce murimme''e famme'e tu an'nuommene 'o puorco, 'o jammere? 'O, ma pò, che sasicc'e ditto? "t'è asciuta'a prucessione'eppure 'o scompisciamento, inzomma quà stroppole vaje dicenno?Ah.. ah.. ah.. ma cosa dici? Ho detto mi è ve'nuta voglia di evaquazione.. inzomma Burzacchiè m'è venuto 'nu sciuglimiento 'e viscere pe correre, va buò?~ Aggiu capito, comunque siente Libò, chest'è propeto 'na tragedia, io pe' correre m'è ve'nute cchiù famma; proprio nun ce la faccio cchiù!~ Certo anch'io un pochino di languidezza.. aspetta, ho un'idea.. vedo quel signore lì seduto al tavolo dell'Osteria, potremmo escogitare un sistema per mangiare, 'o facimme, comme se dice a Napule, fesso! Io ho un buon presentimento.~ Libò, escogitammo 'o stesso sistema c'avimmo fatta a don Attanasio? Io pure 'o tengo 'nu presentimento!! E cioè ca stammatina jamme a fernì 'e Pellegrine!~ Tu sei uomo di poca fede! Vieni meco, o zotico e molto primitivo, segui la luce, segui!Jafà tutto chello ca facc'io!..~ E ghiammo a vedè..~ Oh caro don Luigi~ Oh! Carissimo don Cuosemo.~ nuje simme da vecchia guardie, caro don Eustacchio.~ Salute a vuje, amico don Girolamo.~ Provvidenza e salute, don Pascalotto mio.~ E! E! E! Ma quanta riavule 'e nomme m'avita date? Ma n'avisseve azzaccate almeno uno. Il mio nome'è Felice Sciosciammocca.Ussevera! Sciosciammocca!~ Pecchè, tu comme te chiamme?~ Burzacchiello Cetrulo.~ E il signore?~ Liborio Pellecchia.~ I che razza 'e nomme c'avimmo accucchiate!Ditemi signore, siete venuto a mangiare in questa locanda stamattina? E si mangia bene?E io mo che l'aggia dicere?.. Già.. mi ho fatto una passiata, mi è sagliuta un pocoriello di appetito, accossì abbio preso la decisione di mangiare a questa Ustaria, tanto'ora non bato a speseIo nun tengo manco a croce''e 'nu centesimo!~ E noi pure. E quindi, se possiamo ricevere l'alto onore di stare insieme..~ E già, come dice il quì presente mio amico, facimmo una tavuliata, cioè 'na tavula tutta''aunata.~ Comme?~ Egli vuole dire stiamo insieme tutti e tre allo stesso tavolo, voi che ne dite?~ Ma certamente, con vero piacere, così stiamo in compagnia.mo' veco si 'e pozze fa sceme a tutt'e dduje.Siente Burzacchiè, 'nuje pe' ce assicurà ca 'stu signore tene 'e denare, con la scusa ca c'abbracciamme, tu 'o manie 'a 'na parte, io 'a nata parte, pe vedè si tene 'e ssacche chiene. Comme te pare?~ Si, dice buono.~ Allora carissimo don Felice, che cosa vogliamo farci portare, quali cibarie, e poi tracannare? [next]~ Quello che volete voi, purchè cominciamo a spizzichillare per aprire lo stomaco.~ E bravo don Felice, vedo che siete veramente simpatico, quindi da questo momento dobbiamo unirci nella vera amicizia, diamoci un abbraccio.~ Certo, abbracciamoci.Mo c''a scusa che l'abbraccio veco si teneno 'e sorde dint''a sacca.Libò, io nunn'aggiu truvato manco 'nu sordo spaccato.'E io nemmeno, Burzacchiè, chisto stà cchiù nguajate''e 'nuje!Ma nun me facite ridere, vuje tenite''e sacche vacante 'e facite pure sbruffunarìe?~ Caro amico, noi veramente siamo dei falsi ricchi, cioè..~ ..aggio capito, vuje site..~ ..duje sfasulate!~ Jh che bella cosa, avimmo fatto 'a scampagnata de tre disperate!! Comunque restiamo uniti, amici di sventura, facimmece curagge a tre, compagni della miseria e di quella carogna sfortunazione!~ Carissimo Felice, 'nuje stamme a duje juorne diune.~ Peggio d'e carcerate, nemmeno pane''e acqua.Furtunate vuje, a me so' tre giorni.~ E che cunsulazione, avimmo furmato proprio 'nu terno della fame.~ E comme facimme pe magnà?~ Sentite io vi propongo una cosa. Facciamo una lega, un'associazione offensiva e difensiva, cioè, ce aiutammo uno cu' ll'ato, e quanno uno 'e 'nuje nun ce la fa cchiù . . .~ ..se magna''all'ato!~ Nossignore, dico quanno vulimme mangià, ci uniamo in gruppo e troveremo il mezzo.~ Forse qualcosa avrei capito, però ditemi quale sarebbe il mezzo?Ssss.. assettammece tutte''e tre cà fora''a l'osteria, chiammamme 'o trattore, e urdinamme 'nu bellu prenzetto, magnammo cu' bona salute, e po' isso, 'o tavernaro, mentre trase dinto pe ghj a piglià coccòsa, 'nuje ce ne fuimme!~ Benissimo, l'idea è buona, però nun avimma trasì dinto, dobbiamo cercare che lui insiste a farci rimanere, accussì si ce arrestano, putimme dicere ch'è stato''o tavernaro a ce chiammà pefforza, 'nuje nun tenevemo famme.~ Libò, ma cheste 'o dice apposta, pecchè 'nuje veramente tenimme famma, è accussì?~ Ma certo che' è così, jammo, nun ce perdimme in chiacchiere, facimme avvedè ca ce appiccecamme: io dico ca te so' pate, e tuinvece si' 'o pate 'e chill'ato, ca po' 'o pate 'e chillo dice a ll'atu figlio e chill'atu pate, e po' tutt''e tre dicimme 'o nomme d'o pate..~ ..d'o figlio 'e d'o spirito santo, nèh Felì, ma che staje accucchianne, se po' sapè quanta figlie e quanta pate ce stanno?~ Haje ragione, me stò mbruglianne piere e piere. Dunque ricapitoliamo: tu Liborio sei mio fratello 'e purtate 'a mala strada a figliemo che saresti tu, Burzacchiè, allora io ti voglio dare addossoe tuti spaventi e non devi fare altro che gridare sempre "Papà.. Papà". Mo ce simme capito?~ No! Cioè sì, ma tutto chesto pecchè?~ Uh, Gesù, ma pecchè avimma fà ammuina che adda correre fora 'o tavernaro, ca certamente cercarrà 'e ce spartere e poi da questo jamme affernì 'o fatto d'o pappatorie, cioè isso, 'o patrono certamente diciarrà: jamme assettateve, facite pace''e magnate ccà. Mo 'e capito?~ 'E capito, capa 'e 'mbomba? E vide 'e nun ce rompere ll'ove dinto 'o panare, fà bona 'a parta toja!~ Dunque, jamme a vedè. Grandissimo birbante, t'aggia fà 'nuovo 'nuovo! Staje svianne a chistu figliu mio!~ Papà, papà mio!..~ Guè nun te permettere''e alluccà, ca io songo''o frate ca è cchù gruosso 'e te!~ È si cchiù grosso 'e me? Allora avissa fà ll'ommo serio 'e capito? Mo te nzegno io..Papà!.. Papà!.. Papà!..Guè! Signori miei, e chedè tutto 'stu burdello?~ Papà!.. Papà!.. Papà!..~ Sei un mezza pognetta, fratello snaturato, me la devi pagare!Stateve sora, ca site frate!~ Luvateve a mieze vuje; c'aggià dà 'na bbona lezione!~ Chedè, te miette paura, miez'ommo!~ Papà!.. Papà!.. Papà!..~ Allanema d''o nennillo!~ M''o porta'a ghiucà, nunn'o fa hj a scola, 'o 'sta mparanne 'nu veru scugnizzo a st'angiulillo mio!~ Chillo ven'isso appriesso a me, io parlo seriamente, nun dico buscie, 'o giuro ncoppa 'a ll'anema soja, avessa perdere a 'stu frateNè, giuvinò, embè? Jammo, luvate l'occasione, site frate''e frate, chesto nunn' è cosa bbòna, facite pace.~ Niente pace, nemmeno si esce a sora e stù signoree se vulesse mbruscenà cu' miche!Ma pecchè 'nu faje venì a soreta?~ Jamme papà, facite pace c''o zio, io nunn'o faccio cchiù.~ V'abbuò, te voglio credere.~ Meh levate sti quistione 'a miezo.Chest'è l'urdema vota ca faccio pace cu' ttico.~ Và buono, facimmo pace''e nun ne parlammo cchiù~ Papà, 'na vota che avite fatto pace c'o zio, pecchè nun c'assettammo a 'sta taverna 'e magnammo 'nu poco?~ Ccà? Ma comme nuje tenimme chella bella cantina 'e don "Peppe 'a Chiereca" ca stà''a Pusilleco, c'avimma fà ccà?~ Pecchè neh signò, a Pusilleco se magna meglio 'e ccà? E po' nun 'sta bene, io v'aggiu spartuto 'e vuje tenite 'o curaggio e me fà 'sta offesa?~ Ma pe carità, sapete che cos'è, è che noi siamo di difficile digestione, per cui, dove siamo abituati ad andare, ci cucinano a uoglie crure.~ Sangue di una maruzza vergine, e pecchè, io nun saccio fa la stessa cosa? Ma vuje 'o sapite ca io faccio risuscità 'e muorte ca tavula mia?Chisto mo ll'e 'sta piglianno 'a scippacentrella 'e vide c'abbuscammo primm'e magnà.~ Ma caro mio, io non volevo offendervi.~ E poi sapete, noi si parlava di posillipo per dicere un posto arioso, ma è cosa saputa che quì da voi, p''o fatto d''o magnà, sulo ccà s'adda venì!E se capisce, ccà se magna e nun se pava.~ Allora quann'è così, assettateve ccà, pecchè v'aggia dà 'a magnà io, mo' ve faccio 'nu bellu servizio.'E chisto'overamente c''o farrà 'o servizioMbè, quando così volete, vuol dire ca ce fermamme ccà.~ E trasite dinto c''a è già tutto pronto. [next]~ No veramente preferesseme ccà, sapite se stà all'aria fresca.~ Ma ccà ce tira 'o viente.~ E a nuje accussì ce piace''e magnà, c''o viente arrete.~ Comm'a vuje piace. Jamme dateme''e cumanne.~ Facite comme ve pare a vuje.~ Allora pe primma cosa, ve cumbino 'na bella mmaretata.~ No.. o.. o.., pe carità, nuje già tenimme'e guaje nuoste, va'affernì ca ce nguitamme c''o marito. Sentite tavernà, nun ce stessa 'na zetella?~ Ma vuje che avite capito? Io dicevo 'a menesta mmaretata.~ Nò, veramente a me nun piace tanto, vedite nata cosa.~ Allora pe vuje tengo astipate cierti pacchere pesante.E chello accussì'jarra'a fernì.Ma nun se putesse fà 'na cosa cchiù liggiera?~ Siente a me, Felì, accuntientete d'e pacchere, ca puteve'essere peggio.~ Appriesso v'allongo 'e stentine''e po' vemmesco nzieme c''o sanghe'e cepolla.Io m''o sentevo ca chisto ce allungava 'e stentine, cà pure va''a fernì ca ce portano c'a barella.Mamma.. a.. a.. voglio a mammàStatte zitto, mannaggia'a capa toja!~ E pò, appriesso ve voglie rompere doje custate a tutt'e tre, ca ve faccio arrecreà.Ih.. ih . ih.. anema de muorte mieje, aiutateme.'E ferniscele!~ E pò, che dicite, mo' v''o squarto?Gesù, a te affidiamo le nostre anime!~ 'nu bellu purciello, mo' v''o squarto?Comme fa piacere a V.S.~ Ah, è po' ve vulesse da nata cosa, ma pe carità, vuje avisseva parlà cu' coccheruno?~ Fidatevi don Carlù, fidatevi, saremo come le mummie.~ Nò sapete chello si 'o sape a gente, correno tutte ccà. Avita sapè, ca stammatina aggio acciso 'nu monaco 'e 'o tengo appiso abbascio 'a cantina, mo ne taglio 'nu piezzo 'e v''o faccio''o furno.~ Scusate, ma''addo jate?~ Ma tu a chì vuò fà passà 'nu guajo, tu 'e acciso'o monaco e c''o vuò fa magnà, ma fusse pazzo?~ Ma che''e capito? Io aggiu ditto''o monaco, cioè 'o pecuriello lattante, chell'è 'na cosa prelibbata, ca si'o sanno l'ati cliente 'o vonno pure ll'oro, e nunn'abbasta, chill'è piccerillo.~ Ah, allora benissimo, vi ringraziamo, poi passeremo alle vivande: "vinis allungavit vitam"~ Ma c'avite ditto? Comme parlate?~ Overe, Libò, che ditto?~ 'E, è 'na parola'a capì, chisto parla tutto strevezo!~ Vuje site 'na manjate''e gnurante, io parlo con la nostra lingua madre, l'idioma dei nostri avi, la nostra progenie, il latino! Da quel grembo noi nassemmo 'e siamo i legittimi figli! Vuje site tre figlie''e latine!Nhè, giuvinò, ma vulesseme fà l'opera 'e pupe? Guarda ca io t'alliscio 'o pilo!!Io t'aggiu ditto ca fernesce malamente! Ma te pare chist''o mumento 'e pazzià?~ Ma scusate, che avete capito? Io parlavo del popolo Latino, i Romani, da cui discendiamo noi. Se non lo sapete il nostro dialetto, 'o napulitano, ha qualcosa della lingua latina.Oh San Virgilio, che ignoranti!~ Embè quann'è accussì, songh'io a ve cercà 'o perdono. Allora stevemo dicenne 'o fatto d'a gnostra, che vino ve porto? Io dicesse 'nu bellu quartarulo 'e Chianto, oppure 'na lacrema Cristo? Però; doppe, facimmo correre 'o russo vivo comm''e 'o sanghe.~ Ma no, facimme 'na cosa cchiù allere, don Carlù.'E sentute? Chiste ce scomm''e sanghe!~ 'E pò, pe frutta, v'arape 'o mellono!Avite visto? Che vi dicevo?~ Uh, anema santa 'e mamma mia, aiutace tù!~ 'E mo' dateme 'o permesso, vaco a piglià e sciure cu' tre cannele, voglio apparicchià ..~ .. la camera ardente~ Aggiu ditto 'e sciure ch''e cannele p'apparicchià bello 'o tavulo, po' 'e perette c''o vino 'e 'o mesalescusate ma io proprio nun ve capisco a tutt''e tre!~ Scusate don Carlù, chisti so' gnurante, jate a fà 'e fatte vuoste, abbasta ca ce accuminciate a purtà 'nu bellu piatto 'e maccarune.~ Subbeto ve servoMenechiè mena'a pasta, jamme belle!!~ Nè guagliù, m'arraccumanno, appena'avimmo fernuto 'e magnà, subbeto facimme 'o fuja fuja, va buò?~ Nun cè penzà, io piglio 'na renzecata comma 'na lepre.~ Io fuje sempe io comme 'nu ragnatelo, po' m'arrampecheo pure ncoppe all'asteche, po' me metto..'E.. vàbuò.. Burzacchiè ..Ecco quà tavola imbandito perbene.. priparateve ca 'e maccarune so' pronte, po' sentite che raù ca v'aggio cucenate. Va trovanne Pusilleco.. shè!Madonna, ch'è stato?~ No, niente'è assassino ca stà abbaianno.~ E chi è assassino?~ È 'nu cagnolino ca tengo io, mo' v''o faccio vedè.~ E chisto sarebbe 'o cagnolino?~ Chisto veramente è 'nu lione!~ Santu Giosafatte, io me ne fuje!~ Nò, ma nunn'avite paura, mò''o vaco a pusà..~ Chillo''o canillo nunn'è feroce, però sapite, quann'io 'o cumanno, allora addiventa 'na belva.. anze sentite che me cumbinaje l'autriere. [next]Chisto tene genio 'e parlà; e io invece voglio magnà, se vede ca isso tene 'a panza chiena!~ L'autriere venetteno a magnà ccà tre disperatune, uno ca era cchiù muorte''e famme''e nato'E doppo magnate sti miei signori chi cu' 'na scusa, chi cu' nata, a uno 'a vota se susettene''e c'a squagliajene. Allora io nun facette niente, chiammaje a 'stu canillo e ce dette 'o cumanno a llè correre appriesso. 'sta povera bestiolina, arrivata vicini a chilli tre marpiune''e muzzicaje 'nu pucurillo: a uno se magnaje 'o nase, 'o siconde se magnaje 'na recchia, 'o terzo giovane po' fuje a ridere, nientemeno ca llè luvaje 'o musso 'e me purtaje''e piezze''e carne pe me fà vedè, vedete che intelligenza ca tene 'stu canillo mio?'e mo' ve ne vulite turnà'a ghi?~ No, sapete che cos'è, nuje ce mettimmo paura dò canillo vuosto.~ 'E pò, v'aggia dicere la verità, a me m'è passato l'appetito.~ A me poi mi sono venuti dei dolori addominali, meglio che vada dal medico.~ Ma qualu miedeco, ccà stà''a mmericina, dint'a taverna mia! Sentite a me, nunn'avite paura, mo' cò servizio ca ve faccio, vuje turnate a nascere. mo' vaco a piglià 'e maccarune, vacconc'io pe feste, dateme 'o permesso.~ Neh, guagliù, 'o fatto ca chisto c'ha cuntato, comme ve pare?~ Pare ca venesse proprio a nuje.~ 'O fatto d''o cane m'ha fatto smovere tutt''o sanghe.Ccà stanno 'e maccarune, quanno me vulite me chiammate, a saluta vosta, ca ve pozz'ascì pe tutte parte!~ A te t'addà''ascì, puozze ittà 'o sanghe'è quant'è brutto!~ Felì, benedico, tiene 'sta stizza!~ 'O bbaje dicenne, io so' tre ghjuorne ca nun magno.~ Chiammamme 'o riesto: Oste mio caro, se vi aggrada, portateci altre pietanze luculliane, orsù.Che v'aggià purtà?~ Tavernà, puortece 'o sicondo piatto.Ma è possibile che jè parlà sempre strvezo, ma'addò te vene?~ Burzacchiè, nientemeno ca te fatto 'nu tortano sano sano, allanema da lopa!Magna, statte zitto, 'e fa''ambresse ca ce n'avimma fuj!Nhe! Tavernà? . . . .~ Commannate?..~ Tiene cocc'ata cosa 'e magnà?~ Signò, aggiu fernuto tutte cose.~ Buonuomo, avete ancora del licor di Bacco?~ ..'E dalle! Tavernà, il signore ha chiesto dell'altro vino.'E vide si la fernisce!!~ Subbeto v''o porto.~ Uh Dio, 'a panza, 'na magnata accussì nun me l'avevo mai fatto.Eccovi servute.~ Ah, ecco il dolce Licor di Bacco, mesciuto nelle arciuoleOrsù, tracannate amici tracannate.~ Ch''e ditto, addò t'è asciuto?~ Che cosa dove mi è uscito?~ Tu 'e ditto ca t'è asciuto, a che parte nhè Libò?~ Ma che cosa? Che hai capito? Ho detto mesciuto, cioè messo nel bicchiere, inzomma rigniuto, vabuò?~ E parla comme t'ha fatto mammeta, fratu mio! Però primma ca me ne vaco, me voglio magnà 'nu bellu dorce, 'nu sciù ca crema 'e a ciucculata.~ Ma nun me fa ridere, mo' vuò pure 'o pasticciotto? Ringrazia a Dio ca te si abbuffate fino a mò, e nunn''e abbuscate! Va truvanne 'o sciù, tu te si magnate sempe 'o castagnaccio!~ Scusate don Felì, ma'aggiu sentuto ca 'o guaglione vuosto va truvanne 'o dorce, mo''ò manno a piglià p''o giovane mio, ccà 'o pentono ce stà 'o culuniale.~ No.. o.. o.. , ve ringrazio, mo' vach'io, c'aggià piglià pure 'nu tuscano.~ Comm'a vuje piace, dateme 'o permesso.Nhè sapite che facimme? Mo' a uno a uno ce ne fujmme, mo' accumencio io ca scusa 'e hj a piglià 'o dorce a figliemo~ Burzacchiè, mo' vene 'o bello, mo ce vo''o curaggio, 'e capito?~ Tengo 'na fella 'e pizza rustica, la vuli .... E papà'addò stà?Uh, papà'addò stà? Papà, papà, addò'staje?E già, è vero, ma pàteto addò è ghjuto? Ah, mo' ca m'arricordo, è ghiuto a t'accattà 'o pasticciotto, ca tu t''e mise dint''e recchie!Ah, è ghjuto accattà 'o pasticciotto, 'e già .. 'e già ..Libò, io me stò facenno sotto da paura.Chillo''o tavernaro chiamm'o cane, ca secondo me l'animale starrà diune. Uh Santa Vernicchia vescova e martire aiutace tu!!~ Ma nunn'avè paura, mo ce penzo io, mo faccio venì cocc'ata cosa 'e magnà, accussì magnanno e bevenno te passa'o spavento. Tavernà .. purtatancelle chelli felle'e pizza rustica, sapete, tanto p'aspettà a mio fratello Felice che rientra.Guè, allora io me ne fuje, tu dopo ci raggiungi mieze'a piazza..~ Ccà stànno 'e felle''e pi.. guè, e chèdè, se n'è ghjuto pure 'o zio?'O zio? Chi è 'o Zio A si si, 'o zio 'e papà? Cioè nò papà è ghjuto add''o zio. Cioè nòPozza jttà 'o sanghe a isso e Felice!!'O pasticciotto è ghjute accattà'a zio liborio, cioè tutto''o cuntrariemammà . a .. a.. a..~ Ma chedè, guagliò, pecchè t'appizze''e chesta manera? Statte calmo, statte calmo, aggiu capito, 'o zio è ghjut'accattà 'o pasticciotto, 'e mo' vene. È accussì?Vanno tuttuquante accattà 'e pasticciotte! Vabbuò!mo' me metto arrete 'a porta e veco comme va''a fernì stà storia.mo' me la squaglio pure io ..Nè guè, addò vuliss'j? ..Avite cu' miche? No, io veramente aggià scappà 'addò miedeco, ca m'addà dà 'na purga pecchè nun me sento buono.~ Ah, accussì è? Mo t''a faccio piglià io 'a purga, brutto delinquente! Viene accà, mo t'acconc'io p''e festeAiuto!.. Gente!.. Aiutateme!.. chisto me struppea!..[next]~ Che cosa è succiesso?~ ch'è stato?~ Ma che robb'è, lassat'o stà, nunn''o vedite ca è 'nu povero guaglione pure mieze scemo?Nhè, lassatelo, ma comme, ve sapite mettere gruosso gruosso ncuolle a nù criaturo? Ma che cristiano site?Che veco? Burzacchiello, nepoteme. Viene 'o zio, caro neputiello mio.~ 'O neputiello, 'o scemo, 'o criaturillo? Chisto è 'nu delinquente farabutto! L'aggià rompere''e denocchieZio Ansè, aiutateme, chisto è 'na bestia ca nun raggiona!Avita sapè ca stammatina s'è presentato 'stu bellu mobbele cu' nati duje suggette dicenno ca uno era 'o pate 'e nato era 'o zio, s'hanno mangiato a bellezza 'e trenta mila lire, shanno abbuffate buono e meglio e po' a uno 'a vota se ne so' fujute! Sti carugnune muort''e famme!!~ Embè, t'ha vuò piglià c''o cisto! T'ha vuò piglià cu' chisto?~ Isso c'è rimasto, isso me pava!!~ Basta,nun facimme a mennela atterrata, basta facimme a mene'e fa 'o tiatro, iammo a Pavia, stammo pa via! Che'avè''e quadrucce? Che avè Carluccio? Tremila galline? Te pogn'io, tedongh'io. Tecchete 'o guallenaro, techeto 'o denaro,'e nunn''o squartamme, sù, nunne parlamme cchiù!Povero Burzacchio mio, 'o vulevano scannà. Nun 'e da rette a Luisella toja, mo' è fernuto tutte cose.~ Nhè, Luisè, che so' sti smargiassarie?'O zì, pe piacere, mo' nunn''è propeto''o mumento, avite capito? Nunn''è 'o mumento!!Guagliò, ma dimme, chill'ati duje giuvene chi sò?~ Uno è n'amico d''o mio ca se chiamma Liborio, e nato se chiamma Felice Sciosciammocca.~ Che sento? Felice nepoteme!Avite visto''o zì, pemmezza vosta puteva succedere seriamente 'nu guaio? Si vuje Nunn''o cacciaveve da casa al povero Felice, mo' nun steveno a 'stu punto!!~ Haie ragione Luisella mia, ma mo' addò stà chillu povero guaglione, ca io''o perdono.~ Stò ccà, zio ingrato, ve pare bello ca'aggià fà chesti figure?Viene accà nepote mio, io ti perdono, tuorne dint'a casa mia. Però, Felì, t'e luvà 'o vizio do juoco, chillo porta 'e guaie, 'e capito?~ Gnorsì m''o levo 'o vizio d'ò juoco, tanto nunn'ha maje arreccuto a nisciuno! E pò, 'na cosa è certa: ca diuno nun se po' stà!'O zì, ma diciteme 'na cosa, comm'è ca m'avite perdunate?~ Perchè 'o fatto pipi..Don Ansè, questo non stà bene, quà stiamo in un teatro pubblico! ..~ ..Ho fatto piena luce, è stata'a scuppetta .. è stato scoperto la nnucelle toja .. la innocenza toja, fuje 'o cusetore..'o servitore ca s'arrugnaje ..~ ..'E pò''o ìstevo atterrà?Ah .. ah.. ah..~ .. ca s'arrubbaje'e denare.~ Allora mo ch'e arrivata la quietitudine vi voglio presentare 'o meglio amico mio, Liborio, eccolo quà.~ Onorato, signori, siamo amici di sventura, ma anche amici di Lucullo, maestro nell'arte culinaria co ..~ Libò ,o frate, 'e nun accumincià nata vota cu' 'stu parlà curiuso, chest'è gente semplice''e tu ja parlà con un sistema di semplicitudine!~ Zio Ansè, una cosa: primme ca fernesce 'a Cummedia, io me vulesse nzurà'a chesta sciasciarella ccà. La vedete quant'è bella, è 'na vera ananassa.~ Io s'ò cuntento, ma avimma vedè si 'o zimbero, .. si 'o zio t''a vo' dà?~ Mo ch'avite fatto pace, c''o tenite dint''a casa vosta io ce 'a dongo.~ Và! Lavate''e mmane, .. dateve''e mmane tutt''e duje 'e cercate a zì Sufia, ..cercate a via d''o subblimate, .. ve sistemate, accussì chi 'o tavuto ..~ .. Eh .. eh.. eh..~ Chi avuto avuto, chi arape.. a date a date''e tuttu quante simme c'alice, .. simme felice.~ Ecco, si avvicina il lieto finefarò un brindisi che sarà una vera commemorezione.~ Luisè, sora mia, ca puozz'essere cuntente pe' cientanne!~ Guè, m'arraccumanno, facite ambressa 'nu neputillo, n'Attanasiello c'addà assumiglià a me.~ Allora mo' tuttu quante a fà l'anguria cu' zimbere e caprette, fa l'augurio cu' zia Ndunetta, mugliarema!Ah, San Gennaro mio te ringrazio, s''o fernute le mie sventure.~ Felì, e le mie sventure come'e quando avranno fine?~ Ma s''o già fernute Libò, perchè penseremo noi a te.~ Si, è così, tu restarraje sempe cu' mico, simme state amice nella miseria 'e guaje, sarrammo amice pure mo.~ Certo, sia ringraziato San Criozio, protettore dei disperate.~ Nhè gente, c'avimma fà?~ T''o dico io c'avimma fà!Nhè taavernà, addò staje?~ St''o ccà, cummannate.~ Appriparace 'nu bellu muorte.~ E che faccio 'o terrasantiere?~ Vo.. vo... vo... voglio dire 'nu muorze''e magnà, ca pe coppe ce facimme 'o brinnese.~ 'nu sicondo 'e v'accuntentoJamme amice, brinnamme, nuje; ..Nò, scusate Don Ansè, dateme 'o permesso, 'o vulesse fa io 'o brinneso, ca si no chisto a fernesce dimana matina: Voglie brinnà cu' 'na bona salute per noi tutti, ma però sapite pe chì?~ Pe chì?Per questo rispettabile pubblico che con pazienza c'ha suppurtate.