18 buoni motivi per non mangiare la carne

, dal vegetariano Franco Libero Manco, autore di "" (), 18 motivi per non mangiare carne:gli animali non sono cose da mangiare ma esseri senzienti con la nostra stessa capacità di soffrire, di amare la vita e di avere terrore della morte ().la carne non è un alimento adatto all'essere umano strutturato anatomicamente per nutrirsi di frutta, semi e vegetali come i primati alla cui specie apparteniamo ().la carne, alimento cadaverico, contiene putrescina, istamina, ammoniaca, oltre ai molti medicinali somministrati agli animali come sulfamidici, antibiotici, cortisoni, ecc. che entrano nel metabolismo di chi mangia la carne causando un gran numero di malattie anche tumorali ().la carne, elemento estraneo per il nostro organismo, abbassa le difese immunitarie lasciandoci inermi di fronte a qualsiasi infezione batterica o virale. Ad ogni pasto a base di carne il nostro organismo ha un dispendio di energia pari a 5 Km di corsa.un'alimentazione sbagliata abbrevia la vita di un individuo: è come far viaggiare a gasolio un'automobile progettata per essere alimentata a benzina ().gli allevamenti intensivi inquinano il suolo, le falde acquifere, l'aria, oltre ad essere causa principale di disboscamento: un hamburger costa 5 mq di foresta amazzonica ().i campi di concentramento e di sterminio non possono essere condannati e maledetti solo se le vittime sono esseri umani e giustificati e benedetti se invece i condannati sono gli animali ().la carne scatena nell'uomo l'istinto dell'aggressività e della violenza, della sopraffazione del più debole, oltre l'angoscia, l'inquietudine, l'instabilità psichica ().mangiare carne è un'azione crudele: allo stesso modo di una razza che sentendosi superiore allevasse noi e i nostri figli a scopo alimentare (l'alimentazione carnea incide in modo più pesante e dispendioso sulle finanze individuali, familiari e collettive ().solo con l'alimentazione vegetariana è possibile sfamare tutta la popolazione mondiale e scongiurare tensioni internazionali che nascono da gravi crisi alimentari ().rifiutando la carne ci si dispone a vivere secondo la legge dell'amore universale enunciata dai grandi Iniziati e dai grandi uomini di spirito e di pensiero di ogni tempo e paese che hanno esteso il concetto di "" e il comando "" dall'uomo ad ogni essere vivente.gli animali più forti, più resistenti alle fatiche, più longevi, più prolifici, più miti, sono vegetariani: l'elefante, il toro, il rinoceronte, il bufalo, il cavallo, il bue, ecc. (l'alimentazione vegetariana dispone l'essere umano alla mitezza, alla serenità, alla conciliazione, alla tolleranza, al benessere psicofisico, quindi alla pace ().con l'alimentazione vegetariana l'uomo ritorna al piano originale di Dio per l'uomo prima del Peccato, secondo il comando di Genesi 1.29: "…" ().la realizzazione del Regno di Dio passa necessariamente attraverso la pace instaurata tra gli esseri umani e tra questi e tutte le creature ().l'indifferenza verso il dolore degli animali ed il conseguente disprezzo della loro vita abitua l'uomo a convivere con l'idea della violenza e della sopraffazione del più debole rendendolo insensibile e crudele anche nei confronti del suo stesso simile ().se si accetta come regola di vita la legge del pesce grosso che mangia quello più piccolo allora occorre anche accettare il sopruso dei prepotenti, le ingiustizie dei disonesti, la violenza dei criminali, l'oppressione degli invasori ().