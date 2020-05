Uomo più intelligente del mondo rifiuta 1 milione di dollari

, ha rifiutato un premio da 1 milione di dollari attribuitogli dal Clay Mathematics Institute di Cambridge, nel Massachusetts.per aver risolto la congettura di Poincaré, uno dei sette grandi enigmi matematici per i quali l'Istituto Clay offre 1 milioni dollari ciascuno.hanno dimostrato la corretta soluzione presentata dal russo all'enigma topologico che era rimasto irrisolto per più di 100 anni. Grazie alla soluzione di Perelman, che in sostanza afferma che qualsiasi spazio tridimensionale senza fori è equivalente a una sfera allungata, adesso gli scienziati potranno trovare la soluzione per determinare la forma dell'universo.il Dr. Perelman abbandonò il suo lavoro di ricercatore presso l'Istituto di Matematica Steklov di San Pietroburgo. Da allora non ha più un lavoro fisso nè amici, si veste da barbone con giacche sbrindellate.ha rifiutato anche la prestigiosa Medaglia Fields International Mathematical Union a Madrid. "". È quanto ha dichiarato Grigori Perelman da dietro la sua porta di casa, chiusa., la signora Vera Petrovna ha dichiarato: "Sono entrata una volta nel suo appartamento e sono rimasta scioccata. Ha solo un tavolo, uno sgabello e un letto con un materasso sporco che è gli stato lasciato dai precedenti proprietari. Noi stiamo cercando di liberarci dagli scarafaggi nel nostro quartiere, ma questi si nascondono nel suo appartamento"., sono scarafaggi intelligenti, daltronde, con cotanto maestro...