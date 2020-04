Test di Grafologia: scoprire la propria personalità

veniva studiata in Grecia già fin dai tempi di Aristotele (). Oggi lo studio della calligrafia viene utilizzato per svariati scopi, come per esempio in ambito poliziesco (), oppure nel settore sanitario (). Di recente, alcuni grafologi di fama mondiale hanno messo a punto una nuova tecnica che hanno chiamato "", ovvero, la riabilitazione della persona attraverso la scrittura.scrivete un breve paragrafetto, magari una descrizione e poi analizzatelo con le seguenti parti:- La distanza tra lettere e parole- Analizza l'inclinazione delle "" delle lettere lunghe (- Analizzare il tratto orizzontale