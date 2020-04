Dalla Beretta la nuova collezione Abbigliamento Autunno-Inverno

, "" sa ben riconoscere ed interpretare i desideri del cacciatore traducendoli in fucili raffinati, dedicati espressamante a ciascuna forma di caccia. In Beretta, infatti, la caccia è una passione che viene vissuta in prima persona ed anima l'intera azienda a partire dalla stessa famiglia Gussalli Beretta., ma anche semplici innamorati della vita all'aria aperta, la natura è uno stile di vita che si porta addosso come una seconda pelle. A loro Beretta dedica capi ed accessori nei quali potersi riconoscere. I capi vengono realizzati con professionalità e passione, coniugando i migliori tessuti tecnici con un'interpretazione raffinata del tempo libero, dello sport e del country. Capi dall'eleganza essenziale, disinvolta, pratica, solida e intelligente, a favore del buon gusto di chi la sa vestire. Un natural life style sempre più attuale, in città o in mezzo alla natura più incontaminata.),, è in vendita nelle migliori Armerie italiane nonchè presso Shop in Shop Beretta e la Gallery di Milano a prezzi competitivi.è da sempre vicina ai cacciatori esigenti, interpretando in una linea completa di abbigliamento ed accessori, desideri e necessità. L'attenzione all'ambiente ed alla diversità dei tipi di caccia ha portato all'ideazione di capi di abbigliamento ed accessori indirizzati a particolari utilizzi: caccia vagante alla penna (), caccia agli acquatici () o agli ungulati (). Per ogni specialità, Beretta offre comfort e tecnologia nei materiali senza rinunciare ad una sobria eleganza ed alle antiche tradizioni che da sempre rendono l'abbigliamento da caccia Beretta riconoscibile nel mondo.modello Cargo in cotone nuovi ed innovativi. Elastico in vita, ginocchia preformate, due tasche di sicurezza con zip rinforzate da doppio filetto.Tasca sbieca sulla gamba sinistra;ampia tasca con cerniera sulla destra;taschino di sicurezza;Col. 716 - taglie 46-62.dal design asimmetrico di pregevole fattura. Ampie tasche frontali a soffietto con elastico porta cartucce (). Ampio carniere posteriore lavabile completamente apribile, doppio paracolpi impunturato di forma arrotondata.Tasca di sicurezza;cacciatora impermeabile sul davanti;tasca porta richiamo del cane;Col. 716 - 402 - 716 - taglie S-XXXL.Point corta e leggera in Cordura® e cotone con trattamento Teflon®, traspirante, antistrappo, foderata a mezza schiena e due ampie tasche porta tutto ed inserti in tessuto elastico sotto le ascelle per agevolare i movimenti delle braccia in fase di tiro. In dotazione la mantellina con cappuccio impermeabile resistente, silenziosa ed idrorepellente.Collo alto chiudibile completamente con zip;copri zip tramite bottoni a scomparsa;polso regolabile con velcro;antiscivolo sulle spalle;toppe sulle maniche;paracolpi con trapuntatura;patch con beccaccia sulla manica sinistra;ampie tasche;elastico in maglia sul fondo;carniere posteriore.Colore 88 - taglie M-XXL. [next]impermeabile con liner Gore-tex®, visiera e paraorecchie in pile Polartec® foderati con fodera Beretta in Coolmax.Art. BE3470;Colore 79;Taglie S - XXL.impermeabile in Cordura® e Gore-Tex®, con fodera in Coolmax®, paraorecchie in Pile antivento, reversibile con tessuto orange ad "alta visibilità".Gun6 HatArt. BE3660;Colore 702;Taglie S - XXL.antistrappo con elastico in vita Art. CU48-3291.Colore 702;Taglia I & II.), Schwarz Wald Jacket, in mischia di cotone silenziosa, calda, impermeabile e comodissima studiata in specialmente per rimanere caldi e asciutti durante le lunghe ore di postazione in condizioni estreme. Il tessuto esterno in resistente mischia di cotone con trattamento tefl on assicura la lunga vita del capo, il liner impermeabile e le cuciture nastrate assicurano una perfetta impermeabilità del capo.1 - collo alto anti intemperie con interno in micropile per un comfort maggiore;2 - tasca napoleone sotto il copri-zip;3 - polsini regolabili;4 - doppia tasca radio;5 - tasche scaldamani con fodera in pile posizionate in basso per essere comode anche da seduti;6 - bretelle removibili Beretta "handsfree";7 - zip sottomanica per areazione;8 - ampie tasche cargo frontali di cui una con zip sicurezza;9 - cappuccio estraibile e reversibile di colore arancio;10 - dettagli in pelle;11 - tasca in rete per il paracolpi;12 - coulisse a vita e gonnellino antivento. [next], Beretta ha sviluppato questa piacevole giacca mod. Napoleone art. GU4T Tasca Cargo () Colore 789 (green), leggara che in caso di necessità può diventare un ottimo capo caldo, mentre i tessuti esterni, traspiranti, impermeabili e termosaldati, mantengono il corpo e le tasche asciutti.1 - Carniere posteriore completamente lavabile;2 - Cappuccio preformato staccabile;3 - Cinque tasche ampie, frontali;4 - Tasca Napoleone sotto la paramontura copri-zip;5 - Polsini regolabili con velcro, interno polso in tessuto elasticizzato antivento con asola per il pollice;6 - Interno collo in "micropile";7 - Pannello posteriore espandibile ed impermeabile;8 - Regolazione apertura fondo;9 - Tessuto resistente nelle zone più sottoposte ad usura;10 - Tasca porta radio.Le taglie vanno dalla M alla XXXL.reversibile art. GU3L - 5432 colore 790 () Taglie S - XXXL, in pile di colore verde.diventa un utilissimo gilet caldo in nylon di colore arancio ad alta visibilità per gli amanti della caccia alla beccaccia.dalla collaborazione tra Beretta ed esperti specialisti nel settore al fine di ottenere un capo estremamente tecnico. Confezionato in Cordura® e cotone con trattamento Teflon®.) - Gilet art. GU4Q - 3290 Colore 702 Taglie S - XXXL, in resistente mischia di cotone silenzioso trattato con metodo "". È un capo caldo, idoneo nelle condizioni estreme grazie all'inserimento della giacca o del gilet della Line Bis Beretta Interactive System.1 - Tasche scaldamani con fodera in pile;2 - Ampie tasche Cargo frontali;3 - Regolazione vita posteriore;4 - Tasche in rete per paracolpi;5 - Tasca di sicurezza con zip;6 - Dettagli in pelle;7 - Cerniere impermeabili. [next]Reel'o Vest art. GU4Z 3681 Col. 707 () Size S - XXXL, in mischia di cotone ad alta tenacità può essere indossato anche da solo nelle giornate meno fredde.È funzionale, duraturo e traspirante1 - Ampio carniere posteriore completamente lavabile;2 - Due ampie tasche Cargo con bottoni a pressione;3 - Paracolpi con esclusiva trapuntatura Beretta;4 - Due tasche interne per il paracolpi;5 - Due tasche interne con Velcro.100% cotone doppio ritorto, Mod. GU3R Beretta Signature sul retro, carniere completamente apribile e di facile pulizia, 10 tasche multifunzione, paracolpi ambidestro estraibile e gancio per la selvaggina.Ergonomico;Carniere;Tasca cargo;Rinforzo antiusura;Taglie: 46 - 62.in Nylon imbottito di calde Piume d'oca GU52 piumino, con la sua calda e morbida imbottitura in piuma d'oca, è da sempre il capo più utilizzato nella stagione fredda. Beretta lo ha disegnato creandone un ottimo capo sportivo per la caccia grazie ai paracolpi in pelle sulle spalle. Può essere indossato anche per il tempo libero.Paracolpi e dettagli in pelle lavabile;Due ampie tasche anteriori;Doppie tasche pettorali;Bretelle removibili Beretta;Colore: verde 74;Taglie: S - XXL.art. P2007101 Col. 77 Camo Max-4 - 79 Loden Size S - XXXL (), in cotone con marchio e logo Beretta sul collo.Abbigliamento Autunno-Inverno Uomo.art. CU98 3681 Reel'o Pant Col. 707 Size S-XXXL, sportivi in mischia di cotone ad alta tenacità. Sono duraturi, traspiranti e asciugano velocemente.1 - Tasche laterali;2 - Due tasche Cargo con alette;3 - Ginocchio preformato;4 - Due tasche con zip di sicurezza posteriore;5 - Elastico a vita per migliorare la vestibilità;6 - Pannello antiabrasione nelle zone maggiormente esposte all'usura;7 - Ergonomico, tasca Cargo, rinforzo antiusura, capacità di gestire l'umidità. [next]art. CU1C 3290 Colore 702 () Tag. M-XXL, a 6 tasche imbottito in mischia di cotone silenzioso, caldo e impenetrabile, studiato appositamente per rimanere caldi e asciutti durante le lunghe ore di postazione. Il tessuto interno in resistente mischia di cotone con trattamento "teflon" assicura la lunga vita del capo. Il liner impermeabile e la cuciture nastrate assicurano una perfetta impermeabilità.Abbigliamento Autunno Inverno (1 - Due tasche a vita più una di sicurezza;2 - Due ampie tasche cargo di cui una con una pratica zip di sicurezza;3 - Tasca portacoltello;4 - Elastico a vita dietro per una perfetta vestibilità;5 - Bottoncini interni per attaccare le bretelle;6 - Apertura con zip al fondo pantalone;7 - Dettagli in pelle.art. CU1E - 3291 Col. 789 Taglie S - XXXL, finnlight impermeabile Shooting caccia dall'ottima vestibilità, impermeabile e traspirante realizzato con tessuti termosaldati i quali mantengono il corpo e le tasche asciutti.1 - Regolazione vita dalla banda elastica posteriore;2 - Due tasche laterali;3 - Due comode tasche Cargo;4 - Ginocchia preformate;5 - Tessuto più resistente nelle zone più sottoposte ad usura;6 - Regolazione alla caviglia con Velcro.di valore corrispondente per taglie: S - M - L - XL - XXL - XXXL