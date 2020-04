Costruzione e manutenzione di una piscina in muratura

Come costruirsi una piscina professionale in cemento.

a volte di avere problemi in casa con l'impianto elettrico o con quello idraulico. Chiamare una ditta è troppo dispendioso e allora ci si improvvisa elettricisti, idraulici, muratori, imbianchini etc., a volte con risultati a dir poco soddisfacenti, in più la soddisfazione del risparmio di tanti bei soldini.e volesse costruirsi una piscina professionale, funzionale, senza dover spendere troppo può prendere spunto dalle seguenti istruzioni, frutto di esperienza personale.è bene avere le idee chiare sulla forma e la capacità in mc. () della vasca perché in base a questi parametri cambia la grandezza e la capacità del filtro, la potenza del motore, il numero degli skimmers ecc. È opportuno si sappia che il filtro deve essere in grado di depurare tutta l'acqua della piscina in un tempo di 3 ore circa. Quindi se per esempio si ha una vasca di 30 mc., il motore dovrà aspirare circa 10 mc. () l'ora.è il caso di recarsi presso un buon negozio fornitore di attrezzature per piscina e comprare tutti gli elementi necessari in modo da avere le idee chiare.dell'impianto di filtrazione è il filtro il quale trattiene tutte le impurità aspirate attraverso gli skimmers e la presa di fondo rimettendo nella vasca, attraverso le bocchette, acqua sempre limpida. (che ha lo scopo di pulire il fondo della piscina.La scopa aspirante è composta da tre elementi:, con valvola selettrice in posizione "", passando la scopa sul fondo della vasca si aspirerà lo sporco depositatovi convogliandolo verso il filtro. (di eseguire questa operazione con movimenti lenti e regolari evitando così di far sollevare dal fondo i depositi leggeri che prima di posarsi di nuovo sul fondo possano intorbidire l'acqua. Terminata questa operazione il filtro a sabbia è sporco quindi si procederà al lavaggio del filtro con un energico controlavaggio (). Per una sicura e corretta disinfezione dell'acqua è opportuno procedere al 1° trattamento chimico con dosi d"urto (). Questa procedura è molto importante poiché il filtro da solo non basta ad eliminare del tutto i batteri ed altri micro-organismi che sono poi la vera causa di malattie ed infezioni varie.dovrà avere un valore ph tra 7,2 e 7,4. Valori di ph superiori a 7,5 riducono enormemente la resa e l'efficacia disinfettante sia del cloro che dell'alghicida, oltretutto sono la causa principale del bruciore degli occhi. Per ridurre il ph usare solo un prodotto acido granulare che è di facile e sicura manipolazione. Una volta regolato il ph (7,2 - 7,4) eseguire una clorazione shock dosando circa 5-10 gr di cloro granulare per mc (metro cubo) di acqua mantenendo il filtro in funzione per 48 ore, quindi eseguire un dosaggio d'urto di alghicida, circa 20-30. cc a mc.per mantenere l'acqua sempre perfetta, il procedimento è semplice e porta via soltanto pochi minuti usando prodotti di qualità, ed è il seguente:Analizzare l'acqua della piscina con l'apposito tester DPD per cloro libero e valore ph. Se il ph è superiore a 7,4 dosare circa 10-15 gr/mc di acido granulare correttore di ph () - controllare che il tenore del cloro libero non sia mai inferiore allo 0,8 ppm o mg/l. Se inferiore dosare circa 1-2 gr/mc di cloro granulare. Un valore ph alto ed un basso tenore di cloro libero possono essere la causa della sgradevole "puzza di cloro" e della lieve ma fastidiosa irritazione degli occhi. Ovviare a questo fastidioso e frequente problema è semplice: basta regolare il valore ph tra 7,2 - 7,4 per poi eseguire una clorazione shock allo scopo di distruggere le sostanze organiche e le cloroammine "cloro combinato" presenti nell'acqua. Infatti sono le cloroammine presenti che nel 90% dei casi sono la causa degli inconvenienti sopra indicati.e con filtro in funzione, mentre la pulizia-aspirazione del fondo va fatta di mattina, prima di fare il bagno cioè dopo che per tutta la notte il materiale inquinante ha avuto modo di decantare sul fondo della vasca.