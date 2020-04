Cos'è la Medicina Nucleare e come si esegue una Scintigrafia

che utilizza a scopo diagnostico e terapeutico sostanze radioattive chiamate radiofarmaci (). Questa sostanza ha la capacità di "tracciare", cioè di mimare, il comportamento delle molecole o cellule dell'organismo, fornendo così le informazioni cliniche sul funzionamento degli organi.Scintigrafia è un esame che fornisce informazioni sulla struttura e sulla funzione dell'organo che si vuole esaminare.viene somministrato un radiofarmaco (). Questo radiofarmaco si concentra elettivamente nell'organo in questione e attraverso sofisticati macchinari che rilevano l'emissione radioattiva (), si studia la distribuzione e si evidenzia la presenza di eventuali alterazioni legate alla malattia. E' necessario rimanere fermi durante l'esecuzione della scintigrafia al fine di eseguire un buon esame. E' inoltre opportuno che prima dell'esame venga rimosso qualsiasi oggetto metallico si abbia addosso., per cui l'attesa varia a seconda dell'organo da studiare. Il tempo di attesa per una scintigrafia tiroidea è abbastanza breve, mentre diventa più lungo per una scintigrafia ossea o del cuore. Queste ultime possono durare anche alcune ore., la scintigrafia non è dolorosa, l'unico fastidio potrebbe essere provocato dalla puntura necessaria alla somministrazione endovena tramite iniezione del farmaco (radiofarmaco), la scintigrafia non è affatto pericolosa, sia perché vengono utilizzate dosi minime di sostanze a debole emissione radioattiva, sia perché gli effetti collaterali sono considerati eventi davvero eccezionali, inoltre, queste sostanze sono rapidamente eliminate dall'organismo attraverso le urine ()., dopo essere stati sottoposti a scintigrafia si potranno riprendere le normali occupazioni. Per eliminare rapidamente il radiofarmaco nelle 24 ore successive dell'esame basterà bere molta acqua o liquidi per favorire la diuresi, osservando comunque alcune norme: