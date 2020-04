Collare radio localizzatore per cani da caccia

nasce dalla necessità di moltissimi cacciatori, nonché da esperti cinofili, di disporre di apparati localizzatori estremamente precisi, affidabili e di facile utilizzo.hanno risolto quei problemi legati alle onde radio che vanno a discapito della funzionalità, tipo: false indicazioni provocate dai rimbalzi derivanti dagli ostacoli naturali come le montagne; interferenze e sovrapposizioni con altri apparecchi radio; disturbi dovuti alla presenza in zona di reti ad alta tensione, centrali elettriche ed altro.anche i problemi connessi all'uso dei sistemi GSM/Satellitare, in quanto quei sistemi complessi e costosi, necessitano dell'acquisto di una sim card per ogni singolo cane e implicano la sottoscrizione di un contratto con un gestore telefonico, impegnando l'utilizzatore a sostenere un costo aggiuntivo ogniqualvolta debba procedere alla ricerca dell'ausiliare. Inoltre diverse zone di caccia non sono coperte da rete GSM, condizione indispensabile per il funzionamento della maggior parte di questi apparati.hanno eliminato questi inconvenienti moltiplicando affidabilità e funzioni, non richiedendo l'utilizzo della Sim Card, pertanto l'utente non dovrà sostenere costi telefonici né di attivazione né di gestione, raggiungendo un buon rapporto qualità prezzo., è un apparato molto robusto e compatto. Realizzato con grande cura senza trascurare i dettagli. Pesa appena 170 grammi circa (compreso di collare e batterie). Le dimensioni davvero ridotte) ed è un dispositivo assolutamente impermeabile. L'accensione e lo spegnimento vengono effettuati via radio tramite l'apparato localizzatore e l'emettitore funziona con una batteria al litio ½ AA 3,6 V. ().Al momento dell'accensione di ogni singolo radio-collare, sul display dell'apparato localizzatore vengono segnalate le ultime ore di autonomia residua di caccia. Nella confezione è incluso un set di viti e di guarnizioni di ricambio e pile ed è garantito 2 anni.Tasti di Selezione Posizioni utili per scorrere in modalità orizzontaleFunzione di ConfermaAbilita la funzione che avvisa quando il cane è in "". Il localizzatore BS 101 permette di ricevere un segnale acustico e visivo quando il cane è in ferma sul selvatico, funzione di grande utilità ad esempio nella caccia alla beccaccia o alla fauna tipica di montagna.Visualizza la posizione del cane. In fase di ricerca sul display vengono indicati distanza e direzione tenuta dal cane rispetto al conduttore; inoltre, con un tasto specifico, si può conoscere in quale direzione si sta muovendo il cane.Seleziona il numero del radiocollareAbilita la funzione che avvisa il cane è in "". Il localizzatore è in grado di indicare, tramite un segnale acustico e visivo, se il cane sta abbaiando a fermo sul selvatico, funzione particolarmente utile nella caccia al cinghiale o con il cane da recupero, utilizzato soprattutto nella caccia di selezione per ritrovare animali feriti.Visualizza la direzione dove si sta muovendo il cane.Memorizzazione delle posizioni. Premendo un tasto è possibile memorizzare fino a 100 posizioni diverse. Questa funzione è particolarmente utile, ad esempio, per ritrovare facilmente gli animali abbattuti o per ritrovare l'auto in caso si cerchi di recuperare il cane in una zona sconosciuta.Accensione/Spegnimento del Radiocollare.Accensione/Spegnimento del Localizzatore. [next]Con il collare "" il cacciatore riesce sempre ad individuare l'esatta posizione del cane durante la battuta di caccia. Robusto e completamente impermeabile, si attiva e si programma tramite telecomando. I suoni, udibili da oltre 250 metri, sono 4 ben differenti e 2 diverse modalità di funzionamento:1 - bip sonoro ogni 2 secondi soltanto quando il cane è in ferma.2 - bip sonoro ogni 10 secondi per individuare la posizione del cane anche quando è in movimento.ha le stesse caratteristiche del collare ADV 900, ed è indispensabile per chi ha l'esigenza di addestrare anche due cani contemporaneamente, i collari hanno batterie ricaricabili senza effetto memoria, con un nuovo design che li rende piccoli ed ultraresistenti agli urti e alle intemperie, inoltre sono subacquei.Marcato Innotek viene proposto ad un prezzo estremamente concorrenziale. Coperto da 2 anni di garanzia ADV, è un collare ricaricabile ed ha una portata fino ad una distanza di 300 mt. nella versione corta (senza antenna su telecomando), oppure 900 mt. nella versione lunga (). La dotazione comprende le istruzioni in italiano, una valigetta compatta, spine di prova e spinotti per ogni tipo di cane. Il radiocomando è piccolo, facile da usare, con due pulsantiere per gestire in maniera facile e intuitiva i due collari.ha tenuto in considerazione sia l'esperienza che le esigenze del cacciatore utilizzando tonalità e frequenze basse udibili a grandi distanze (). Questo beeper è il frutto di anni di ricerche per la risoluzione delle problematiche emerse nell'utilizzo. Il beeper viene sottoposto a molteplici test e collaudi in camere climatiche (), ad urti, a forti vibrazioni e immerso completamente nell'acqua, ed è coperto da diversi brevetti depositati.- Telebeeper permette di mantenere un contatto costante con il vostro cane sia quando esso entra in ferma che in tutti gli altri casi in cui non risulta visibile. Caratteristica comune sia alla versione con telecomando che a quella senza sono le due modalità operative. La prima, quando il cane entra in ferma il BEEPER emette un segnale acustico, dopo circa 8 sec, fino a quando il cane resta in ferma. La seconda, permette di seguire il percorso del cane tramite un beep con intermittenza variabile di 8,12,16,20 sec anche quando il cane non è in ferma. Il Telebeeper-BEEPER prodotto da MultiSound è l' unico modello sul mercato con 4 suoni selezionabili di cui tre sono canti registrati dal vivo () .