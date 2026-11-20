Oroscopo del mese di dicembre 2026 per il segno Leone 🦁

(23 luglio ~ 22 agosto)

siete persone molto emotive e potete essere feriti con estrema facilità. La cosa positiva è che sapete recuperare molto in fretta da una situazione emozionale piuttosto difficile, come può essere una crisi affettiva o sentimentale. Molti di voi si troveranno a dover scegliere il modo con cui continuare il proprio percorso di vita, in un momento delicato, faticoso ma anche ricco di opportunità. Tutto questo perché Saturno, in linea con il vostro cerchio astrologico, può rendere questo mese come il periodo migliore per fare un'analisi del vostro mondo interiore, che comprende pensieri, emozioni, desideri, sensazioni e il senso della propria identità.Per voi l'amore a dicembre si presenterà con dolcezza e attenzione. Il pianeta Venere, che ben presto si troverà nella casa della poesia e dell'immaginazione, vi aiuterà a rivedere i vostri sentimenti sotto una nuova luce. Sarà possibile analizzare e riflettere sugli aspetti negativi e positivi. Esplorerete i vostri sentimenti con analisi profonda e il desiderio di imparare tutto sul vostro partner. Riuscirete a far sentire il vostro lui o la vostra lei, una persona speciale. La fiducia che darete al vostro partner sarà ben ricompensata. Inoltre, la vostra spontaneità vi eviterà di cadere nella trappola delle apparenze che molti vi attribuiscono. Per i leoncini single, nuovi incontri saranno possibili molto presto. Vi troverete di fronte a circostanze in cui sarà bene mostrare la vostra totale autenticità. Non nuotate contro corrente, altrimenti correte il rischio di trovarvi in un pantano di equivoci senza fine. Siate voi stessi e vedrete che la magia dell'amore vi avvolgerà.Come ogni anno in questo periodo, anche questa volta uscirà fuori la vostra ambizione di fare grandi cose. Siate fiduciosi, perché prospettive interessanti ed efficaci riguarderanno presto la vita lavorativa o professionale di tutti i lavoratori di segno Leone. Nuovi progetti e rivoluzionari contatti sono in arrivo. Gli Astri di questo mese sono particolarmente positivi per coloro che stanno in procinto di iniziare un nuovo lavoro, che certamente si rivelerà essere assai interessante. Sarete in grado di raggiungere i vostri obiettivi senza molti sforzi. Confidate nel vostro istinto, perché questo è il momento migliore per eccellere nel vostro campo. Otterrete un discreto successo nella comunicazione con i vostri colleghi di lavoro di altre città o Paesi. Un viaggio contribuirà allo sviluppo della vostra attività.Armonia, pace e tranquillità sono fondamentali per il vostro equilibrio interiore. Nella prima quindicina di dicembre il vostro livello di energia sarà davvero eccellente per voi nativi Leone, mentre il rischio di contrarre malattie sarà ridotto al minimo. Condizioni più o meno transitorie, con vecchi e nuovi malesseri inaspettati, potrebbero sopraggiungere nella seconda metà del mese. Cercate di costruirvi una realtà che sia molto fruttuosa e di successo, perché in questo modo anche l'asticella del vostro benessere salirà verso l'alto.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: mercoledì 2, sabato 19 e martedì 29 dicembre 2026.