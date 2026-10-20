Oroscopo novembre 2026 Leone

Oroscopo del mese di novembre 2026 per il segno Leone 🦁

(23 luglio ~ 22 agosto)

a novembre riempirà il cuore di molti nati sotto il segno zodiacale del Leone. Nei prossimi giorni incontrerete qualcuno con cui condividerete importanti affinità. Potrete ricevere da questo evento informazioni ed esperienze di vita che vi forniranno una conoscenza superiore a quella di cui siete già dotati per natura. Cuore e anima vi daranno la possibilità di raggiungere i vostri obiettivi. Questo è il momento opportuno per intraprendere, creare e fare nuovi progetti a medio e a lungo termine, ed è anche un periodo molto favorevole per le questioni finanziarie: Venere è bendisposta verso la quinta area zodiacale e accompagnerà i leoncini innamorati durante buona parte del mese di novembre 2026. Sebbene in questo periodo la vostra vita sentimentale sia tenera e affettuosa, fate attenzione verso l'inizio della terza settimana, quando vi troverete sotto gli influssi avversi di Saturno, poiché una vecchia fiamma potrebbe riapparire e generare confusione tra voi e la vostra dolce metà. Potrebbero verificarsi delle spaccature nel legame che vi unisce fino ad arrivare alla rottura. Prendetevi cura della vostra relazione ed evitate che sorgano dei conflitti. Se invece il vostro cuore è ancora libero, sono sicuro che incontrerete una delle frecce di Cupido, forse durante un viaggio. Se avete vissuto una storia che vi ha lasciato delle ferite, dovrete imparare ad allontanarvi da chi vi ha fatto del male. Verificate i vostri sentimenti e siate prudenti nel momento in cui esprimerete l'intenzione di orientarvi verso una convivenza o il matrimonio.: Prossimamente ci potrebbero essere delle novità nel vostro ambiente lavorativo o di studi, Anche se inizialmente vi metteranno un poco a disagio, dovete rimanere tranquilli, perché si tratta di un brevissimo spazio di tempo. A poco a poco imparerete a mettere da parte i pensieri negativi e ad andare avanti nei vostri propositi. Le stelle vi infonderanno la fiducia necessaria affinché comprendiate che non avete bisogno dell'approvazione degli altri per sentirvi realizzati nelle vostre attività. Con i fatti dimostrerete a tutti il vostro valore. Troverete più facile acquisire denaro o risolvere problemi che potrebbero sorgere in questi ambiti. Una persona vicina a voi, vi darà l'appoggio necessario per risolvere una vecchia questione in sospeso.: L'unico settore in cui non sono previsti cambiamenti è quello del benessere che rimarrà abbastanza stabile per tutto il mese di novembre. Dovrete però evitare di mettere in atto le vostre iniziative che spesso vi portano a esagerare e a commettere eccessi di ogni tipo. Sebbene sarete pieni di energia, affaticamenti e tensioni potrebbero causare dei disagi se non riposate abbastanza. Il vostro oroscopo vi invita a dedicare un po' del vostro tempo alla pratica di tecniche di rilassamento.: I vostri giorni fortunati di questo mese sono: martedì 3, domenica 15 e venerdì 27 novembre 2026.