Oroscopo novembre 2026 Ariete

Oroscopo del mese di novembre 2026 per il segno Ariete 🐏

(20 marzo ~ 19 aprile)

che irradierete a novembre eliminerà ogni ostacolo dalla vostra strada. Sotto gli influssi di Mercurio, Venere e Marte (), sarete protetti da tutto ciò che può compromettere la vostra realtà quotidiana. Sarà come se ci fosse sopra di voi una coltre protettiva che vi avvolge e vi conduce verso nuove conquiste in cui avrete modo di dimostrare il vostro spontaneo dono di comando. In poche parole, potete essere certi che nella seconda quindicina del mese di novembre le stelle vi porteranno soddisfazioni inaspettate in vari settori della vita. Verso la fine mese otterrete il supporto di un amico speciale.: Nel momento in cui il comunicativo Mercurio incontra Venere, che è l'astro portatore di bellezza, il vostro generoso cuore sentirà il bisogno di esprimere i propri sentimenti di amorevolezza e di affetto per il partner. Se poi aggiungiamo che dalla prima settimana di novembre si unirà anche Marte, allora è chiaro che per voi sta per accendersi il semaforo verde in termini di prosperità e felicità. Insomma, potete essere certi che le stelle di novembre vi faranno trascorrere serate romantiche con la vostra dolce metà. Sotto questo splendido cielo, i cuori solitari potranno facilmente catturare qualsiasi preda ed essere a loro volta corteggiati. Nel caso in cui voi siate interessati a una persona, ma non vi siete ancora fatti avanti con una proposta sentimentale, verso la metà del mese accadrà un evento per cui nel cuore di questa persona germoglierà l'amore.: Saturno in dissonanza potrebbe rallentarvi nelle attività. Tutto questo si traduce che molto probabilmente dovrete affrontare alcune spese. Perciò, fate attenzione a non esagerare con gli acquisti, soprattutto se sul vostro conto in banca di denaro ce n'è sono rimasto ben poco. Forse è il caso di correggere alcuni errori che avete commesso in passato, soprattutto in relazione a certi acquisti che non hanno prodotto i risultati sperati. Trattenete la vostra impulsività adottando un comportamento più accorto. Sarà meglio che voi non facciate affidamento solo sulle vostre forze. Bussate alla porta di amici o persone competenti che possono aiutarvi a realizzare le vostre idee e/o i vostri progetti.: Riguardo al vostro benessere fisico e mentale, sebbene la protezione del cielo coprirà molte aree della vostra vita, gli eccessi o la mancanza di cure adeguate possono generare delle infiammazioni. Dovrete prestare attenzione a non somatizzare alcune preoccupazioni. Cercate di essere il medico di voi stessi. Evitate i problemi di tensione dovuti all'affaticamento. Se non state facendo nessuna attività fisica, è giunto il momento di cominciare, dedicandovi a movimenti a bassa intensità per riattivare il corpo senza sforzi eccessivi.: I vostri giorni fortunati di questo mese sono: domenica 8, mercoledì 18 e lunedì 30 novembre 2026.