Il malato e il medico

Esopo

, a chi ci chiede come stiamo, rispondiamo "" quando invece sta andando tutto a rotoli? Certe lezioni antiche non passano mai di moda, ma a volte hanno bisogno di un abito nuovo. Oggi vi propongo una mia versione personalizzata della favola "" di, per riflettere su un errore che molto spesso facciamo tutti.un malato sdraiato sul lettino della stanza grigia di un ospedale con la febbre a 40. L'uomo sentiva la testa pesante come un macigno e il respiro corto. I giorni passavano lenti, ma la temperatura del suo corpo non calava e le forze se ne andavano ogni ora di più, diventando sempre più debole.sul vassoio restava quasi intatto poiché il poveretto non aveva fame. Nessuno sembrava accorgersi che la sua pelle diventava sempre più bianca. Il silenzio della notte amplificava i rumori dei macchinari nel corridoio. L'uomo chiudeva gli occhi sperando in un risveglio diverso, ma il domani era uguale al giorno prima.si sentiva sempre peggio e non notava alcun miglioramento nelle sue condizioni. Sentiva le gambe sempre troppo deboli quando provava a scendere dal letto per mettersi in piedi. Ogni mattina, l'infermiera gli misurava la pressione e annotava i dati sulla cartella clinica. Ma i valori non miglioravano, anzi, di sera, la febbre saliva ancora di più.il dottore fece il suo solito giro di visite e gli chiese cosa lo preoccupasse e quali sintomi lo facevano stare così male. Il paziente confessò di sentire di sudare più del solito.Il medico, senza nemmeno fermarsi a visitarlo, rispose: "".il dottore tornò a trovare il paziente e gli chiese ancora una volta cosa lo facesse soffrire. Il paziente disse di sentire che il corpo gli tremava e che avvertiva più brividi di quanti ne avesse mai avuti in vita sua.Il medico replicò: "".. Il medico chiese all'uomo quali sintomi stesse avvertendo che tuttora lo tormentavano. Il malato lamentò che una forte forma di diarrea si era aggiunta agli altri sintomi, i quali erano diventati più persistenti.", rispose il dottore mentre girava le spalle per andare via.quando sentì il paziente dire a un suo parente in visita: "e, da quel momento in poi, iniziò a prendere sul serio la salute dei suoi pazienti. Capì che la sua professione richiede costanza, serietà e premura, e che non si può scherzare con la vita e il benessere degli altri.Non dobbiamo lasciarci ingannare dalle apparenze e cercare sempre di scoprire la realtà che si cela dietro di esse.