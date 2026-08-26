Oroscopo settembre 2026 Toro

Oroscopo del mese di settembre 2026 per il segno Toro 🐂

(20 aprile ~ 20 maggio)

prossime settimane i nati sotto il segno del Toro saranno notevolmente favoriti grazie ad influssi planetari molto favorevoli, tra cui, quelli di Mercurio e Venere. Senza dubbio, settembre sarà un mese vantaggioso per molti di voi. Potrete finalmente scordarvi di tutte le delusioni sofferte finora. Acquisterete gradualmente una profonda autoconsapevolezza che porterà a trasformarvi in artefici della vostra vita. Dovrete solo cercare di essere meno critici e lasciarvi trasportare dalle vostre sensazioni. Solo così potrete comprendere meglio voi stessi e connettervi completamente con le persone che vi circondano.Piacevoli sorprese sono nell'aria per quanto riguarda il settore affettivo e sentimentale dei nati sotto l'area astrologica del Toro. Sin dall'inizio del mese, Venere sarà molto armonica verso la vostra costellazione, questo significa che beneficerete dei favori del pianeta della bellezza e che molto probabilmente nelle prossime settimane ci sarà un'esplosione di romanticismo tra voi e la persona che amate. Sarà un buon momento se avete intenzione di apportare delle modifiche nella vostra relazione. Sebbene non siate sotto la protezione di Giove, tuttora dissonante con la vostra costellazione, ci penserà il pianeta dell'amore a proteggervi con tutta la sua potenza da contrasti e disaccordi. Perciò, quelli di voi che sono segnati da un periodo di inquietudine, presto saranno in grado di trovare un terreno comune che li porterà verso la felicità. Se invece avete ancora il cuore libero, sotto questo incredibile cielo il vostro fascino sarà molto apprezzato dalle persone intorno a voi, che sono in attesa solo di un vostro cenno.Il buon aspetto di Mercurio potrà aiutarvi a portare delle migliorie nelle vostre attività lavorative a condizione che non lasciate prendere l'iniziativa a Plutone, che a settembre vi spingerà ad essere molto ansiosi e impazienti. Perciò, prestate attenzione nel vostro ambiente di lavoro o di studio, perché anche i problemi più banali potrebbero rivelarsi di estrema complessità. Non prendete alcuna decisione se prima non ci avete pensato con calma, al fine di non commettere errori. Anche quando tutto sembra che vada bene, il vostro atteggiamento potrebbe rivoltarsi contro di voi. Quelli di voi che sono nati nella terza decade, potrebbero dover affrontare un problema verificatosi da una scelta o un'iniziativa presa in passato. Se questo è ciò che è successo anche a voi, rimanete tranquilli, perché verso la fine del mese riuscirete ad avere dei buoni progressi senza troppe difficoltà.Non c'è al momento nessun pianeta dissonante nel vostro settore del benessere, perciò, non dovreste avere nulla da temere, anche se, visto l'umore che si sta creando tra le stelle di settembre, sarà meglio non scordare di prendervi cura di voi stessi. Se soffrite di qualche malattia cronica, è molto probabile che ci sarà un temporaneo miglioramento. Viceversa, quelli di voi che hanno riscontrato una battuta d'arresto nel lavoro o nella loro vita privata, potrebbero avere la tendenza a sviluppare un eccessivo nervosismo. In questo caso, una pratica di rilassamento come lo Yoga può farvi superare i momenti difficili. Ricordatevi di prendere una boccata d'aria fresca ogni tanto. È tempo di concedervi un po' di relax, per rasserenarvi e gioire di ciò che avete conquistato finora.I vostri giorni fortunati di questo mese saranno: venerdì 4, venerdì 18 e giovedì 24 settembre 2026.