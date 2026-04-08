Oroscopo maggio 2026 Acquario

Oroscopo del mese di maggio 2026 per il segno Acquario 🏺

(21 gennaio ~ 19 febbraio)

che sembrava stagnante sta per iniziare a muoversi nella direzione dei vostri sogni. Vi aspetta un periodo felice, o almeno molto piacevole e divertente, ricco di attività e stimoli, particolarmente interessante per viaggiare, o almeno per uscire dal vostro ecosistema abituale e cercare nuovi ambienti e persone che vi arricchiranno. I transiti del Sole, Mercurio, Giove, Urano e Plutone sono in assoluta armonia con la vostra Casa astrologica soprattutto durante le prime due settimane di maggio, quindi, questa sarà una fase adatta se volete portare avanti nuovi progetti o allargare i vostri orizzonti. Intuirete quali sono le circostanze che vi fanno crescere e migliorare e vedrete con lungimiranza la strada da percorrere.: Senza i favori di Venere, maggio non sarà un mese facile riguardo alle relazioni affettive per molti innamorati Acquario. Cercate di non concentrare tutta la vostra attenzione su ciò che vorreste avere o sulla vita che vorreste vivere, perché vi trovereste in contrasto con la realtà che vi circonda in questo momento. Dovrete stare molto attenti a ciò che dite o fate quando siete con la persona con cui condividete le vostre giornate, dato che alcune tensioni potrebbero oscurare la vostra felicità. Comportamenti intolleranti potrebbero mettere in pericolo la stabilità della convivenza, soprattutto se non avete una solida base che vi consenta di superare i problemi. Se siete ancora single, è perché ultimamente siete piuttosto imprevedibili. Cambiate idea troppo facilmente a causa dei vostri sbalzi d'umore, e questo vi rende difficile prendere impegni seri. Adesso, però, è giunto il momento di non avere più paura. Perciò, aprite il vostro cuore, perché troverete la persona giusta che vi amerà come meritate.: Sta per iniziare una fase in cui il settore lavorativo e professionale dell'Acquario continuerà a ricevere gli influssi armoniosi e favorevoli della maggior parte dei pianeti. Il transito armonico di Giove fa capire senza alcun dubbio che alcune cose cambieranno sul posto di lavoro. Sarete in sintonia con gli altri e questo vi aprirà nuove porte. Le vostre capacità di mediare, negoziare e trovare soluzioni armoniose saranno molto apprezzate. La Luna Nuova alla fine della seconda settimana di maggio vi porterà al successo. Sarete guidati verso un nuovo progetto, una collaborazione inaspettata o una telefonata che vi cambierà la vita. È tempo di fidarvi della vostra brillantezza e di prendere il posto che vi spetta. Se siete in cerca di una nuova attività o di un avanzamento di carriera, sono in arrivo fantastiche opportunità che vi faranno ottenere maggiori guadagni. Sarete soddisfatti della vostra condizione economica. Nel caso in cui non vi piace ciò che fate, per voi c'è la possibilità di cambiare lavoro e perfino di cambiare sede.: Le tensioni vissute in ambito sentimentale vi possono rovinare la salute. Lasciate emergere ciò che sentite dentro, indipendentemente da ciò che la gente pensa di voi. Prendete tutte le precauzioni che il vostro benessere richiede, altrimenti il vostro fisico ne soffrirà. È importante che evitiate gli eccessi in genere, che riposiate il più possibile e che cambiate le vostre abitudini nel caso in cui il vostro attuale tenore di vita vi impedisse di mangiare adeguatamente e dormire a sufficienza. Passeggiate mattutine all'aria aperta saranno ottime per recuperare energia.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: mercoledì 6, sabato 16 e martedì 26 maggio 2026.