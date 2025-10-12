Oroscopo novembre 2025 Sagittario

Oroscopo del mese di novembre 2025 per il segno Sagittario 🏹

(23 novembre ~ 21 dicembre)

. Questo perché le dissonanze tra Giove, Urano e Plutone si faranno man mano sempre più insopportabili e porteranno un certo disordine nella vostra vita. Fate attenzione, perché potreste entrare in confusone e potrebbe non essere tutto oro quello che luccica. Sebbene il Sagittario sia un segno costante nel perseguire i propri obiettivi, se uno qualsiasi dei vostri problemi dovesse essere rimandato, avreste difficoltà a rimanere sereni. Affinché le cose cambino, dovrete attendere fino alla fine del mese, allorché Giove, il pianeta che vi governa, ritornerà a girare in armonia e vi aiuterà a togliervi le apprensioni che avete accumulato. Solo allora arriverà il cambiamento che vi renderà felici.Questo periodo sarà nel complesso abbastanza difficile per molti Sagittario in termini soprattutto di vita affettiva, per cui spesso vi sentirete agitati e insicuri dei vostri sentimenti. Se siete sposati o conviventi, nei prossimi giorni ci saranno dei piccoli cambiamenti che in un modo o nell'altro potrebbero gravare sulla vostra relazione. Fareste bene a chiarire quali sono le vostre paure e a rivalutare il legame con la persona che amate, anche perché la sua pazienza non è illimitata. Il vostro ruolo sarà molto importante nelle decisioni che prenderete insieme. Siate disposti ad andare d'accordo per far posto a esperienze gratificanti. In ogni caso, dovreste impegnarvi a esprimere apertamente i vostri sentimenti ed evitare la tentazione di isolarvi. Se siete single, nelle prossime settimane non sarà tanto semplice per voi trovare l'anima gemella. Sentirete che la solitudine si farà più pesante del solito. Girate le spalle alla paura e lasciatevi guidare dal cuore. Conquisterete chiunque con il vostro ottimismo e la vostra spontaneità, e vivrete momenti di grande gioia.Sotto gli influssi dissonanti di Giove, probabilmente dovrete aspettarvi qualche difficoltà per quanto riguarda l'attività e il lavoro. Il pianeta della prosperità e del benessere è in dissonanza con la vostra area zodiacale, ma questo non significa che le cose andranno male, dovrete soltanto lavorare di più se volete ottenere quello che meritate. Avrete bisogno di essere forti e vigili per contrastare la concorrenza sul lavoro. Dovreste comunque provare a mantenere una certa stabilità e avviare una relazione più amichevole con i vostri colleghi e collaboratori. Se siete in viaggio, fate attenzione perché potrebbero verificarsi imprevisti o ritardi. Se siete alla ricerca di un lavoro, la vostra vita migliorerà rapidamente durante la terza decade del mese, quando arriverà un cambiamento risolutivo.Molti Sagittario a novembre potrebbero essere soggetti a brevi periodi di stanchezza. Ad essere più vulnerabili saranno le gambe, la colonna vertebrale e le arterie. Perciò, in primo luogo, fareste bene a basare il vostro benessere sul movimento e l'attività fisica, ciò vi garantirà una buona forma e una migliore circolazione del sangue. Per quanto riguarda l'alimentazione, vi consiglio di evitare i cibi grassi e puntare su frutta e verdura. Questo vi sbarazzerà del peso in più e, soprattutto, vi sentirete attivi e caricati di energia e pensieri positivi.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: venerdì 7, sabato 15 e martedì 25 novembre 2025.