Oroscopo novembre 2025 Pesci

Oroscopo del mese di novembre 2025 per il segno Pesci 🐟

(20 febbraio ~ 19 marzo)

dei vostri pregi più preziosi è la sensibilità, che però a volte può diventare il vostro difetto peggiore, poiché è una caratteristica che in alcuni casi fa sì che vi sentiate feriti e questo vi fa allontanare dalle persone che vi stimano. Prestate attenzione, perché il transito di Mercurio potrebbe indurvi a voler condividere i vostri sentimenti con una persona a voi vicina incorrendo in una delusione. Perciò, occhio agli inganni, perché in questo momento possono fare molto male. Gli amici saranno la chiave per superare le difficoltà e vincere le vostre paure.Cambiamenti positivi stanno arrivando nella vostra vita sentimentale. Le stelle indicano che novembre sarà un mese piuttosto avvincente per molti Pesci innamorati, dato che Venere si trova in una circostanza piuttosto armonica verso la vostra area astrologica. Provate ad esprimere apertamente i vostri pensieri alla persona che amate, ciò renderà più fluido il vostro legame. Bisogna, però, che superiate alcuni scogli, poiché Nettuno, il vostro pianeta governatore, è in transito in una zona astrologica dove ci sono ostacoli e contrarietà. È molto probabile che dei fattori esterni possano contribuire a destabilizzare la vostra relazione. Evitate le situazioni che potrebbero danneggiarvi e circondatevi solo di persone che vi trasmettono buone vibrazioni. Se siete single, nessuno potrà distogliervi dal fermo impegno che avete nel cercare una relazione stabile e duratura. Usate tutte le vostre armi per raggiungere i vostri obiettivi. Non esitate a insistere nella vostra scelta se siete convinti di essere di fronte alla persona che fa per voi.Le attività in proprio possono essere molto redditizie per i Pesci a novembre nonostante vi mancherà il supporto di Giove che si trova sul lato opposto in questo momento. C'è da dire, inoltre, che a breve vi troverete sotto gli influssi dissonanti di Saturno che vi renderà le giornate davvero pesanti. Per fortuna avrete Mercurio Venere e Marte che nella maggior parte del mese saranno bendisposti e vi permetteranno di realizzare molti dei vostri progetti. Forse sarete costretti a fare cambiamenti inaspettati, ma avrete le idee chiare su come usare le vostre risorse per trarre il massimo da ogni situazione che affronterete. Sebbene si presenteranno delle battute d'arresto, riuscirete a dimostrare a voi stessi di cosa siete capaci di realizzare.A novembre sarete sotto un cielo alquanto difficile che metterà alla prova la vostra sensibilità. Potreste sentirvi un po' stanchi per tutti i problemi che state affrontando, perciò, approfittate di ogni piccola pausa per rilassarvi e ricaricarvi. Giove è un pianeta che spinge al consumo. Guardatevi dall'abuso di grassi e alcool, che in genere servono solo a farvi stare male. Le contratture, così come i dolori ossei e muscolari, saranno all'ordine del giorno. Per rimediare a questa gravosa congiuntura e per bilanciare le emozioni e calmare i nervi, la pratica di un esercizio di rilassamento, come lo Yoga, vi può esservi di grande aiuto.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: sabato 1, domenica 16 e lunedì 24 novembre 2025.