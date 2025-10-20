Oroscopo novembre 2025 Leone

Oroscopo del mese di novembre 2025 per il segno Leone

(23 luglio ~ 22 agosto)

in virtù dei buoni auspici di Venere, Marte e Giove i cui influssi dopo la prima settimana si mescoleranno con quelli di Nettuno, il pianeta dei sogni e della fantasia. Avrete sete di dare e ricevere affetto. La vostra personalità si aprirà alle nuove opportunità. Nessuno potrà fermarvi se state pensando di mettere in pratica le vostre idee brillanti e ingegnose. È giunto il tempo di pensare a voi stessi, di iniziare una nuova fase, di fissare nuovi obiettivi. Avrete il sostegno della vostra famiglia in ogni momento.Ad essere favoriti a novembre saranno soprattutto i sentimenti. Le buone stelle vi invitano a lasciare da parte le paure e l'orgoglio per dare il via alla felicità. Questo è un momento davvero magico, perciò, lasciatevi trasportare dalle emozioni senza stare lì a pianificare di volta in volta la vostra relazione. Ben presto vi renderete conto che l'altra metà è la persona più importante per voi, e questo cambierà il vostro atteggiamento nei suoi confronti. Approfittate dei buoni auspici di Venere per dimostrare alla persona che avete accanto l'affetto che provate per lui o lei. Usate tutta la vostra creatività per mantenere viva la fiamma dei sentimenti. Se siete single, una persona molto vicina vi aiuterà a superare una situazione del vostro passato e vi incoraggerà ad aprire un nuovo sipario nella vostra vita sentimentale. Con Venere favorevole già dalla prima settimana di novembre, i vostri sentimenti si risveglieranno prepotentemente. Comincerete a sentire molta attrazione verso una persona conosciuta da poco e con lui o lei avvierete un'amicizia più intensa e cordiale del solito.Grazie alla protezione di Mercurio, in ottimo aspetto con la costellazione del Leone, a novembre la vostra mente sarà lucida e brillante, e avrete buone idee da mettere in pratica. Raggiungerete tutti i vostri obiettivi attraverso il vostro abituale impegno e la dedizione. Potrete chiudere un capitolo della vostra vita che vi stava causando sofferenza e aprirvi a esperienze nuove e gratificanti. Affrontate la vita con ottimismo ed entusiasmo e sentirete che qualcosa che vi preoccupa sta iniziando a finire. Soprattutto, non lasciate che altri prendano decisioni per voi e concentratevi su ciò che desiderate veramente. Se invece siete alla ricerca di un lavoro, molto probabilmente riceverete buone notizie prima che finisca il mese. Potreste avere un colpo di fortuna che vi farà credere nel destino.Poiché nelle prossime settimane sarete sotto gli effetti estenuanti di Saturno, forse vi sentirete alquanto stressati, per cui, il vostro sistema nervoso potrebbe deteriorarsi. Questo perché gli influssi disarmonici del "" possono generare una riduzione delle vostre difese immunitarie e provocare diversi disturbi difficili da combattere. Se questo è il vostro caso, è consigliabile ricorrere a terapie alternative per bilanciare la vostra reattività, tra cui gli esercizi Yoga.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: sabato 8, sabato 15 e lunedì 24 novembre 2025.