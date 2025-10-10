Oroscopo novembre 2025 Capricorno

Oroscopo del mese di novembre 2025 per il segno Capricorno 🦄

(22 dicembre ~ 20 gennaio)

, il mese di novembre promette stabilità e sicurezza. Per molti Capricorno sta per aprirsi un periodo di grande interesse che potrebbe cambiare il corso della vostra vita, sia per quanto riguardano gli affetti personali che il lavoro, giacché anche il Sole, Mercurio e Venere si muovono in armonia con la vostra Casa astrologica. Si svilupperanno e si amplieranno opportunità lavorative e sociali. Le vostre opinioni avranno una grande impatto su chi vi circonda. Tra l'altro, questo è un buon momento per rilassarvi assieme alla persona che amate e pianificare con lui o lei la nascita di un bambino.Dopo una breve dissonanza, il transito di Venere sarà molto favorevole alla costellazione del Capricorno, e ciò porterà ad accrescere il vostro lato più romantico e fantasioso. Perciò, preparatevi a passare un periodo ricco di emozioni. Trascorrerete i trenta giorni di novembre con amorevolezza e affetto. Sarà un buon momento per mettere a fuoco i vostri sentimenti e placare le vostre fissazioni. Liberate dai pesi la persona che amate ed evitate di soffocarla con la vostra gelosia e i vostri sospetti ingiustificati. Siate più disponibili ad ascoltare i suoi bisogni. Se siete single, questo è un momento fantastico per liberarvi di tutti quei legami emotivi che non ti portano da nessuna parte e per aprirvi a esperienze nuove ed entusiasmanti. Avrete la possibilità di vivere situazioni senza precedenti. L'amore arriverà in modo inaspettato attraverso un incontro casuale che vi sorprenderà e vi riempirà di soddisfazione. Per una volta non sarete voi il predatore ma la preda.Vi assicuro che non dovrete attendere molto per l'arrivo di buone notizie, perché già dalle prime giornate di novembre Giove sarà assai bendisposto con gli appartenenti al segno zodiacale del Capricorno e vi offrirà splendide opportunità a livello lavorativo ed economico. Se lavorate in proprio, vi sarà data l'opportunità di ottenere il successo a lungo desiderato. Ricordate, però, che l'ansia potrebbe rivelarsi una cattiva consigliera. Tutto ciò che dovrete fare per raggiungere i vostri obiettivi è tirar fuori le vostre innate qualità di serietà e responsabilità. Cercate soltanto di essere più cauti con le vostre finanze perché potrebbero presentarsi spese impreviste che vi metteranno in una situazione difficile.Voi nativi Capricorno non permettete a nessuno di conoscere i vostri pensieri. Come un iceberg, lasciate emergere soltanto una piccola parte di voi. Non che a novembre avrete qualcosa di serio da temere, ma gli aspetti astrali potrebbero indebolire la vostra vitalità. Inevitabilmente, vi troverete ad affrontare momenti di stanchezza fisica e mentale, per cui sarebbe opportuno che sin da subito provvediate a dedicare più tempo al riposo.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: domenica 2, mercoledì 12 e sabato 22 novembre 2025.