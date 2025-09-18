Oroscopo ottobre 2025 Vergine

18 settembre 2025

C'è gioia nell'aria per una notizia che attendete da tempo e che vi farà ben sperare. Siate i primi a mostrare la vostra felicità ed entusiasmo.

Oroscopo ottobre 2025 Vergine

Oroscopo del mese di ottobre 2025 per il segno Vergine🙎‍♀️

(23 agosto ~ 22 settembre)

Voi nativi Vergine vi forzate costantemente assumendovi maggiori responsabilità per essere qualcuno che gli altri ammirano e rispettano. Tuttavia, avreste bisogno di essere un po' più indulgenti con voi stessi di tanto in tanto. Nei primi giorni di ottobre avvertirete qualche battuta d'arresto. Fate attenzione ai falsi amici, perché possono nascondere trappole che scoprireste solo più in là. Non lasciatevi manipolare. Il vostro innato altruismo può portarvi ad assumere pesi che in seguito vi costeranno molti sforzi per adempiere agli impegni presi.

Amore: La vostra relazione affettiva vivrà momenti di grande tenerezza. Finalmente potrete passare attraverso un periodo di continuità, pieno di premure e di complicità. Se invece state vivendo una situazione sentimentale piuttosto delicata, allora fareste bene a evitare forzature, altrimenti finisce che vi ritroviate a dover fronteggiare un sacco di complicazioni. Restate calmi e cercate di non ripetere gli stessi errori del passato. Dalla seconda decade in poi, con Venere bendisposta verso la costellazione della Vergine, avrete l'opportunità di riconquistare l'amore. Se siete ancora single, avete davanti a voi un periodo pieno di buone occasioni. La vostra vita sentimentale sarà alquanto intensa, sebbene un incontro serio non sia ancora previsto per voi. Cercate di evitare le avventure sentimentali troppo complicate, perché potrebbero mettervi in situazioni a dir poco rischiose.

Lavoro: Voi prendete molto sul serio tutti i vostri impegni, ed è attraverso l'eccellenza nel lavoro che costruite la vostra autostima. Questo mese avrete grandi decisioni da prendere. Infatti, ottobre si presenterà con alcune innovazioni in ambito lavorativo e professionale, anche se in qualche caso si tratterà solo di piccole variazioni, come un cambiamento d'ufficio o di sede. Se state accarezzando l'idea di mettervi in proprio, aspettate la seconda settimana, quando Mercurio, il vostro pianeta governatore, vi renderà più creativi. La vostra inventiva e l'originalità saranno molto apprezzate. Certo, ci vorrà un po' di tempo prima di vedere un rientro in denaro, ma di sicuro avrete investito per il futuro in maniera vincente. Fate attenzione alle finanze, perché tenderete a spendere più del dovuto. Questo è un buon momento per aumentare le entrate di soldi, ma ciò non significa che dovete sprecarli.

Salute: Sono previsti cambiamenti improvvisi del vostro umore e ciò avrà molto a che fare con un malessere temporaneo. Affrontate la vita con calma. Non cambiate per chi non lo merita. Con un po' di attenzione le cose possono andare a meraviglia. State attenti alle ossa, soprattutto se in famiglia si sono riscontrati dei problemi. Il vostro oroscopo suggerisce di fare ogni tanto un salto dal dentista per un controllo. Un check-up preventivo può farvi evitare spese e dolori in futuro.

Fortuna: I vostri giorni fortunati di questo mese sono: venerdì 3, sabato 11 e mercoledì 29 ottobre 2025.

