Oroscopo ottobre 2025 Scorpione

Oroscopo del mese di ottobre 2025 per il segno Scorpione🦂

(23 ottobre ~ 22 novembre)

vi aiuterà a concretizzare i vostri sogni. Inizierete questo mese di ottobre con un atteggiamento più ottimista e positivo. Lasciatevi trasportare dall'intuito, perché qualcosa dentro di voi vi dice che andrà tutto bene. La cordialità e il buon senso saranno gli strumenti che vi consentiranno di svolgere i vostri compiti con più facilità. Tutto ciò vi aiuterà a far fronte alle nuove sfide in arrivo. Supererete gli ostacoli e raggiungerete gli obiettivi che vi siete proposti. Insomma, potete essere certi che gli alti e bassi che vi hanno caratterizzato fino a ieri, da questo momento in poi saranno dietro la porta.I segnali che Venere sta inviando alla vostra area zodiacale sono davvero sbalorditivi. Sembra incredibile, ma presto sentirete impellente il bisogno di affermare i vostri sentimenti. Dovrete però attendere qualche giorno, poiché la dea della bellezza avrà l'aspetto migliore solo nella seconda e terza decade di ottobre. Avvertirete la necessità che la vostra dolce metà vi stia accanto per darvi affetto e contorto. Riconsidererete alcune questioni e darete più importanza ai desideri di chi vi circonda che ai vostri. Apprezzerete molto questi momenti, malgrado Saturno farà di tutto pur di ostacolare la comprensione con la persona che amate. Per le coppie datate ci sarà la stessa motivazione di quando vi siete conosciuti la prima volta. Se invece avete il cuore ancora libero, conoscerete una persona emozionante e interessante durante gli incontri sociali a cui parteciperete e questo potrebbe essere l'avvio di una lunga avventura assai romantica.Nelle previsioni di ottobre ci sono buone prospettive di carriera e ottimi risultati nei periodi che si riferiscono dalla seconda settimana fino alla fine del mese. Dovrete solo tenere sott'occhio la prima decade, in quanto Saturno sarà piuttosto dissonante verso l'area zodiacale dello Scorpione. Perciò, è possibile che in questo periodo ci siano dei fraintendimenti. Esaminate tutto con serenità prima di prendere degli impegni o firmare contratti. Sempre nella prima parte del mese, evitate di fare acquisti per telefono e/o spese online per non incorrere nella necessità di dover poi restituire gli oggetti. Verso la fine del mese, gli influssi provenienti da Marte vi aiuteranno a superare gli ostacoli e il vostro reddito vedrà un cospicuo aumento.Un calo di energia potrebbe verificarsi soprattutto nei primissimi giorni di ottobre. Nulla che non possa essere superato con una dieta appropriata e qualche esercizio fisico, magari iscrivendovi a una palestra attrezzata. Una sana attività ben canalizzata vi darà i frutti che vi aspettate da essa. In generale, le energie non vi mancheranno, ma se proprio volete essere in forma, evitate i cibi grassi e gli zuccheri e vi sentirete molto bene e capaci di tutto.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: mercoledì 1, venerdì 10 e lunedì 27 ottobre 2025.