Oroscopo ottobre 2025 Sagittario

Oroscopo del mese di ottobre 2025 per il segno Sagittario🏹

(23 novembre ~ 21 dicembre)

siete nati tra il 23 novembre e il 21 dicembre, il vostro segno zodiacale è Sagittario. Governato da Giove, è un segno ottimista per natura e tende a vedere il bicchiere mezzo pieno in ogni situazione. I Sagittario accettano di buon grado nuove opportunità e amano imparare ed esplorare. È attraverso i viaggi e l'interazione con persone di tutto il mondo che i Sagittario sono in grado di formare le proprie convinzioni. Stiamo parlando di persone che hanno una visione ampia della mente, sono eccellenti insegnanti, con il grande pregio di far emergere le migliori qualità dei loro studenti. Queste persone trovano difficile rimanere a lungo nello stesso posto e pianificano sempre la prossima avventura.Questo mese di ottobre potrebbe iniziare con qualche amarezza per molti nati sotto il segno del Sagittario a causa di alcune incomprensioni legate alle questioni di cuore e alla famiglia. Ecco perché fareste bene a non trascurare il lato emozionale della vostra vita sentimentale e affettiva. D'altronde, per voi non c'è niente di meglio che gioire trascorrendo parte della giornata assieme alla vostra dolce metà. Fate sempre ciò che vi dice il vostro cuore e smettetela di diffidare della persona che vi sta accanto. Dubbi e sospetti non portano mai a niente di buono. Le dissonanze di Venere e Marte, infatti, potrebbero creare un clima di tensione nel vostro ambiente familiare e innescare dei litigi piuttosto accesi. In questo caso, dovreste agire con delicatezza in modo da placare le incomprensioni. Per i Sagittari single, questo sarà un buon periodo. L'amore e la felicità sono a un passo da voi. Una storia iniziata in queste settimane sarà molto romantica.Non si può certo dire che i nativi Sagittario siano dei grandi lavoratori, ma voi siete sicuramente degli ottimi organizzatori. Il vostro motto consiste nel fare poco ma fatto bene. Sapete come imporre la vostra autorità senza fare troppe pressioni. Tutto questo significa che il lavoro che fate produce molto di più, anche se in apparenza non si nota. Nella seconda quindicina di ottobre, sotto il passaggio armonico di Mercurio, la vostra capacità di organizzare e dirigere sarà maggiormente efficiente. Ciò vi aiuterà a scegliere ciò che è meglio per voi e a cogliere ogni opportunità che si presenta per migliorare la vostra vita. L'apertura ai nuovi modi di lavorare sarà il requisito che vi porterà importanti progressi nelle vostre attività.A ottobre non dovreste preoccuparvi più di tanto della vostra salute poiché siete uno dei segni più vigorosi di tutto lo Zodiaco. Ovviamente, dovrete lo stesso prestare attenzione alla vostra alimentazione e moderarvi a tavola. Voi pensate di essere invulnerabili e invece in questo momento potreste subire una piccola battuta d'arresto. Verso il finire del mese potrebbero sorgere piccoli problemi digestivi a causa di alcune tensioni. Una passeggiata mattutina sarà molto utile al vostro benessere.I vostri giorni fortunati di questo mese sono: mercoledì 8, domenica 19 e giovedì 30 ottobre 2025.